Ромарио Автор-исполнитель

— С радио у нас всегда были сложные отношения. Хотя нет, простые на самом деле: нас туда не пускали. Но в какой-то момент я сумел обмануть систему, и мои песни проникли на радио в исполнении людей, более известных, чем я – Валерия Сюткина, группы «Рондо», Евгения Маргулиса, Александра Кутикова. Был день, когда пять моих песен звучали по радио, но голоса моего там не было. Я приносил на станции новые треки, а мне говорили: голос неузнаваемый. Подождите, сказал я, но ведь это замкнутый круг! Как он станет узнаваемым, если его нету в эфире?

Я сначала расстраивался, потому что осознал, что независимому артисту, которого никто не продвигает, пробиться к большой аудитории очень трудно, иногда невозможно. А потом успокоился: в конце концов в наше время можно прожить и без федеральной медиаподдержки. Не для радио же я пишу и играю. Написал об этом песню – «Не ради радио». И тут ее взяли! И не одна станция, а сразу тридцать ее сейчас крутят.

Эта вещь – не только о музыкантах. Она обо всех людях, которые делают свое дело не ради внешних проявлений успеха, а просто потому, что считают это правильным и получают от этого удовольствие. Если живешь так, рано или поздно успех приходит.

Песня – часть альбома, он так и называется — «Не ради радио». Туда войдет, помимо прочего, трек «Давайте пропьем федеральный бюджет», который уже стал нашей визитной карточкой. Презентация 28 февраля в московском клубе «Мумий Тролль», а 1 апреля в Московском дворце молодежи сыграем «Большой симфонический квартирник» с участием Андрея Макаревича и Алексея Иващенко.