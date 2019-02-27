Газовая встряска

25 февраля стало известно об отставке двух ключевых зампредов «Газпрома», работавших к госкомпании с начала 2000-х, — Александра Медведева и Валерия Голубева. Перестановок на таком уровне в «Газпроме» не было уже много лет.

Официальная причина ухода 63-летнего Медведева — стремление сосредоточиться на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит» (в этом году он стал президентом ФК). Чем в дальнейшем может заняться 67-летний Голубев, не сообщается. В «Газпроме» заявили, что Голубев и Медведев «покинули свои посты в связи с выходом на пенсию».

Голубев работал в «Газпроме» с 2003 года и в последние годы курировал работу на российском газовом рынке, Медведев — с 2002 года и отвечал за экспорт, за внешний блок работы компании. Со своей должности также уходит начальник департамента добычи Всеволод Черепанов — он продолжит работу в группе «Газпром», но уже на другом посту.

Валерий Голубев. РИА Новости

Таким образом, масштабные кадровые перемены затронули сразу все основные направления деятельности госкомпании: добычу, внутренний сбыт и экспортные рынки. Эксперты рассказали «Новой», с чем связана резкая ротация первых лиц «Газпрома».

Руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что в случае с перестановками в «Газпроме» сработал кумулятивный совокупный фактор. В «Газпроме» есть примеры, когда людям уже далеко за 70 и они продолжают работать: «Не всегда пенсионная история может так отражаться, заканчивать карьеру человека», — говорит эксперт. Пасечник отметил, что, по слухам, у главы госкомпании Алексея Миллера были определенные разногласия во взглядах с уволенными топ-менеджерами.

По мнению партнера консалтингового агентства RusEnergy Михаила Крутихина, у перестановок разная подоплека. Уход Голубева, который курировал внутренний рынок (в том числе региональные структуры), связан с делом Арашуковых. «Утечки» миллиардов кубометров не могли остаться незамеченными руководством «Газпрома», считает эксперт: «Голубев не мог не быть в курсе того, что происходило с теми же самыми Арашуковыми на Северном Кавказе и по другим направлениям».

Что касается ухода Медведева, то он, по мнению Крутихина, ожидался давно. В 2014 году в компанию пришла Елена Бурмистрова, которая хорошо проявила себя при заключении контракта с Китаем на строительство газопровода «Сила Сибири». Медведев же тогда, наоборот, оплошал, напоминает Крутихин: «Он сказал, что «китайцы согласились участвовать в финансировании этого проекта на сумму 25 млрд долларов. Но ничего такого китайцы не обещали и никаких денег, конечно, не дали».

По словам Пасечника, Медведев достаточно известен в околоспортивных кругах, он был председателем КХЛ, а сейчас стал больше концентрироваться на футболе. «Непрофильные занятия тоже как-то, наверное, попадают во внимание руководства», — сказал Пасечник.

По словам Крутихина, «дело Арашуковых» не скажется на имидже «Газпрома». Стоимость акций компании и так не растет. «Это огромное хозяйство, за всем не уследишь, поэтому доверенные лица сидят на конкретных денежных потоках», — отметил он.

Пасечник отметил, что для топ-менеджеров «Газпрома» важны как управленческие характеристики, так и политический вес менеджеров. Он предположил, что решение по отставкам принималось быстро, так как о новых назначениях пока не объявили. «Хотя не исключено, что просто еще не время и в ближайшие дни мы услышим про новые лица», — заметил Пасечник.