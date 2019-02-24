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Помнить и напоминать

11 тысяч человек пришли на шествие памяти убитого Бориса Немцова: фотографии

Политика

Влад Докшинфотокорреспондент

 
Участники марша на Страстном бульваре перед началом движения. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Участник марша, рот которого заклеен словом «цензура». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Участники митинга с плакатами в поддержку фигуранток дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Девушки сейчас находятся под домашним арестом из-за обвинений в организаци экстремистского сообщества. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Первая колонна марша перед началом движения. Молодой человек справа держит плакат «А нас тоже убьете?». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Политик и соратник Бориса Немцова Илья Яшин на марше.  В свой мегафон он выкрикивал «Долой власть чекистов!» и «Кадыров — убийца!» Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Марш на Петровском и Рождественском бульварах. По данным Белого счетчика всего было 10,8 тысяч участников, МВД сообщило о 6 тысячах. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Политик Алексей Навальный с супругой Юлией и братом Олегом. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Колонна либертарианской партии с портретами убитых в России журналистов и общественных деятелей. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Участники марша кладут цветы к мемориалу Немцов мост. Проход к нему был затруднен из-за реконструкции. Сотрудники полиции не давали большому количеству людей там скопиться. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Мемориал у места убийства Бориса Немцова. Трагедия произошла 1458 дней назад. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

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Теги:
москва, убийство, немцов мост, немцов

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