Антимузейные комплексы

Разгорается скандал вокруг предстоящего открытия московского филиала «Ельцин-центра» в усадьбе Долгоруковых–Бобринских на Малой Никитской, 12. 19 февраля на заседании Госдумы депутат от КПРФ Ольга Алимова выступила против открытия в столице музейного центра, посвященного ельцинской эпохе. Депутат охарактеризовала этот период в истории страны с использованием слов «кидалово», «отмавродили», «прихватизация», а также высказала предположение, что экспозиция московского филиала будет посвящена «изъятию накоплений советских граждан».

Известие о том, что в усадьбе Долгоруковых–Бобринских будет располагаться московский «Ельцин-центр», стало достоянием общественности еще несколько лет назад. Передача усадьбы фонду в безвозмездное пользование на 49 лет была оформлена в конце 2010 года. Долгое время эта новость никого не волновала. Так, в 2016 году на Change.org кто-то создал петицию против открытия «Ельцин-центра» в Москве, но она набрала всего 50 подписей.

Но в этом году общественность забеспокоилась. 7 февраля около 150 человек во главе с депутатом от КПРФ Денисом Парфеновым провели митинг против «Ельцин-центра». По мнению депутата, существование филиала невозможно в Москве в принципе, потому что даже главный музейный комплекс, расположенный в Екатеринбурге, показывает историю страны необъективно, «не отражая 90-е как период бандитских разборок, массового вымирания населения, время упадка науки и экономики». Другим направлением критики «Ельцин-центра» стало градозащитное. Известная градозащитница и муниципальный депутат Пресненского района Москвы Елена Ткач сообщила «Новой», что в 2012 году она увидела свет в окнах усадьбы и «подвижки» на территории. По словам Елены, якобы она видела несколько проектов реконструкции, и последний включал постройку лифта, «выпотрошенные полностью два флигеля» и подземную парковку.

«Новая газета» связалась с исполнительным директором «Президентского центра Б.Н. Ельцина» Александром Дроздовым.

— После реконструкции и реставрации на Малой Никитской, 12, разместятся офис и культурное пространство для горожан, — рассказал о замысле московского филиала Дроздов. — На первом этаже Главного дома будет организовано небольшое пространство, посвященное московскому периоду жизни Ельцина — там, может быть, разместятся документы и артефакты той эпохи. Московский филиал не будет таких масштабов, как тот, что построен в Екатеринбурге, потому что места немного, и мы имеем дело с усадьбой XIII–XIX веков, и в этом ее главная ценность. Очевидно же, что «музей Ельцина», о котором твердят депутаты, здесь не к месту.

Усадьба Долгоруковых–Бобрин­ских имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. История усадьбы начинается с 1715 года, с тех пор у здания было много владельцев, и оно неоднократно перестраивалось. Известно, что Александр Сергеевич Пушкин снимал несколько комнат в восточном флигеле, а в Большом зале был свадебный бал Пушкина и Гончаровой. Последний раз усадьбу капитально отремонтировали в 1895 году. В 1918 году флигели отдали под коммуналки, а главное здание — под казенные учреждения. К нашему времени здание пришло в упадок, в 2011 году Москомнаследие оценило состояние усадьбы Долгоруковых–Бобринских как «неудовлетворительное, местами аварийное».

Александр Дроздов рассказал «Новой», что об установке лифта в здании усадьбы речи не идет — Москомнаследие запретило. Подземная парковка на 25–30 мест действительно будет, но она расположена под двором усадьбы, то есть не затронет фундамента построек. Все элементы фасада усадьбы и интерьера будут сохранены и отреставрированы строго в исторической планировке.

В усадьбе развернется культурное пространство для горожан. Гости филиала будут входить в усадьбу через восточный флигель. Здесь будет устроена музейно-выставочная зона. Кафе (а не «ресторан» — уточнил Александр Дроздов) для посетителей расположится в западном флигеле. Первый этаж Главного дома частично приспособят под книжный магазин. В Большом зале на втором этаже, где расположена анфилада комнат с уникальной потолочной росписью, будут проходить конференции, выставки, лекции, камерные концерты. Третий этаж займут офисы «Ельцин-центра».

Из федерального бюджета в 2016 го­ду на реализацию проекта Управ­лению делами президента РФ было выделено 1,499 миллиарда рублей. Изначально филиал «Ельцин-центра» планировалось построить на улице Большая Филевская, но выделенный участок земли оказался продан, тогда правительство РФ распорядилось передать «Ельцин-центру» здание на Малой Никитской.

Дарья Зеленая —

для «Новой»