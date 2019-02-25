Не зарастет к «курятничкам» элитная тропа

В июне 2018 года «Новая газета в Петербурге» рассказала, как спикер Законодательного собрания СПб Вячеслав Макаров арендовал три домика из государственного дачного фонда в Солнечном. Такое неказистое жилье обычно предоставляется в аренду гражданам льготных категорий, и его постоянно не хватает на всех желающих.

Прочитав эту историю в нашей газете, спикер был так потрясен, что заявил журналистам: «Как только я узнал, что напечатали, я мгновенно, за 15 секунд, написал и отказался от этого головняка. Если вы посмотрите на эти курятнички, вы увидите, что их никто не арендует, потому что жить там невозможно. Вы эти домики-то видели? Там нет ни горячей, ни холодной воды, они по колено находятся в болоте».

Надо отдать должное Макарову, к июлю 2018 года из базы ЕГРП исчезла информация, что он арендует три дачи в Солнечном. Однако

вокруг этих «курятничков» оказалось как медом намазано — у них появились новые арендаторы, имеющие связи с крупными игроками топливно-энергетического рынка.

Но самое занимательное — все они могут быть связаны с Вячеславом Серафимовичем Макаровым.

Согласно выпискам из Росреестра, 23 января 2019 г. три домика госдачфонда по Нагорной ул., 3, 5 и 7, на ближайшие девять лет арендовали граждане Бойцерук Андрей Владимирович, Ищенко Андрей Николаевич и Ганов Дмитрий Николаевич. Разумеется, в выписках фигурируют только ФИО. Поэтому мы можем говорить лишь о полных тезках указанных лиц. Так вот, полные тезки связаны с предыдущим арендатором; частью через Сергея Густова, гендиректора ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» (ранее — ООО «Петербургтеплоэнерго»), частью через председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению СПб Андрея Бондарчука.

О деловых и политических связях Макарова, Густова и Бондарчука много информации в открытых источниках. Так, «Новая» рассказывала о том, что в период руководства Сергеем Густовым ООО «Петербургтеплоэнерго» (2011–2014 гг.) компании, аффилированные с родственниками Макарова, подчиненными Густова и однокурсниками Бондарчука, получили рекордное число выгодных подрядов. В 2012 году Макаров и Густов входили в предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина, а в 2013-м оба оказались в региональном совете петербургского ОНФ. Кроме того, в начале 2010-х Макаров занимал должность секретаря местного отделения «Единой России», а Густов был его заместителем.

Вячеслав Макаров / Фото: abnews.ru

В 2016 году одним из героев публикации «Новой», где рассказывалось, как в интересах людей, близких к Макарову, сжимается рынок теплоснабжения города, был еще один из новых арендаторов — однокурсник Бондарчука Андрей Ищенко (либо его полный тезка). Его компания ООО «Авитон» также была одним из подрядчиков «Петербургтеплоэнерго». Полные тезки двух других арендаторов дач служат директорами компаний, принадлежащих супруге Сергея Густова. Андрей Бойцерук с 2016 года является директором ООО «Куб», которое, согласно ЕГРЮЛ, принадлежит Анне Владимировне Густовой на четверть. Директором двух других ее компаний — ООО «Вега» и ООО «ТНГ» (которыми она владеет уже на 60 и 100% соответственно) — значится Дмитрий Ганов. Примечательно, что до 2016 года компаниями «ТНГ» и «Куб» (под управлением тех же директоров) владел в тех же долях сам Сергей Густов, сын экс-губернатора Ленинградской области.

«Новая в Петербурге»

Если проследить связи между всеми шестью персонами (Макаров — Густов — Бондарчук — Ищенко — Бойцерук — Ганов), видно, что они образуют скорее не линии, а сложные многоугольники (см. схему), в которых все соединяются со всеми. Так, супруга гендиректора ООО «Авитон», частично принадлежащего Ищенко, Надежда Шебаленкова является вместе с Анной Густовой совладелицей упомянутого ООО «Куб», где директорствует Бойцерук. Далее, дочерняя структура «Авитона» ООО «ТК Мурино» снимает помещение у густовского ООО «ТНГ» под управлением Ганова. Кроме того, бывшая фамилия супруги Бойцерука Галины — Пшеничная (в сети «Одноклассники» она пишет ее в скобках). Такую же фамилию носила до замужества Татьяна Селегень, сватья Вячеслава Макарова (их дети женаты). Сестра Татьяны Селегень Вера Пшеничная — совладелица компании «Петрострой», половина акций которой до мая 2016 г. принадлежала дочери спикера ЗакСа Анне Селегень. «Деловой Петербург» рассказывал, как по удивительному совпадению за несколько месяцев 2016 года «Петрострой» довел портфель контрактов с «Теплоэнерго» почти до полумиллиарда рублей. После этого доля Анны была передана ее свекру Владимиру Селегеню.

Безусловно, Пшеничные — достаточно распространенная фамилия, и может оказаться, что Галина Бойцерук и не родня сватье Макарова. Но тогда с ходу возникает еще одна связь внутри шестиугольника, на сей раз проверенная. Собственник компании «Теплоэнерго» Роман Нагорный — однокурсник одновременно и Андрея Бондарчука, и Андрея Ищенко.

Чтобы не утомлять читателя бесконечными пересечениями, резюмируем: похоже, речь идет о большом клане, связанном родственными, студенческими, политическими и деловыми связями. И получается, что

после Макарова права аренды госдач фонда получили либо люди, хорошо ему известные, либо их полные тезки.

Учитывая, что статус троицы новых арендаторов Ищенко — Ганов — Бойцерук значительно мельче, чем у троицы Макаров — Густов — Бондарчук, можно предположить, что «младшие» исполняют роль зиц-арендаторов.

Из всех телефонных номеров, указанных в качестве контактов их фирм в базе СПАРК, живым оказался лишь телефон Дмитрия Ганова. Но Дмитрий Николаевич отказался от беседы, сославшись на занятость. При этом против того, что имеет отношение к даче на Нагорной, он принципиально не возразил.

Андрей Бойцерук оказался самым закрытым из всех троих. По единственному действующему из номеров его фирм — телефону ООО «Куб» — с нами категорически отказались говорить о Бойцеруке и тем более связывать с ним. Притом что он у них генеральный директор.

В компанию «Авитон», совладельцем которой является Андрей Ищенко, мы послали запрос, но без особых надежд: сотрудники объяснили нам, что не знают контактов своего учредителя.

Один из домов на участке в Солнечном / Фото: Елена Лукьянова

Во всей этой истории есть еще одна странность. Если у Макарова был смысл в аренде трех щитовых домиков 1967 года постройки, то у его преемников смысла нет никакого. Согласно городскому законодательству, перестройка социальных дач для арендаторов трудноосуществима, так как влечет за собой резкое повышение ставки арендной платы. Однако препятствия сохраняются лишь до того момента, пока объекты не выведены из госдачфонда и городская земля, на которой они стоят, не продана с торгов. Ранее мы предположили, что при заключении договоров аренды Макаров, вероятно, планировал приобрести землю как единственный участник торгов: никто ведь не захочет покупать лот с обременением в виде спикера Законодательного собрания. И что только участок в 28 соток в поселке Солнечное и мог быть главной и единственной целью всего предприятия. Не случайно наша история началась с того, что участок 78:38:2114501:270 на Нагорной улице обнесли строительным забором, за которым были прорыты траншеи, спилены деревья, а весь скарб из домов вывален на улицу. К слову, по состоянию на 21.02.2019 там мало что изменилось, только весь хлам замело снегом.

На что могут рассчитывать Ганов, Ищенко и Бойцерук? Конечно, мобилизовав все ресурсы, эти далеко не бедные люди в итоге могут получить коммунальную дачу с долями по 9 соток на каждого и будут перекликаться через забор. Зачем им это?

Судя по данным СПАРК, Андрей Бойцерук в разные годы директорствовал, либо был членом совета директоров в различных газпромовских структурах. Сейчас, помимо густовского «Куба», возглавляет ООО «Ленохота», которое занимается торговлей земельными участками. Чистая прибыль «Ленохоты» в 2017 году составила 1,28 млн рублей. Андрей Ищенко тоже не бедствует. Кроме упомянутого ООО «Авитон», он частично владеет еще и ООО «СМТ». Обе фирмы только в прошлом году получили 22 контракта от различных газпромовских структур. Одному только «Петербурггазу» фирма оказала «финансовые услуги» за 146 млн рублей. В 2017 год чистая прибыль «Авитона» составила более 61 млн рублей. У ООО «СМТ» показатели несколько скромнее: она работает почти исключительно на «Петербурггаз», и самый большой заказ за 2018–2019 гг. был на три миллиона.

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Самым бедным из всей троицы является Дмитрий Ганов. Руководимая им густовская ООО «ТНГ» сдает Андрею Ищенко и его ТК «Мурино» помещение за почти 5 млн рублей в год. Чистая прибыль при этом составляет 2 млн. Скромно, но жить можно.

Представить, что эти люди, столь близкие к естественным монополиям, будут выращивать картошку на девяти сотках, а вечерами, собравшись на слегка подновленных кухоньках «курятничов», вместе станут пить чай и петь песни под гитару, довольно затруднительно. Поэтому смеем предположить, что рано или поздно на месте старых домиков может быть построен дворец, и заживет там тот, ради кого всю эту канитель и затеяли.