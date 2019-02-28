«Вот если бы он умер после пыток, тогда да! А так — одно балабольство»

Больше года фигуранты дела «Сети» пытаются доказать, что их пытали, выбивая признательные показания. Заявления, жалобы адвокатов, обращения близких, объединившихся в «Родительскую сеть», в очередной раз пускают по кругу. После декабрьской встречи Путина с СПЧ, когда президент обещал «поразбираться» в деле «Сети», родители пишут гаранту вновь: просят провести судебно-медицинскую экспертизу, способную доказать применение электрошокера. Исследования готов провести независимый эксперт.

Международный совет по реабилитации жертв пыток подтверждает своим официальным письмом: по их опыту «диагностические признаки применения пытки электротоком обнаруживаются и спустя много лет после его воздействия».

Они выявляются посредством анализа крови, биопсии, других исследований. Но и видимые следы могут сохраняться довольно долго. Подтверждением тому служат фотографии, присланные недавно Ильей Капустиным (покинувшим Россию свидетелем по делу, также прошедшим через пытки электрошокером). На снимках видны мелкие белесые повреждения кожи — причем их локация соответствует расположению ожогов, заснятых сразу после пыток.

Защита Ильи Шакурского и Дмитрия Пчелинцева ходатайствовала о проведении соответствующей экспертизы в заседаниях Пензенского гарнизонного суда, где обжаловались отказы на возбуждение уголовных дел по их заявлениям о пытках. Но в обоих случаях ходатайства суд отклонил. Как выразился руководитель ВСО СК России по Пензенскому гарнизону подполковник Д. С. Папшев, «экспертиза нам ничего не даст». А его заместитель майор А. С. Меркушев вообще убежден, что в розетках камер СИЗО «далеко не то напряжение, чтобы можно было испытывать какую-то физическую боль». Его коллеги после судебного заседания кинут адвокатам Пчелинцева не менее циничную фразу: «Если бы он умер после пыток, тогда да! А так — одно балабольство».

Тем, кто пытается сделать все возможное, чтобы факты применения пыток сотрудниками ФСБ оставались недоказанными, такая экспертиза действительно ничего хорошего не сулит. Но сами заключенные антифашисты, которых противная сторона обвиняет во лжи и оговоре силовиков, как раз настаивают на ее проведении.

По сути, эта экспертиза остается для них единственной возможностью доказать, что признательные показания, от которых они затем отказались, были даны после изуверских истязаний.

Проверки, проведенные петербургским и пензенским ВСО СК России по заявлениям о пытках Виктора Филинкова, Ильи Капустина, Ильи Шакурского, Дмитрия Пчелинцева, пришли к выводу, что в действиях сотрудников ФСБ никаких нарушений не было. При этом во всех случаях адвокаты указывают на формальность, неполноту и необъективность проверок, а также на множественные нестыковки.

И в Пензе, и в Петербурге проверяющие опросили лишь силовиков, обойдясь без опросов адвокатов и членов ОНК, которые видели следы истязаний (а в Петербурге и зафиксировали). Зато, если верить материалам проверки по заявлению Пчелинцева, опросили всех сокамерников, которые дружно отрицали наличие у него телесных повреждений. Хотя у Пчелинцева не могло быть сокамерников — все время он содержится в одиночной камере. При этом в ходе проверки по заявлению Ильи Шакурского, сидевшего не в одиночке, не стали опрашивать сокамерников, находившихся с ним в указанный Ильей период применения пыток. Не был опрошен и сам Шакурский.

По всем заявившим о пытках фигурантам не были своевременно истребованы записи с видеорегистраторов и видеокамер, а затем они будут объявлены ликвидированными по истечении срока хранения. При этом телекомпания НТВ, в апреле приезжавшая в Пензу для съемок фильма «Опасная сеть», получит в свое распоряжение и использует видеозапись из камеры Пчелинцева, документирующую его попытку покончить с собой. Подполковник Папышев в суде назовет это «имитацией суицида», так эти кадры были откомментированы и в фильме НТВ.

Ни в Питере, ни в Пензе не осматривались места возможного преступления, где могли оставаться следы крови. В случае Виктора Филинкова оказались уничтожены улики, которые его адвокат оперативно требовал приобщить, в частности окровавленная одежда Виктора, в которой он был при задержании сотрудниками ФСБ.

Проверяющие охотно ссылаются на заключения приписанных к СИЗО медиков — им достаточно констатировать отсутствие следов пыток посредством «телесного осмотра» поверх одежды.

Но подтверждающее наличие десятков ожогов от электрошокера заключение государственного центра судебно-медицинских экспертиз по свидетелю Капустину будет попросту проигнорировано, выполнивших его специалистов и опрашивать не станут. Ожоги на теле Капустина спишут на «укусы клопов», а следы побоев на лице Пчелинцева (видео допроса после второго круга пыток, где он заявляет, будто солгал о них) — на «расчесывание прыщей».

По словам самого Пчелинцева, проверяющий Меркушев пришел к нему вместе с ведущим дело «Сети» следователем Токаревым, который «проинструктировал», что именно следует говорить, и сообщил, что Дмитрием очень недовольны оперативники УФСБ, которые снова придут, если вновь заявит о пытках.

Меркушев, говорящий о себе «я человек добропорядочный, честный», в судебных заседаниях сначала будет настаивать на том, что Токарева вообще не было в СИЗО-1 в тот день. После предъявления фактов, подтверждающих его визит, скажет — да, приходил, но у Пчелинцева не был, а когда будет доказано обратное, начнет упирать на то, что «был, но не при мне». Записи с видеокамер за этот день (22 февраля 2018 г.) также не истребовались. Не был принят во внимание и документ с указанием времени, когда Токарев взял с Пчелинцева подпись об ознакомлении с ним, совпадающим с проводимым Меркушевым опросом Дмитрия.

Слева: фиксация следов от электрошокера на теле Ильи Капустина (январь, 2018 ). Справа: следы на теле Ильи Капустина (январь, 2019)

Господин Меркушев вообще настаивает на том, что в СИЗО даже мышь не проскочит, не зарегистрировавшись в журнале учета посещений. В материалах проведенной им проверки приводится справка всех посещений Пчелинцева и его перемещений из камеры. Согласно этой справке, Дмитрий не покидал камеры даже 14 февраля прошлого года — не иначе как прибегли к телепортации, чтобы провести два его допроса в здании УФСБ, один из которых был заснят на видео, рассматривавшееся в суде. Та же фантасмагория с допросами 1 и 9 ноября 2017 г., 1 декабря 2017 г. и 8 февраля 2018 г. В материалах проверки сканы протоколов этих допросов соседствуют с данными о том, что в эти дни Пчелинцева из камеры не выводили.

Но все это не помешало констатировать, что про пытки Пчелинцев все сочинил, и отказать в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ФСБ «за отсутствием события преступления». По жалобе адвоката Пчелинцева руководитель ВСО СК России по Пензенскому гарнизону Папшев меньше чем за сутки изучил материалы проверки (280 листов) и подтвердил «законность и обоснованность» вынесенного Меркушевым отказа.

Попытки обжаловать такие отказы в судах не имели успеха ни по пензенским, ни по питерским фигурантам. Теперь свою оценку даст Европейский суд по правам человека — им уже зарегистрирована жалоба на пытки Виктора Филинкова и принята жалоба Ильи Капустина. Готовятся обращения в ЕСПЧ и от Ильи Шакурского и Дмитрия Пчелинцева. Как поясняет адвокат Анатолий Вахтеров, если ЕСПЧ признает незаконным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, указав на неполноту проверки, вся доказательная база по делу «Сети» может быть признана недопустимым доказательством. И тогда дело придется отправлять на новое рассмотрение, что станет «процессуальной оплеухой в адрес нашего государства».

По сентябрьскому заявлению о пытках Армана Сагынбаева проверка до сих пор не начата — задержали его в Петербурге, а затем переправили в Пензу, и якобы остается неясным, с какого управления ФСБ спрашивать.

Повторное обращение «Родительской сети» к президенту послали по тому же кругу, что и первое. Сначала направили только в то ведомство, на которое жаловались, — ФСБ. После огласки в СМИ переправили также в Генпрокуратуру, Главную военную прокуратуру, Следственный комитет и ФСИН России. Затем спустили на региональный уровень. А оттуда отписались, что проверки уже были, вынесены отказы в возбуждении уголовных дел, суды подтвердили их обоснованность и законность.

Характерно, что во всех полученных родителями отписках просьба о проведении судмедэкспертизы вообще обходится молчанием.

Получив от самого гаранта косвенное подтверждение своего исключительного положения, спецслужбы отвечают обществу, возмущенному пытками в деле «Сети», демонстративным продолжением применения тех же методов: о пытках заявили аспирант мехмата МГУ Аазат Мифтахов и задержанные в один день с ним Илья Губский и Даниил Галкин. На этот раз к электрошокеру добавляется новый инструмент дознания — электрический шуруповерт.