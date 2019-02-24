В воскресенье, 24 февраля, в сторону площади Ленина двигалась вереница людей. По данным администрации Калининского района, на акцию памяти Бориса Немцова в Петербурге собралось 500 человек, по мнению организаторов мероприятия — около трех тысяч. Власти, поначалу решившие отправить митингующих в Полюстровский парк, позже разрешили собраться у Финляндского вокзала.

В последнее время петербургской оппозиции нечасто удавалось митинговать легально, со сценой и микрофонами. В этот раз люди пришли не просто на площадь Ленина у Финляндского вокзала, но в Гайд-парк. Таким статусом это место недавно наделил врио губернатора Александр Беглов. Манифестанты держали в руках флаги движений «Весна», «Свободная Ингрия», «Чайный клуб», политических партий «Яблоко» и «РПР-Парнас» (Немцов был ее сопредседателем).

Музыкант Михаил Новицкий исполнил свой хит «Путин. Лыжи. Магадан», толпа радостно подпевала. «Мы собрались не только для того, чтобы почтить Бориса Немцова, но и потребовать расследовать его убийство», — открыл митинг депутат Борис Вишневский и объявил минуту молчания.

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Следом за Вишневским вышел его коллега по фракции «Яблоко» в местном парламенте депутат Михаил Амосов, который произнес речь о будущем страны и демократизации и внезапно предупредил, что собирается сказать нечто непопулярное. «Мы, к сожалению, не можем рассчитывать, что эту группу товарищей (из власти. — С. С.) отправим на Луну или в Магадан, — сказал он. — Там их никто не ждет. Нам нужно научиться ставить их под контроль. Мы должны отказаться от мысли о люстрации». После этих слов публика начала свистеть и кричать: «Вали со сцены!» Амосов тем не менее продолжил:

«Мы должны исходить из лозунга «не забудем, но простим». Но есть случаи, когда прощать нельзя, где не может быть никакого компромисса, — это убийство Бориса Немцова».

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Вишневский на правах ведущего не стал одергивать кричавших, но поправил своего бывшего однопартийца, сказав: «Если бы в 1991 году мы провели закон о люстрации, сегодня мы жили бы в другой стране».

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Следом выступили представители оппозиционных партий и политических объединений. Максим Резник (фракция «Партия Роста») вспомнил, насколько Борис Немцов был эмоциональным. «Его бы возмущали мерзость и подлость, с которой власть сегодня преследует наше будущее, нашу молодежь». Активист движения «Весна» Артем Маликов высказался метафорично: «Слово — единственный полководец, который может остановить войну. И сегодня это слово — Борис!» Не отставал от него в образности Алексей Николаев из Либертарианской партии, который пообещал: «Солнце свободы взойдет над Камчаткой, пронесется над всей Сибирью и Уралом. Оно пройдет над Европой и зайдет над самым Балтийском морем!»

Силовики в этот раз вели себя вполне корректно. Их внимание уже после митинга привлекли только пикетчица с плакатом «No to Russian Fascism» и активист, завернувшийся в государственный флаг Украины. Впрочем, скоро и они удалились. С десяток автозаков простояли без дела.

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»