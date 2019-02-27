«Перестаньте травить людей»

В конце января все жители приграничной норвежской коммуны Сер-Варангер получили тревожные СМС от муниципалитета: людей просили не выходить на улицы без лишней надобности и не гулять в долине Пасвик. Причина — высокая концентрация диоксида серы в атмосфере.

В чистом Киркенесе — столице коммуны, где снег всегда ослепительно бел, а в воздухе носится разве что запах свежезаваренного кофе, сообщение вызвало тревогу — но не удивление. Город, в котором нет никакой промышленности, страдает от выбросов диоксида серы не одно десятилетие. В 36 км от Киркенеса находится российский поселок Никель, в 45 — город Заполярный, в которых расположены промплощадки комбината «Печенганикель» Кольской горно-металлургической компании, «дочки» «Норникеля». На комбинате добывают и обогащают сульфидные медно-никелевые руды. Основной источник выбросов — плавильный цех, расположенный в Никеле. От него до долины Пасвик 8 км.

При неблагоприятных погодных условиях — низкой облачности, например, компании предписано снижать выбросы вплоть до полной остановки производства. Правда, штрафы за нарушения сравнительно невелики — до 50 тысяч рублей для должностных лиц или до 250 тысяч для предприятий. Для КГМК — основного налогоплательщика Мурманской области — невелика потеря. Убытки от остановки производства до улучшения погодных условий могут быть намного выше. Не потому ли, проезжая Никель, видишь лунный пейзаж в неизменных черно-бурых тонах?

Правда, в отличие от жителей Сер-Варангера никельчане никаких предупреждающих СМС не получают и давно привыкли к своей доле.

А вот в Киркенесе привыкать отказываются: в 80-х в коммуне существовало целое движение под названием «Остановим советские облака смерти». Его участники устраивали массовые уличные акции протеста против загрязнения атмосферы, с которым норвежские власти ничего не могли сделать. Роза ветров в этом районе такова, что никельские выбросы в основном приносит в Киркенес.

Когда граница с Советским Союзом стала менее непроницаемой, первые норвежцы, получившие советские визы, приковывали себя к технологическим путям «Печенганикеля», требуя от предприятия экологической ответственности.

Советский Союз канул в небытие, а дым из труб никельского комбината по-прежнему летит в Норвегию. Правда, справедливости ради нужно сказать: стало его меньше. В советское время выбросы составляли 370 млн тонн в год. Сейчас — 100 тысяч. КГМК ежегодно отчитывается о снижении экологического вреда. Но годовой объем двуокиси серы, которую выбрасывает в атмосферу Никель, по-прежнему втрое превышает количество диоксида, который вырабатывают суммарно все предприятия Норвегии.

— Самая большая экологическая проблема Норвегии — Никель и Заполярный, — говорит Руне Рафаэльсен, мэр коммуны Сер-Варангер.

Фото Владимира Веленгурина (ИТАР-ТАСС)

Северное Королевство предлагало России помощь в решении этой проблемы. В 2001 году «Норникелю» выделили 32 миллиона евро в виде гранта от правительства Норвегии, а также 10 миллионов долларов кредита на 10 лет от Северного инвестиционного банка. Все — на модернизацию производства с точки зрения европейских экологических требований.

Спустя 8 лет «Норникель» сообщил, что не собирается выполнять условия соглашения, — и деньги вернул.

Ироничный Рафаэльсен говорит, благодаря выбросам Никеля коммуна смогла наконец протестировать новую систему СМС-оповещения, которая впервые сработала в дни, когда с российской стороны потянуло серой. В спокойной Норвегии мало поводов проверить, работает ли новинка, так что, мол, спасибо России, теперь точно известно, что работает исправно.

— У моего отца дача в долине, он тоже такое сообщение получил, — говорит мэр. — В те дни у нас фиксировалась крайне высокая концентрация диоксида серы — до 900 мг/кубометр. (Норма составляет 0,5 мг/кубометр. — Т.Б.) Ветра не было, на улице явственно ощущался соответствующий запах. Сердечникам и тем, у кого с дыхательными путями проблема, мы, конечно, советовали дома побыть по возможности.

В норвежском институте исследований атмосферы изданию The Barents Observer сообщили, что в конце января наблюдали самые высокие концентрации сернистого ангидрида за последние два года. Росгидромет в свою очередь сообщал о превышении ПДК (предельно допустимой концентрации) диоксида серы 25 января в 4,7 раза. Впрочем, в другие дни превышение доходило и до 10 раз. Всего в январе ПДК в Никеле была превышена в течение 18 дней.

Международной экологической организации «Беллона», которая оперативно связалась с компанией, сообщили, что уже вечером 25 января, когда норвежцы получили тревожные СМС, комбинат работал в «ограничивающих технологических режимах».

Впрочем, уже 1 февраля Роспотребнадзор сообщил, что никакого превышения ПДК в Никеле нет вообще. А 4 февраля правительство Мурманской области выпустило пресс-релиз с выражением глубокой озабоченности — нет, не выбросами, а реакцией на них норвежской стороны. В том же релизе случаи превышения ПДК названы «кратковременными и разовыми», а «Норникель» — компанией, «реализующей эффективную природоохранную политику».

Об этом стоило бы рассказать жителям другой территории присутствия компании на Кольском полуострове — города Мончегорска, где в прошлом году люди в дни активных выбросов массово жаловались на ухудшение самочувствия, а по улицам ездила машина с громкоговорителем, откуда неслись рекомендации закрыть окна и не отпускать детей на улицу. Сернистый ангидрид — крайне токсичное вещество, которое в высоких концентрациях способно вызвать удушье, ожог слизистой, поражение печени, заболевания крови.

Недаром тогда на встрече с возмущенным населением чиновники посоветовали мончегорцам… купить противогазы.

Норвежцы рассчитывают решить проблему другим способом. Руне Рафаэльсен обратил внимание на недавнее соглашение «Норникеля» с компанией BASF, которая в Финляндии производит батареи для столь популярных в Норвегии электрокаров. И сделал заявление: Руне предлагает бойкотировать продукцию BASF, пока «Норникель» «не перестанет травить людей». Кроме того, мэр планирует обратиться к норвежскому министру экологии, чтобы найти способы обязать российскую компанию решить проблему выбросов.

Согласно недавно опубликованному докладу федерального Минприроды «О состоянии и охране окружающей среды в РФ в 2017 году» Мурманская область попала в десятку регионов, где содержание вредных веществ в атмосфере в течение года превышало норму более чем в 5 раз. Впрочем, улучшить ситуацию в России решили крайне необычным способом — установленные ранее нормы допустимого содержания вредных веществ в атмосфере Роспотребнадзор на днях увеличил сразу в 60 раз.