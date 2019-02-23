Кто такой «Оскар»?

24 февраля десятки миллионов людей во всем мире будут смотреть 91-ю церемонию вручения наград премии «Оскар». Ежегодная интрига не только в том, какие фильмы попадут в шорт-лист, но и насколько толерантным окажется выбор оскаровского жюри. В чем только ни обвиняли киноакадемиков, выбирающих номинантов и победителей премии: расизме, сексизме, эйджизме (дискриминация по возрасту). «Оскар» уже давно перестал быть просто самой престижной наградой за заслуги в области кинематографа, теперь это и показатель уровня дискриминации в обществе. Стали ли профессии киноиндустрии доступнее для женщин и представителей расовых меньшинств за 90 лет? Дата-отдел «Новой газеты» изучил, как менялся состав номинантов на «Оскар» с 1929 года.

В джазе только …девушки?

Последние несколько лет актрисы Голливуда перестали молчать о дискриминации и домогательствах в индустрии: сексуальная эксплуатация, зарплаты на одинаковых позициях в разы ниже, чем у мужчин, «закрытость» традиционно «мужских» профессий для женщин. Аналогичные обвинения в гендерной предвзятости выдвигались и в сторону премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Под напором общественного давления «Оскар» стал понемногу менять свою политику в отношении женщин. По нашим подсчетам, за всю историю премии 2019 год стал рекордным по количеству номинированных женщин — 32 процента от всех номинантов (в расчет не брались номинации, где отмечали только лучшие женские или мужские роли всех планов). Но даже этот рекордный показатель не сильно улучшил общую картину: всего 12 процентов — женщины, женщин-победительниц только 10 процентов.

Если смотреть на каждую номинацию «Оскара» по отдельности, то и тут очевиден гендерный дисбаланс: он затрагивает практически каждую категорию премии.

Лишь в одной номинации за все время вручения «Оскара» номинированных женщин и женщин победительниц было больше (около 60 процентов), чем мужчин, — это «Лучшие костюмы». В этой категории до 1993 года мужчины и женщины боролись на равных, а с 1994 года женщины стали полностью доминировать. После костюмов более открытой для женщин номинацией можно назвать «Лучшие прически и грим» — там чуть больше 30 процентов номинанток и победительниц. Когда статуэтка в этой категории вручалась в 1982 году впервые, среди номинантов были только мужчины.

Все остальные номинации «Оскара» были и остаются «мужскими» — в среднем доля женщин там не превышает и 10 процентов. Самые закрытые номинации (женщин не больше 1,5 процента) — все касающиеся звука (кроме «Лучшей песни»), «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая операторская работа».

Должно было пройти 48 лет с момента основания премии, прежде чем киноакадемики включили картину, снятую женщиной, в категорию «Лучшая режиссерская работа». Это был фильм Лины Вертмюллер «Паскуалино «Семь красоток», номинированный в 1977 году. А первую победу женщине удалось одержать только в 2010 году: статуэтку получила Кэтрин Бигелоу, снявшая фильм о войне в Ираке «Повелитель бури».

Первую и пока что единственную номинацию за «Лучшую операторскую работу» получила в прошлом году американка Рейчел Моррисон за работу над фильмом «Ферма «Мадбаунд».

90 лет «рабства»

В 2016 году вокруг «Оскара» разразился крупный скандал: второй год подряд среди актеров не оказалось ни одного чернокожего номинанта. В соцсетях активно распространялся хэштег #OscarsSoWhite. При этом, по нашим подсчетам, за все время существования награды 37 лет афроамериканцы вообще не получали никаких номинаций. Только 2 процента от количества номинантов на «Оскар» за 90 лет были чернокожими.

До 1973 года номинации на «Оскар» получали один или максимум два афроамериканца, и то далеко не каждый год (до 40-го года не было вообще ни одной номинации). Это были либо актерские позиции, либо «Лучшая песня». Конечно, главной проблемой для чернокожего населения США во времена законов о расовой сегрегации была не недоступность «Оскара».

Афроамериканцам нельзя было учиться вместе с белыми, ездить рядом в транспорте и даже пользоваться одними туалетами, — и это далеко не полный перечень всех запретов.

Законодательно сегрегация была отменена в 1964 году, но и в 70-х годах в Америке чернокожее население продолжало активно протестовать против дискриминации.

Ёмкости с водой для чернокожих и белых в Оклахоме. Фотография Рассела Ли (1939 год). Wikipedia

Возможно, именно благодаря протестам в 1973 году произошел небольшой всплеск по количеству чернокожих номинантов «Оскара» — 4 человека. Впервые к актерским и музыкальным номинациям добавился номинант на «Лучший сценарий». Это был рекорд за 44 года существования премии. И стоило бы ожидать дальнейший рост, ведь борьба за права не проходила бесследно, все больше профессий становились доступными для афроамериканцев. Но уже в 1974-м все номинанты опять оказались белыми, в 1975-м в их ряды попала одна чернокожая актриса, и потом — целых 3 года кристально «белого Оскара».

Вплоть до 90-х годов почти все номинации среди чернокожих оставались актерскими или связанными с музыкальным и звуковым оформлением фильмов.

Протесты против расизма в Америке продолжились и в ХХI веке. Демонстрации и беспорядки проходили ежегодно с 2013 года. Поводами становились убийства полицейскими афроамериканцев во время арестов.

Участники движения в защиту прав и свобод афроамериканского населения Америки «Черные жизни имеют значение» в 2018 году. Фото: EPA

«Оскар» показательно становился более толерантным. С 2012 года практически в каждом шорт-листе номинации «Лучший фильм» (исключение — 2016 год) оказывался хотя бы один фильм о проблемах чернокожих. На «Оскаре» отметились фильмы и о рабстве в ХIХ веке («Джанго освобожденный», «12 лет рабства»), и о сегрегации в ХХ («Прислуга», «Скрытые фигуры»). Проблемы расизма в нынешние дни были показаны как через драму гомосексуальных отношений («Лунный свет»), так и в сюрреалистическом триллере («Прочь»). В 2019 году на «Оскар» выдвинуты три фильма, где главные роли играют чернокожие актеры или затронута тема расизма: «Черная пантера», «Зеленая книга» и «Черный клановец».

Кадр из фильма «12 лет рабства» (лучший фильм 2014 года по версии «Оскара»). Kinopoisk.ru

Несмотря на то что «Оскар» в угоду публике, обвиняющей академию в расизме, номинирует все больше картин о расовой дискриминации, количество чернокожих номинантов только в 2017 и 2018 годах впервые превысило 10 человек. Половина из них — это актеры тех самых фильмов о проблемах чернокожего населения Америки.

Молодым тут не место или все-таки старикам?

Пока юных актеров, номинирующихся на лучшие роли, становится больше, другие профессионалы киноиндустрии, отмечаемые академией, «стареют». Возможно, это объясняется тем, что в некоторых сферах молодым людям сложно пробиться и «подвинуть» авторитеты. Какова вероятность, что музыку к высокобюджетному фильму дадут писать молодому композитору, а не, например, 87-летнему Джону Уильямсу («Звездные войны», «Гарри Поттер»), который с 1968 года номинируется практически на каждый «Оскар»?

В 30-х годах ХХ века, когда кинематограф только набирал популярность, получить престижную награду молодым профессионалам было проще. Мы выяснили это, посчитав медиану возраста (все значения выписываются в порядке возрастания или убывания, нужное число находится ровно в центре). Получилось, что медиана за все время существования «Оскара» выросла на 18 лет: в 1929 году «среднему» номинанту было 36, а в 2019-м — 54.

Что касается актерских номинаций, то тут «Оскар» критикуют за дискриминацию людей старшего возраста. В фильмах, которые попадают в шорт-листы, мало героев старше 60 лет.

А самый высокий средний возраст актрис и актеров находится в пределах 50–56 лет.

С этой точки зрения драматичной получилась церемония «Оскара» в 2013 году. Статуэтку за «Лучшую женскую роль» забрала 22-летняя Дженнифер Лоуренс («Мой парень — псих»). А для 86-летней Эмманюэль Рива, сыгравшей в фильме Михаэля Ханеке «Любовь», эта номинация стала первой и последней.

Кадр из фильма «Любовь» Михаэля Ханеке. Kinopoisk.ru

На фронте киноакадемии без перемен

Расовая, гендерная и возрастная ситуация на премии «Оскар» не кажется такой удивительной, если посмотреть на людей, которые принимают решения.

В состав Американской академии кинематографических искусств и наук, принимающей решения, входят 8 тысяч профессионалов киноиндустрии со всего мира, но большинство остается за американцами. В 2012 году The Los Angeles Times выяснила, что 94 процента академиков — белые, 77 — мужчины, и 54 — старше 60 лет. В ответ на негодование общества академия пообещала разнообразить состав. Но за четыре последующих года значительных изменений не произошло. К 2016 году количество женщин в «оскаровском» жюри стало больше только на один процент, а чернокожих — на три.