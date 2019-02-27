Дрова у дома

Петр Саруханов / «Новая газета»

Обычные дети по-прежнему мечтают стать космонавтами, а вот наиболее смышленые — космическими туристами. У космонавта полно обязанностей, а у космического туриста всех дел — сидеть где-нибудь на Юпитере у костра с гитарой, разогревать тушенку, разводить сгущенку и охмурять девчонку, рассказывая ей, как он однажды с Луны свалился.

Космический туризм мы пока представляем по-разному, но он уже становится реальностью и скоро может стать обыденностью. Пару недель назад РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что частной московской компанией «КосмоКурс» подыскивается площадка, где будет построен космодром для частных туристических полетов, и предстоит сделать выбор между Алькеевским районом Татарстана и Ардатовским районом Нижегородской области.

Особого оживления в названных регионах эта новость не вызвала. По обе стороны Волги непрерывно валил снег, и кто же в такую погоду будет думать о космических полетах. ГИБДД предупреждала, чтобы даже на машинах со двора не выезжали — не то что на ракетах куда-то вылетать. Облачность, буран, и Сатурн почти не виден…

Признаюсь, я тоже как-то вяло отнесся к сообщению информагентства, и вспомнил о нем, когда на одном из совещаний в правительстве Татарстана Алькеевский район упомянули по другому поводу. Оказывается, в этом районе хуже всех в республике обстоят дела с медицинскими работниками. Стационар здешней районной больницы укомплектован врачами лишь на 30 процентов. О чем это говорит? О том, что надо немедленно строить космодром.

Ясно же, что космонавтика без медицины не обходится. Межпланетные путешественники перед стартом будут проходить строгое обследование на современной аппаратуре. В скромный сельский район на хорошую зарплату потянутся доктора, которых астронавты по-своему называют светилами.

Разовьются и другие отрасли местного хозяйства. Расцветет районный центр — село Базарные Матаки. С давних пор оно славилось своими базарами, и название его означает «торговое место». И если похожие населенные пункты нередко развивались по схеме «базар–вокзал», то здесь, в отсутствие железной дороги и вокзала, может реализоваться схема «базар–космодром».

Алькеевскому району есть куда развиваться, но, по крайней мере, он, как и весь Татарстан, уже полностью газифицирован. А вот у его конкурента в деле космического гостеприимства, Ардатовского района Нижегородской области, с газом неважно: еще не газифицирована треть населенных пунктов. В этом смысле ардатовцы не хуже других. Областная инвестиционная программа до 2021 года газификацию ряда районов вообще не предусматривает. Правда, и никакой космодром эта программа не предусмотрела, но чудо может свершиться. А пока оно не свершилось, в объявлениях о продаже домов то и дело указывается: отопление дровяное. В общем, на дворе — трава, на траве — дрова.

В Ардатове в неожиданное счастье еще не верят. Район благоустраивается своими силами и на небольшие деньги. Районная газета «Наша жизнь» мало беспокоится о стыковке пилотируемых кораблей с космической станцией. Она кропотливо сообщает о вырытых метрах водопроводных траншей и установленных столбах со светильниками. А публикация о наконец-то заасфальтированной тропинке возле детского сада вышла под трогательным заголовком «По ровненькой дорожке шагают наши ножки». У кого таких проблем нет, пусть себе поют: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы».

Вот они, контрасты XXI века: и на Луну позарез надо, и без дров зимой пропадешь. Правительство ищет катализаторы развития страны и иногда их находит. Для городов это неожиданные тысячелетние юбилеи (яркий пример — Казань), Олимпиады, Универсиады и футбольные чемпионаты. На прихорашивание к этим событиям находятся многие миллиарды рублей (не считая тех монет, которые археологи выкапывают в доказательство юбилеев). А что для сел и поселков? Даже если бы в Ардатове выкопали монету, доказывающую, что этому населенному пункту 1000 лет, метро здесь все равно не запустили бы. И даже новую больницу не построили бы. Ну, может, учтя жалобы населения, нашли бы необходимые 50 миллионов на капитальный ремонт старой. А вот космодром может придать благоустройству провинциальной жизни космическое ускорение. Тут медлить некогда, богатые туристы со всего света уже скафандры у портных примеряют. Десять, девять, восемь… три, два, один — поехали! В Ардатов поехали или в Базарные Матаки.

Чуть только разовьется космический туризм, мы поспрашиваем вернувшихся путешественников, посмотрим фотки и, возможно, узнаем, что есть где-нибудь во Вселенной на отдаленных планетах села и поселки, которые уверенно и поступательно развиваются вне зависимости от каких-то масштабных проектов. Вдруг окажется, что там у них в любом захолустье — водопровод, даже если воды на их планете никогда не было. Там канализация, которая справляется даже с метеоритными дождями. Там передовая медицина — прихворнувшему инопланетянину в любом провинциальном фельдшерском пункте легко заменят голосовой модуль (если у него фарингит) и лампочку, которая вместо носа (если у него насморк). Всё как у людей. Точнее, как должно быть у людей. У нас то есть.

Похоже, только космодромов у них нет, и поэтому они к нам до сих пор не летают. Коль так, пожалеем их. Все-таки отстают в развитии…