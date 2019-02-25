О пытках с третьей попытки

Яна Телицкая. Фото из личного архива

Управление МВД РФ по Центральному району Санкт-Петербурга обратилось в Приморский районный суд с иском о защите деловой репутации к сайту «Медиазона», который перепечатал сообщение в фейсбуке члена Общественной наблюдательной комиссии СПб Яны Теплицкой.

Как пояснила Теплицкая, ее пост основывался на сообщении, полученном при посещении 15 ноября 2017 года ею и членом ОНК Романом Ширшовым СИЗО-4. Там они встретились в числе других с осужденным Л. О. Бульфредом (задержан по подозрению в обороте наркотиков), чья мать до этого передавала ОНК его жалобы на пытки.

Ничего неожиданного, как сказала суду Теплицкая, в рассказе Бульфреда для нее не было: при задержании сотрудники 78-го отдела полиции наступили ему на голову, пугали кувалдой, били, в том числе наручниками, требуя сказать пароль от телефона и просто так, но при понятых.

Оставляя в стороне вопрос, может ли УМВД обладать «деловой репутацией», надо отметить, что его представители в суд не явились, хотя ранее настаивали на иске и опровержении. Однако суд с третьей попытки все же рассмотрел дело в их отсутствие. Интересы Теплицкой представляла юрист «Команды-29» Дарья Грязнова.

Теплицкая и Роман Ширшов представили суду акт о посещении ими СИЗО-4 от 28 октября 2017 года, в котором была отражена встреча с Бульфредом. Теплицкая рассказала, что 9 ноября обратилась в УМВД РФ по Центральному району СПб с заявлением о преступлении, приложив к нему письменное заявление Бульфреда. 15 ноября УМВД сообщило, что в действиях сотрудников полиции «состава дисциплинарного проступка не установлено» и в возбуждении уголовного дела отказано. Лишь после этого она разместила информацию в социальных сетях.

В решении от 14 января 2019 года, текст которого стал доступен только что, судья Евгения Ратникова отметила, что член ОНК «предприняла меры по защите законных интересов Бульфреда, направила жалобу в правоохранительные органы», что было «продиктовано намерением исполнить свой гражданский долг». С другой стороны, согласно закону «О полиции», ее деятельность является «открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит законодательству», а статья 29 Конституции РФ запрещает цензуру — и все вместе даже «не исключает права граждан на публикацию оценочных мнений о ее (полиции) деятельности».

Евгения Владимировна, ваша честь, браво!