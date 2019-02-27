Шутки с YouTube кончились

«Я хочу принести свои искренние извинения всем, кого не оставила равнодушной или оскорбила моя позиция о пенсионной реформе… Мне не стоило утверждать что-либо, не разобравшись в важных нюансах проведения данной реформы, экономических и статистических данных».

Такого публичного извинения российский шоу-бизнес еще не видел. До сих пор звезды если и извинялись, то либо за «неподобающее поведение», либо за «глумление над историей». Просьба простить за мнение о пенсионной реформе явно выбивается из этого ряда. Извиняться пришлось суперпопулярному рэперу Василию Вакуленко (Басте), поддержавшему пенсионную реформу. И — что самое главное — не перед «влиятельными персонами», а перед обычными людьми, олицетворением которых выступил 27-летний видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian.

Баженов делает обзоры кино на YouTube. Он записал ролик с оценкой нового фильма Басты «Клубаре», однако, в отличие от остальных обзоров, пользователи в комментариях начали обсуждать не саму ленту, а комментарий от Баженова.

В нем BadComedian с цифрами Росстата в руках доказывает ангажированность пропаганды относительно полезности пенсионной реформы для людей.

В подобной пропаганде помимо политиков был замечен и Вакуленко. После разговора с Баженовым он решил реформу больше не поддерживать.

Извинения популярного рэпера — триумф BadComedian, и далеко не единственный. В этот раз речь шла совсем не о кино, а исключительно о политике.

Корреспонденты «Новой» проследили, как Баженов стал влиятельной медиафигурой, с мнением которого — в том числе по политическим вопросам — приходится считаться.

Все смешно, но деды воевали

Канал BadComedian появился на YouTube в тот момент, когда Евгений Баженов учился на третьем курсе факультета коммерции и маркетинга Российского государственного торгово-экономического университета (здесь он защитил диплом по теме вирусных видео). Первые его обзоры не отличались высоким качеством: это было обсуждение фильмов вроде «Индийский кошмар на улице Вязов», русский «Кошмар на улице Вязов» или трэшевый «Геи-ниггеры из далекого космоса». К четвертому полноценному обзору BadComedian нашел свою главную фишку: в комментарии для «Новой» кинокритик Антон Долин называет это правильно выбранной интонацией.

Баженов сделал обзор фильма «Искатели сокровищ» с актером Александром Невским (Курицыным) в главной роли. В этом обзоре BadComedian впервые широко применяет метод, который можно охарактеризовать как максимальное высмеивание. Каждый сценарный, режиссерский, актерский ляп Баженов доводит до абсурда за счет создания или применения уже имеющихся интернет-мемов. С подачи Баженова сочетание кадра из фильма и сопутствующего мема стало крылатым в социальных сетях, что придало обзорам «вирусность» и спровоцировало резкий рост аудитории. BadComedian заключает свой первый контракт с сервисом видеоконтента Caramba TV и получает символические суммы (от 5 до 20 тысяч рублей) за свои обзоры.

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Кульминацией первого сезона BadComedian стал комментарий к фильму Никиты Михалкова «Утомленные солнцем. Предстояние».

В течение 30 минут Баженов методично уничтожает сюжет фильма, и при этом делает это совершенно серьезно, без стеба.

Тема Великой Отечественной войны, как и советского прошлого, в принципе для Баженова становится «неприкосновенной». Любые художественные допущения в фильме Михалкова, от макания Сталина головой в торт (пусть и во сне) до испражняющегося на лету на головы советских жителей пилота немецкого бомбардировщика, воспринимаются Баженовым как кощунство (особенно если это подается как ответ фильму «Спасти рядового Райана»). Мнение о советском прошлом и о войне у маркетолога Баженова в этот момент совпало с общим пропагандистским трендом.

Спустя год Баженов повторит эту же схему, выпустив обзор на «Утомленные солнцем. Цитадель». Суммарно два обзора набрали 13 миллионов просмотров — хорошие цифры для русскоязычного YouTube образца 2012–2013 годов. Сам Никита Михалков через 6 лет в интервью Юрию Дудю назовет BadComedian «очень талантливым парнем», но конкретно в отношении обзоров добавит, что Баженов «ни хера не понял».

Битва с российским кино

К 2016 году число подписчиков канала Баженова перевалило за миллион, летом 2018 года — за три миллиона.

«Мне кажется, основная аудитория BadComedian — люди, которые верят, как в догму, в то, что русское кино чудовищно, и даже Федя Бондарчук не прикольный чувак, — говорит Антон Долин. — И должен быть некий «киллер», который честно об этом скажет как можно в более жестких выражениях и превратит в отдельное развлечение высмеивание этого кино. Понятное дело, что в эту парадигму не включается ни возможный серьезный анализ фильма, ни тем более анализ с попыткой рассмотреть и положительные стороны тоже. Вообще мне кажется, что основная аудитория BadComedian — не те люди, которые ходят в кино, по крайней мере, не те люди, которые ходят в кино на российские фильмы. Они знают эти фильмы по его выпускам и, в общем, даже считают это доблестью, что они не ходили на сам фильм, не принесли туда свои кровные деньги».

В 2013–2014 годах влияние канала BadComedian продолжает расти. Баженова продолжает беспокоить «историческая правда о Второй мировой войне», и он выпускает свой единственный обзор компьютерной игры. Речь идет о Company of Heroes 2, которую блогер назвал «Игрой от нацистов». В этой псевдоисторической стратегии, изданной компанией Sega, антагонистами выступают советские войска, показанные абсолютно кровожадными, подлыми и действующими наперекор логике: одна из миссий, к примеру, предполагает сожжение игроком домов с мирными жителями. Баженов выжал из этого максимум:

он перевел свой обзор на английский язык (опять-таки единственный раз), к теме быстро подключилось российское телевидение, и продажи игры в России в итоге пообещали остановить.

Баженов начинает получать первые «страйки» — то есть предупреждения на YouTube от недовольных обзорами людей. Одним из авторов жалобы был актер Михаил Галустян, другим — компания Enjoy Movies, основатель которой Сарик Андреасян поссорился с BadComedian из-за фильма «Быстрее, чем кролики». Баженов высказался о комедии хорошо, а в качестве примера плохих комедий привел фильм Андреасяна «Друзья друзей». Enjoy Movies добились блокировки нескольких видеофайлов на каналах Баженова, после чего тот записал ролик, в котором намекнул на то, что канал в итоге может быть закрыт. Тогда-то и выяснилось, что в защиту BadComedian готова подняться его аудитория, которая наставила на «Кинопоиске» «единиц» фильмам Enjoy Movies.

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Компания достаточно быстро отозвала свои жалобы. Сейчас Сарик Андреасян вспоминает о происходящем как о казусе.

«Страйк» в YouTube отправили юристы, я был не в курсе. Так как он использовал кадры из фильма без разрешения, юристы это сделали, даже не понимая, кто такой BadComedian. Потом люди стали обращаться ко мне: зачем вы так поступили? Я вообще в это время был в другой стране, даже не понял, что произошло. У нас в тот момент было 12 часов разницы, и я проснулся и понял, что меня ненавидит весь интернет, а я не понимаю, из-за чего. Я попросил разблокировать — вот и вся история», — объясняет Андреасян «Новой».

«Эксперимент, очевидно, неудачный»

После прекращения сотрудничества с «Карамба ТВ» Баженов открывает ИП, занимающееся созданием видеоконтента. Первое время бизнес не приносил прибыли, так что значительную часть заработков составляли доходы от концертов в так называемом BadTour — под этим названием подразумеваются поездки со стендап-выступлениями по России и странам СНГ. Позже Баженов запустил сбор пожертвований: любой желающий может перечислить блогеру деньги, если ему понравились обзоры. В среднем по итогам каждого обзора жертвуют чуть больше 1000 человек, речь идет о «сотнях рублей» с каждого.

Некоторые деньги приносит встроенная реклама на YouTube, однако размер этих доходов нельзя назвать стабильным.

«Мне регулярно поступают предложения прорекламировать что-то в своих обзорах. Я не против, но пока не было ничего такого, что я сам бы хотел потом носить или использовать, — говорит Баженов. — Еще я всегда был фанатом техники Sony, и компания выдала мне камеру для съемок с условием, что я размещу ссылку на технические характеристики на своих страницах. Камера дорогая, но наши взаимоотношения рекламными не назовешь: для Sony это, скорее, просто имиджевая история, что один из популярных людей на YouTube снимает обзоры с помощью их оборудования».

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Деньги, которые сейчас получает Баженов, по его собственным словам, покрывают расходы на создание обзоров. Журнал РБК в 2018 году оценивал доходы канала BadComedian в диапазоне от 100 тысяч рублей за донаты и от 50 тысяч рублей за 1 миллион просмотров (в среднем каждый обзор набирает минимум 4–5 миллионов просмотров). Баженов о своих нынешних заработках предпочитает не говорить, а в интервью Юрию Дудю скромно заявил, что ему достаточно «тысяч 40 рублей» в месяц.

В последние годы Баженов сместил акцент на связь между содержанием фильма и суммой потраченных на него денег. Учитывая, что значительная часть фильмов в России снимается на деньги от государственного Фонда кино, — BadComedian фактически занялся критикой бюджетных трат. Важным этапом в жизни канала стал обзор фильма «Кавказская пленница!» (ремейк фильма Леонида Гайдая). После совершенно уничижительных характеристик Баженова вроде «Это эпитафия карьере всех участвующих» или «Технологии сделали шаг вперед, российское кино сделало надгробие» и личного обращения к Владимиру Мединскому в Минкульте пообещали, что больше денег режиссеру «Кавказской пленницы!» Максиму Воронкову никто не даст. С тех пор Воронков не снял ни одной картины, а рейтинг его фильмов на «Кинопоиске» — один из самых низких.

Баженов, впрочем, считает, что критиковать нужно «всю систему». «Личности мало на что влияют, здесь дело в системе. Нельзя говорить, что во всех бедах российского кино виноват, например, Андреасян. Это ведь не так.

Кинематограф не изменится, пока есть существующая схема [распределения денег] от Фонда кино и Минкульта», — объясняет смысл своей борьбы Баженов.

Еще одна веха — обзор фильма «Взломать блогеров», выпущенный в «пакете экспериментальных фильмов» Тимура Бекмамбетова, выступившего в качестве продюсера. Обзор посмотрели 12 миллионов раз, в кино на него сходила 21 тысяча человек. Фильм представляет собой захват видео с экрана компьютера, на котором три известных в молодежной среде блогера — Саша Спилберг, Марьяна Ро и Иван Гай — борются с эмодзи в форме смайлика. Баженов в ходе обзора смог доказать, что средства, выделенные на фильм (600 тысяч долларов от Фонда кино), использовались впустую, поскольку он «за 2000 рублей смог создать такую же графику».

После выхода обзора Минкульт начал проверку, а Владимир Мединский пообещал тщательнее подходить к вопросу финансирования кинопроектов. Директор Фонда кино Антон Малышев лишь смог сказать, что «эксперимент, очевидно, неудачный» — и это стало еще одним сквозным мемом Баженова.

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Главное — не лезть в геополитику

«Мне нравится творчество BadComedian как минимум потому, что столь едкая сатира — в это хочется верить! — приучает российских кинематографистов к минимальной производственной дисциплине. Потому что он высмеивает те недостатки сценария, продакшна и актерской игры, которых всегда можно избежать, если относиться к своей работе ответственно, а к зрителю — с уважением», — говорит «Новой» кинокритик Егор Москвитин.

У Антона Долина несколько другой взгляд: «Мне кажется, что BadComedian совершенно не ставит своей задачей сделать профессиональный анализ, наоборот, его оценочность и эмоциональность являются сильными сторонами обзоров. Он своего рода комический артист, стендапер, который сделал способом заработка глумление над русским кино, часто справедливое, а часто нет».

В 2017–2018 годах в обзорах Евгения Баженова начинает звучать новая интонация, хотя сам он такие изменения отрицает. BadComedian становится общественным деятелем.

В том же обзоре на «Клубаре» помимо обсуждения пенсионной реформы BadComedian одним скетчем жестко проходится по многим последним думским инициативам, включая законопроекты о фейк-ньюз и наказание за неуважительные высказывания в адрес власти. В обзоре фильма «Временные трудности» рассказчик отправляет явно лгущего главного героя в «Госдуму». В следующем кадре показан фрагмент трансляции с заседания Совфеда, на котором министр труда и соцзащиты Максим Топилин говорит о «беспрецедентном росте зарплат».

При этом с любыми заявлениями Баженова приходится считаться: у него около 4 миллионов подписчиков, его ролики посмотрели больше 600 миллионов раз.

По силе воздействия он сравним с Алексеем Навальным, только его аудитория куда разнообразнее.

Государству надо было очень постараться, чтобы человек, ностальгирующий по советской жизни, стал его критиком.

Баженов говорит, что нынешний политический режим — прямое следствие ельцинских лет, к которым у него стойкая неприязнь. Особенно четко это было артикулировано в обзоре фильма «Черновик»:

«Мы поняли, что всю историю России всегда было плохо. За исключением периода правления Николая II всегда были грязища, говнище, мучения. А потом пришел «Борис-креститель» и всех освободил. И сейчас мы живем в стране под предводительством прямых продолжателей дел Ельцина».

Правда, и высмеивать первых лиц государства BadComedian не спешит, объясняя это тем, что «близко с этой темой не соприкасается». «То, с чем я соприкасался — ЕГЭ, пенсионная реформа (она напрямую коснулась моих родных), законопроект об оскорблении власти, — по большому счету, я против этого всего, — говорит Баженов. — А в геополитику я не лезу».

Единственный случай, когда BadComedian все-таки сталкивался с «геополитикой», касался российско-украинских отношений и связан был с обзором фильма «Крым». Правильнее, однако, будет сказать, что в данном случае Баженов высмеивал госпропаганду, которая очень неумело объяснила свои действия в 2014 году с художественной точки зрения (обзор родил мем-цитату из фильма: «Да ладно?!» — «Фигадно!»). При этом сам Баженов не против пропаганды вообще, что неудивительно, а против ее глупейших проявлений. «Хочу еще сделать обзор на украинский фильм «Гвардия», который прямо очень смешной с точки зрения пропаганды, — рассказывает BadComedian. — Не хотелось бы, конечно, чтобы после этого мне куда-нибудь закрыли въезд, но это настолько бездарно сделанная пропаганда. Как в принципе и «Крым».

Отповедь клеветникам

Вершина творчества BadComedian на данный момент — обзор фильма «Движение вверх», который идет два с половиной часа, а Баженов на полную катушку использует все имеющиеся у него преимущества. Он разбирает с помощью воспоминаний участников Олимпиады в Мюнхене недостатки сюжета, находит аналогии с американским фильмом «Чудо», а скетчами откровенно глумится над режиссером Антоном Мегердичевым, который вместо реалистичного фильма снял безвкусную и нелогичную, с точки зрения Баженова, картину, оскорбляющую реальных прототипов.

Сам обзор спровоцировал скандал: меньше чем за сутки он набрал миллион просмотров (сейчас — 14 миллионов), разгневанные фанаты BadComedian пришли на сайт «Кинопоиска» и массовым выставлением низких оценок выбили фильм из топ-250 лучших фильмов за всю историю. Сын тренера Владимира Кондрашина — в картине его играет Владимир Машков, обогативший собрание мемов фразой «За себя и за Сашку!», — публично поблагодарил Баженова за «отповедь клеветникам». За несколько месяцев до этого вдовы баскетболистов проиграли суд с создателями фильма, поэтому публичная поддержка со стороны известного блогера и его аудитории выглядела в данном случае «утешительным призом»: значит, правда на их стороне.

«Я не смотрел до конца обзор, посмотрел первые четыре минуты, — заявил «Новой» режиссер фильма Антон Мегердичев. — Все прототипы героев прежде всего завизировали сценарий и были его консультантами. Комментировать эту неправду, что говорил BadComedian, мне совершенно незачем. А то, что были судебные издержки… те, кто подал в суд, не были героями, прототипами были их умершие родственники. Когда вышел обзор, я уже перестал думать о фильме, меня это никак не коснулось».

Несмотря на то что к обзору были и другие претензии, Баженов, выпустив его, подтвердил свой новый статус: человека, который борется с несправедливостью всеми доступными способами. Высказывание по пенсионной реформе — просто следующий логичный шаг в карьере Евгения Баженова. Этот шаг, однако, превращает его в фигуру на политической орбите. С точки зрения маркетинга к этому все и шло.

«BadComedian огромному количеству людей заменил и профессионального кинокритика, и сам кинематограф», — говорит Антон Долин.

Вопрос только в том, что Баженов будет делать с этим капиталом. В политику он идти не хочет.

«Не хочу быть использованным кем-либо, я стараюсь держаться своей аудитории, варюсь в ней и не пытаюсь претендовать на президентство или пост какого-нибудь министра культуры. И будем честными: я слишком молод, глуп и эмоционален, а кроме этого — сам постоянно допускаю ошибки»», — говорит он.

Хотя фанаты BadComedian на сторонних ресурсах уже активно пишут, что проголосовали бы за Баженова, участвуй он в выборах.