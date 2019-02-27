Сокрушительные яйца

Дворец Нарышкина (Шуваловой) на набережной Фонтанки в Петербурге достался учрежденному Виктором Вексельбергом фонду «Связь времен» еще в 2007-м, вскоре после того как был отремонтирован за бюджетный счет. Изначально объект предоставлялся в аренду на 49 лет по весьма скромной цене — в зачет шли затраты на реставрацию, которую обязался провести фонд, — а в последующие годы около 500 кв. м из всех 4704 кв. м оказались у него в собственности. С 2013-го здесь функционирует музей Фаберже, экспонирующий личную коллекцию предметов ювелирного и прикладного искусства XVIII–XX веков господина Вексельберга.

За прошедшее время сообщений о каких-то масштабных пополнениях фондов музея не поступало, тут по-прежнему около 4000 единиц хранения. На обширных дворцовых просторах экспонаты размещены вполне свободно, часть помещений используется под временные выставки, встречи, сопутствующую торговлю, кафе-кондитерскую. В сентябре 2017 года «Связь времен» заявила о желании расширить свои владения за счет переустройства западной части комплекса: коренной (с демонтажом под ноль и новым строительством) реконструкцией дворового Западного флигеля, устройства атриума в уровне второго этажа хозяйственного двора и подземного этажа под ним. Проектное предложение не выносилось на Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, но получило одобрение Совета по инвестициям.

Музей Фаберже в Петербурге / Фото: beng.ru

Проект, выполненный Архитектурной студией «Литейная часть – 91», вызвал решительные протесты защитников наследия. Сносы и новое строительство в границах территории памятника запрещены законом, к тому же в зону негативного воздействия планируемых работ попадают шесть объектов культурного наследия — в том числе дом Абазы, состояние участков стен и перекрытий которого и так оценивается как аварийное. А грунты здесь очень неблагоприятные, грунтовые воды — на отметке около минус 2 метров, окружающие исторические здания стоят на ленточных бутовых фундаментах, уложенных по деревянным лежням. Пока уровень грунтовых вод стабилен, лежни как бы законсервированы, но при рытье котлована для создания подземного уровня это равновесие будет нарушено — что может повлечь печально известный в Петербурге эффект домино, когда соседние с такой стройкой здания начинают крениться, трещать по швам и их демонтируют.

Тем не менее акт государственной историко-культурной экспертизы, выполненной группой специалистов во главе с Маргаритой Штиглиц, счел проектные предложения соответствующими требованиям законодательства об охране памятников.

Эксперты рассудили, что без нового строительства на месте Западного флигеля атриума и создания полноценного подземного уровня с размещением в нем еще одного гардероба, добавочных санузлов и насосной станции «современное использование памятника невозможно».

Петербургское отделение ВООПИиК направило в КГИОП свои возражения, однако они не были приняты комитетом в расчет, как и множество других поступивших в его адрес обращений с критикой проекта и требованиями отклонить экспертизу. Отрицательные отзывы дали, в частности, Ассоциация экспертов по проведению историко-культурной экспертизы и Совет петербургского подразделения ИКОМОС.

Минувшей весной КГИОП сообщил, что и проект, и экспертиза отозваны самим заявителем. Спустя полгода станет известно, что комитет все-таки поддержал выводы акта ГИКЭ, а затем согласовал проектную документацию.

В ноябре врио губернатора Александр Беглов подписал постановление о предоставлении фонду «Связь времен» Западного флигеля (наб. Фонтанки, 21, литера А), чтобы тот за четыре года «приспособил» его под музейно-выставочный комплекс для расширения существующих площадей музея Фаберже. Инвестору это право обойдется в 201 миллион рублей, которые он должен перечислить в городской бюджет. Оговаривается, что работы не должны затрагивать предметы охраны памятника.

Соблюсти это требование теперь не представляет особого труда: если изначально Западный флигель входил в предметы охраны памятника (в паспорте объекта 2010 года ему посвящен свой раздел), то нынче его там уже нет. Как нет и еще целого ряда элементов, мешающих реализации задуманной реконструкции. Новую, отвечающую чаяниям инвестора редакцию предмета охраны КГИОП утвердил своим распоряжением в мае 2017 года.

Теперь градозащитники оспаривают в суде и это распоряжение комитета, и согласование им проектной документации, и действия КГИОП по рассмотрению без возражений Акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненной экспертной группой госпожи Штиглиц.

Шуваловский дворец / Фото: wikipedia.org

Истцы (члены президиума петербургского ВООПИиК Анна Капитонова и Александр Кононов) ссылаются на 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия». В частности, на закрепленный в этом законе основополагающий принцип проведения ГИКЭ — презумпцию сохранности памятника при любой намечаемой хозяйственной деятельности. Приняв без возражений данный акт и согласовав поддержанную им проектную документацию, КГИОП тем самым «фактически дал разрешение на снос части объекта культурного наследия федерального значения», отмечается в исковом заявлении. Также указывается, что Западный флигель вовсе не утратил своей историко-культурной ценности, не был утрачен или поврежден — «его исключили из состава предметов охраны памятника умышленно для реализации конкретного проекта реконструкции».

Приведенные в проектных материалах сведения о якобы никуда не годном состоянии флигеля градозащитники считают недостоверными. Техническое заключение ООО «Бэксит» изобилует общими словами, серьезный анализ отсутствует, а прилагаемая фотофиксация свидетельствует как раз о вполне удовлетворительном состоянии здания. Выводы об аварийности перекрытий и стен, например, следуют из утверждения о наличии «многочисленных» (без детализации) мелких трещин раскрытием всего в 1–10 мм. Стоит отметить, что компания «Бэксит» ранее уже была уличена в фальсификации данных: так, Куйбышевский районный суд признал недостоверным заключение «Бэксит» по зданию на ул. Восстания, 4, лживость представленных там сведений подтвердила и судебная экспертиза Северо-Западного центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции.

Кроме того, проект расширения музея Фаберже не предусматривает восстановления облика Западного флигеля — только «восстановление исторической конфигурации восточной стены, правый и левый полуциркульные участки выполняются в виде кирпичной стены на всю высоту этажа, центральная часть […] выполняется в виде подиума с фрагментами кирпичной стены».

А по закону в отношении памятника могут проводиться только работы по его сохранению, а строительство в границах объекта культурного наследия запрещено.

Как при Полтавченко, так и при врио Беглове сверять планы экспансии Вексельберга в отношении дворца Нарышкина с мнением Совета по сохранению культурного наследия не считают нужным.

Рулит по-прежнему имущественный блок Смольного. На днях Комитет имущественных отношений распространил информацию под многообещающим заголовком «В памятник культурного наследия федерального значения вдохнут новую жизнь». Под ним сообщение о том, что Западный флигель дворца передан фонду «Связь времен».

В понимании распорядителей недвижимостью «новая жизнь» — это уничтожение подлинного здания XIX века, разрушение сотканной за века исторической ткани. Все по Оруэллу: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила».

Градозащитники, взявшиеся доказать обратное, продолжат свою битву в Куйбышевском районном суде — очередное заседание по делу состоится 27 февраля.