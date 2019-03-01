Петр Саруханов / «Новая»

Много лет назад, после трагедии «Норд-Оста», Владимир Путин обвинил компанию НТВ в том, что она-де, ведя прямую трансляцию штурма Театрального центра на Дубровке, делала рейтинг на крови. Доказать, что прямой трансляции не было, тогдашнему руководству компании не удалось. Лидер нации, как врач из анекдота, — сказал «в морг», значит, в морг. И вскоре старое НТВ было окончательно разгромлено-реформировано — да так, что отцы родные его не узнали. Почти вся старая гвардия, составлявшая честь и славу канала, была либо уволена, либо бежала от позора сломя голову. Те же, кто остался, проявив гибкость необыкновенную, поменялись вместе со сменой «линии партии» и вписались в новый «тренд». Сенсации, скандалы и всякая прочая жесть стали их профессией — вместо никому уже не нужных новостей. Так и живут. И неплохо себя чувствуют. Чернуха с желтухой востребованы непритязательной аудиторией, сменившей аудиторию «притязательную», выращенную в лучшие энтэвэшные годы.

Кажется, давно пора перестать удивляться и тем более — возмущаться циничным продуктом, который теперешнее НТВ поставляет обществу. Ан нет. Не получается. Думаешь: вот оно — дно. А оказывается, что дальше бездна. И рейтинг на крови, которым несправедливо попрекали прежнюю команду, много лет с энтузиазмом делает команда нынешняя, не жалея ни мертвых, ни живых. Отважные они ребята. Как говорилось в фильме «Адъютант его превосходительства»: «Я сомневаюсь, подпоручик, была ли у вас мать».

Марш памяти Бориса Немцова федеральные телеканалы солидарно не заметили. И это хорошо. Если бы заметили, наверняка облили бы грязью и погибшего политика, и людей, которые год за годом выходят на акцию его памяти (множество людей): постебались бы над «кучкой маргиналов», в разы уменьшив их количество, хвост шествия выдали бы за его голову, а рамки, через которые проходили участники марша, сняли бы за несколько часов до начала, сообщив зрителям, что народу раз-два и обчелся.

Зато к этой поминальной акции и к очередной годовщине убийства Немцова именно НТВ приготовило очередную порцию «Новых русских сенсаций».

Нет, телевизионщики не поразили воображение зрителей результатами собственного расследования его убийства, не назвали возможных заказчиков, не вспомнили об этапах его большого и славного пути. Расследования, как и новости, давно не их профессия.

Они вновь с ногами залезли в личную жизнь оппозиционного политика, пытаясь представить его пошлым бонвиваном, бабником, а также владельцем огромного состояния, за которое теперь грызется многочисленная родня.

Не впервые НТВ обратилось к этой теме. Не прошло сорока дней, а на экран уже повылезали его так называемые возлюбленные, предъявляющие миру подрощенных и малолетних детей, якобы рожденных от Немцова, но не успевших получить законный статус.

Над реальными заслугами Немцова в закадровом тексте откровенно глумятся: «Реформатор новой волны, отец русской демократии оказался еще и отцом незаконнорожденного ребенка… 300 миллионов для вице-премьера эпохи Ельцина — это смешно, а для наследства маловато… И вот еще одна детская неожиданность — она подарила ему сына, подарок был согласован… Каждая семья Немцова была счастлива одинаково, а несчастлива по-своему… Четыре выстрела в упор на Большом Москворецком мосту до сих пор отдаются в израненном сердце его возлюбленной. Она нашла в себе силы прийти на место гибели. Мойщики проводят штатную уборку, а кажется, снова и снова смывают кровь ее тайного возлюбленного».

Тошнотворный закадровый текст призван максимально умолить масштаб героя, а экспертиза ДНК — главная сенсация программы — дать под дых его родным, в рассказе о которых создатели этой «сенсации» тоже не жалеют уничижительных эпитетов, выставляя их алчными, глубоко непорядочными людьми, главная цель которых — урвать от наследства погибшего куски побольше и ни в коем случае не поделиться с бедным малышом: «Шубы и жакеты, кольца и браслеты… Элитная недвижимость, миллионные счета… Барабанная дробь: вероятность отцовства составляет… Другим родственникам придется подвинуться…»

Бедный малыш, которого как знамя несет перед собой его мамаша и лицо которого авторы программы даже не прикрывают (хотя по закону обязаны), под диктовку матери и на камеру выдает какую-то пошлую патриотическую пургу про «папу», который «всегда в сердце». У авторов сего творения вообще нет ни рамок, ни берегов — в копилку любопытных и шокирующих фактов из жизни погибшего валятся его семейные фото, кадры любительского видео, интимная переписка, хроника с похорон.

Эти авторы, кстати, не только лица ребенка не закрывают, они и свои имена-фамилии с явной гордостью в титрах выкладывают: как отчет о качественно проделанной работе, как доказательство своей профессиональной состоятельности. Творческий коллектив немаленький. В его рядах фигурируют автор сценария, руководитель программы, шеф-редактор, продюсер, режиссер-постановщик и еще два режиссера, ассистент режиссера, директор. И вся эта братия неделя за неделей выдает в эфир свой похабный «продукт», который считается одной из визитных карточек современного НТВ, его фирменным знаком.

На минувшей неделе покончил с собой Игорь Малашенко, один из основателей и руководителей первой частной компании, придумавший ей название — НТВ. Выдающийся медиаменеджер, создававший канал с нуля, умница и интеллектуал, он после разгрома своего детища надолго покинул страну, а вернулся совсем в новую реальность, где его талант и знания, в сущности, никому из новых медиа не были нужны. Все главные телеканалы сообщили о его трагической гибели, потому что уж слишком заметным (пусть и в прошлом) был человек, слишком велика его роль в становлении нового российского ТВ. Сообщили сдержанно, в новостях, не педалируя тему добровольного ухода из жизни и сопутствующих ему драматических жизненных обстоятельств. Пока не педалируя. В жизни Малашенко материала на десяток «Новых русских сенсаций», чем (я более чем уверена) «птенцы» бывшего малашенковского гнезда не преминут воспользоваться.

И мгновенно на смерть бывшего начальника откликнулся на своей странице в фейсбуке ведущий Андрей Норкин, прошедший большой путь от того НТВ до НТВ сегодняшнего и успешно по ходу перестроившийся в угоду изменившимся реалиям. В своем поминальном тексте он с невероятным чувством превосходства человека, вовремя сориентировавшегося в новой ситуации, с иронией описывает неудачника и лузера, прежде уверенного в том, что вершит судьбы мира. А в одном из интервью Малашенко («я оказался вычеркнут из списка живущих, но я, извините, не сам это сделал») Норкин услышал обиду: «Обиду талантливого, амбициозного человека, который после долгих скитаний вернулся домой и вдруг понял, что здесь он уже никому не нужен».

Не нужен. Это правда. Как не нужны здесь и сейчас многие другие талантливые и независимые люди, которым претят грязь, ложь и повсеместное холуйство. Их и после смерти будут бить смертным боем в своих помоечных программах те, кто в глубине души все-то про себя понимает — тем больше ненависть к иным, ярким и не похожим на них. Да и рейтинг на крови очень даже впечатляющий.