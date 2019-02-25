Век умных машин

Название «Новая наука» отражает две основные идеи, с которыми связано появление этой вкладки.

Во-первых, занятия наукой сегодня снова в моде. Специалисты по программированию, биомедицинским технологиям и другим перспективным областям исследований определяют то, какими гаджетами мы будем пользоваться завтра и какие болезни сможем лечить. Дистанция между теорией и практикой стремительно сокращается, и люди готовы поглощать тонны научно-популярной литературы, чтобы разобраться в происходящих переменах.

Во-вторых, бешеные темпы научных открытий породили запрос на объяснение того, как технологии влияют на социальные отношения, политику и культуру. Времена, когда наука существовала в башне из слоновой кости и могла не обращать внимания на общество вокруг, остались позади. Теперь любая технология практически неотделима от этики.

Оба тезиса находят подтверждение на примере исследований искусственного интеллекта, которым посвящен первый выпуск «Новой науки». Эффект, который технологии машинного обучения оказывают на мировую экономику, превосходит изобретение парового двигателя, электричества и интернета. По оценкам McKinsey Global Institute, вклад ИИ в глобальный ВВП к 2030 году составит 13 трлн долларов (примерный объем всей экономики Китая). Россия тоже с переменным успехом пытается включиться в гонку высокотехнологичных держав.

Вопреки многим прогнозам, пока что роботы заменяют человека только в сферах, связанных с рутинным трудом, в котором есть прозрачные и легко формализуемые правила. Алгоритмы играют роль «добрых подмастерьев», готовых найти нужную информацию и подсказать человеку оптимальное решение.

Вместе с тем мы наблюдаем закат эпохи технооптимизма, на смену которой приходит время различных тревог. Список «страшилок», связанных с ИИ, можно перечислять бесконечно: превращение бота Microsoft в сторонника нацизма, первое смертельное ДТП с участием беспилотника, сбор данных пользователей и использование маркетинговых алгоритмов для влияния на результаты выборов в США, внедрение технологий массовой слежки и социального рейтинга в Китае. Все это события за 2018 год.

Один из главных трендов в исследованиях ИИ состоит в том, чтобы подключать к дискуссиям социологов, философов, психологов и политических теоретиков. Крупные корпорации нанимают целые команды из междисциплинарных специалистов нетехнического профиля, чтобы анализировать социальные последствия внедрения инноваций (Facebook, например, создал целое подразделение по вопросам этики ИИ).

Мы собрали четыре материала, в которых с разных сторон раскрывается потенциал искусственного интеллекта. Два из них описывают механику машинного обучения в теории и на практике, а другие два посвящены социально-политическим проблемам, порождаемым технологическим прогрессом.