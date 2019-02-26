Наручное управление

В Новосибирске продолжается общественная кампания в защиту кардиохирурга с мировым именем Евгения Покушалова. В минувшую пятницу, 22 февраля, ученого отправили в СИЗО на два месяца по подозрению в мошенничестве при госзакупках.

Покушалова задержали 20 февраля в медицинском центре имени академика Мешалкина, где ученый с большим количеством научных публикаций, патентами на широко применяемые изобретения в медицине и регалиями в диапазоне от лауреата Госпремии до финалиста конкурса «Лидеры России» работал заместителем директора по научной работе. По научной — значит, никакого доступа к деньгам у Покушалова не было, сразу публично заявил его начальник Александр Караськов. Однако ФСБ мгновенно распространила сообщение о том, что Покушалов четыре года якобы занимался хищением денег при госзакупках, а общая сумма ущерба составила более 1,3 миллиарда рублей.

Никаких других подробностей силовики не дали. Но и этого скупого сообщения оказалось достаточно, чтобы заседание суда сразу перешло в закрытый режим, самого Покушалова доставили в зал в наручниках,

а адвоката ознакомили с материалами дела непосредственно перед вынесением решения о мере пресечения. Никакая поддержка в виде сотни с лишним человек — студентов и пациентов, — пришедших в суд и обивавших пороги до самого объявления о мере пресечения, не помогла. Покушалова отправили в СИЗО, поскольку он якобы может оказывать «давление» на следствие, а еще потому, что у него глубокие «связи с США». Журналисты уже «очень кстати» нашли то ли три, то ли сразу шесть квартир, которые якобы зарегистрированы в США на некоего Evgeny Pokushalov.

Через несколько дней под петицией в защиту Покушалова подписалось 4 тысячи человек, а ученые из РАН потребовали от руководства Академии высказать принципиальную позицию по вопросу задержания известного ученого и врача, спасшего «жизни сотни тысяч человек». Имеется в виду, что Покушалов — автор патента на один из широко применяемых коронарных стентов при шунтировании сердца. «На всех уровнях уже было неоднократно заявлено о недопустимости досудебных арестов подозреваемых в экономических преступлениях, — пишут в открытом письме РАН члены неформального сообщества ученых «Клуб 1 июля». — Тем более неприемлемо это в отношении крупных ученых. Сгущающаяся атмосфера репрессий и произвола несовместима ни с экономическим, ни с интеллектуальным развитием нашей страны».

Означает ли такая бурная поддержка со стороны коллег по цеху и простых людей, что Покушалов абсолютно не виновен в инкриминируемых ему вещах? Вообще-то нет, но силовики — и особенно ФСБ — своими действиями не оставляют другого выхода, кроме как инстинктивно вставать на сторону тех, кто задержан по «экономическим», а иногда и по более «тяжелым» статьям.

Тактика тут проста: нужно обязательно отправить человека в СИЗО. Не под домашний арест и тем более не под подписку о невыезде: подозреваемый сразу должен оказаться максимально изолированным.

Человеку не только обрубают все связи с внешним миром, его пытаются сделать априори виноватым в глазах общественности без предъявления убедительных доказательств. Если человека посадили в СИЗО — он ведь не может быть невиновен, не так ли? За что попало сажать не будут, а тут еще и ущерб миллиардный. Не очень важно при этом, кто этот человек: мировой ученый, большой инвестор в российский бизнес, крупный адвокат. На время следствия и в пределах СИЗО все равны.

По сути, силовики, добиваясь меры пресечения в виде ареста, ставят своей целью уничтожить такое понятие, как «презумпция невиновности». Это прямое продолжение стратегии, при которой на любого человека (как правило, активиста) можно завести административное дело, а затем сразу — уголовное под соусом того, что перед судом предстает злостный нарушитель порядка, ему ни в коем случае нельзя доверять (административное дело потом может быть тихо закрыто за ненадобностью). И вообще: на всякий случай давайте его отправим за решетку, а то мало ли что. В органах врать не будут, и перед товарищем майором виноваты по умолчанию все.

У этой тактики есть вполне практическая цель. Когда человек в СИЗО, с ним проще договориться.

У тебя уже попытались отобрать честь, разрушили репутацию, разве стоит после этого держаться за свои активы?

Можно ведь всегда ими поделиться, а там, глядишь, и дорога будет не такая дальняя, и срока не такие огромные.

Но в последнее время, кажется, что-то с этой тактикой не так. Или окрыленные своим правом выхватывать любого и по любому поводу силовики начали «брать» не тех, или людям стало очевидно, что априори верить в официальную версию после ареста нельзя, а значит — можно попытаться человека у системы отбить. Пока эти попытки робкие и мало трогают самих силовиков, но если их станет больше — вырастет и количество неудобных вопросов.