«Динамо» рубль сбережет?

Что сварим с VAR?

Любители занимательной «киношки» дождались: система видеоповторов (VAR), работающая уже даже в чемпионате Чехии, должна начать свою историю и в российском чемпионате. Планируется, что технический прогресс в тестовом режиме придет на помощь участникам стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге, а также «зоркий глаз» будет использоваться в полуфинальных кубковых поединках. Однако проблема не только в том, чтобы в будущем установить на всех стадионах дорогостоящее оборудование, которым пока в полном объеме владеет только «Краснодар». А в том, чтобы со знанием дела смотреть честный «телевизор» в специальной комнате. Невероятно, но факт: на данный момент в стране попросту нет нужного количества действующих и квалифицированных арбитров для такой затеи. И как тут не вспомнить пословицу: «Поспешишь — ​людей насмешишь».

Чем закончится спартаковский сериал?

Красно-белая мелодрама стартовала в Тарасовке прошлым летом. За 8 месяцев зрители посмотрели несколько захватывающих «таймов», в которых актеры и режиссеры сделали ставку на «околофутбол». Вся страна следила за тем, как в «Спартаке» снимали тренеров, разводились на Первом канале, лайкали стихи Дмитрия Назарова, выбегали на поле в Тушине и воевали между собой из-за капитана. Как впоследствии вылетали из еврокубков, расставались с неугодными и делили власть. Отдельные фанаты даже написали обращение на имя Федуна с просьбой уволить главных, по их мнению, «продюсеров» шоу — ​спортивного директора Сергея Родионова и вице-президента Наиля Измайлова. Леонид Арнольдович пару дней назад ответил: «Все акции против менеджмента были проплачены. И мы знаем, кем. Что дальше?» А действительно, что дальше?

Сбудется ли прогноз швейцарских ученых?

Специалисты из Международного центра спортивных исследований (СIES), опираясь на различные статистические данные, детально разбирают игру футбольных команд из ведущих чемпионатов и определяют, сколько очков должен набрать в итоге тот или иной клуб, исходя из своих нынешних показателей и данных за два предыдущих года. Так вот, ученые мужи из страны сыра выяснили, что зимний лидер «Зенит» набрал на 14% очков больше, чем должен был, и весной финиширует вторым. Так же на 25% больше баллов, чем заслужил, «насобирал» «Локомотив», который займет в итоге шестое место и пропустит вперед даже «Ростов». Бронзу, по мнению швейцарских математиков, без проблем возьмет ЦСКА. Золотую же корону примерит «Краснодар», отстающий сейчас от питерцев на один пункт. Делайте ваши ставки.

Сохранят ли банкиры «Динамо» в элите?

В феврале выяснилось, что орденоносный клуб отправляется обратно под крыло основного спонсора — ​банка ВТБ, который выкупил акции у общества «Динамо» за 1 рубль. Стоит напомнить: под руководством счетоводов 11-кратный чемпион страны и в первую лигу вылетал, и красную карточку от УЕФА за нарушения правил финансового фэйр-плей получал. «Если у нас ничего не сложится на этот раз, надо будет уходить окончательно», — ​заявил глава ВТБ Андрей Костин, подчеркнувший, что хочет видеть «Динамо» в первой пятерке. Однако сегодня клуб, возвращающийся спустя 10 лет на стадион в Петровском парке, чьим владельцем, кстати, является уже банк, находится в первой пятерке с конца и рискует потерять прописку в элите. «Не просрочили бы опять…» — ​грустно шутят болельщики бело-голубых.

Чьи вложения принесут прибыль?

В межсезонье клубы РФПЛ в общей сложности приобрели футболистов примерно на 60 миллионов евро. Пятерка самых дорогих трансферов выглядит так: Вильмар Барриос («Зенит» — ​15 млн евро), Сердар Азмун («Зенит» — ​12 млн), Ярослав Ракицкий («Зенит» — ​10 млн), Айртон Лукас («Спартак» — ​7 млн), Кристоффер Олссон («Краснодар» — ​4,5 млн). Но эксперты самыми перспективными сделками считают подписание «Краснодаром» защитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева, ставшего самым дорогим русским футболистом зимы‑2019 (4,4 млн евро), и возвращение в «Спартак» с берегов Дона Аяза Гулиева. «Я всегда мечтал играть за красно-белых, так как прошел всю академию от начала до конца», — ​признался 22-летний хавбек, чей камбэк обошелся москвичам в один миллион евро.

Побьет ли Игорь Акинфеев рекорд Сергея Овчинникова?

Голкипер ЦСКА, удостоившийся после мундиаля титула «нога бога», стал в 2018-м обладателем следующих достижений: превзошел Олега Блохина по количеству игр за один клуб (582); первым из российских вратарей провел 300 «сухих» поединков; прервал 44-матчевую результативную серию «Реала» в Лиге чемпионов, длившуюся почти восемь лет. Но есть еще одна вершина, до которой никто из стражей ворот долго не может дотянуться: 20 встреч без пропущенных мячей в премьер-лиге в течение сезона. Автор «чистой картины» — ​Сергей Овчинников. В активе Акинфеева на сегодня 10 сражений «на ноль». И в запасе у капитана армейцев 13 попыток. Нереально? Сам Сергей Иванович, тренирующий в ЦСКА вратарей, в Игоря верит.

Куда приедет «Зенит» с Медведевым?

Назначение Александра Дюкова на пост главы РФС совпало с увольнением Сергея Фурсенко с поста президента «Зенита». Освободившееся питерское футбольное кресло неожиданно для многих занял Александр Медведев, создатель и экс-начальник Континентальной хоккейной лиги и СКА. Выбор удивителен тем, что топ-менеджер «Газпрома» является довольно мягким персонажем, уважающим правила игры. Кстати, от управления ледовым хозяйством Александра Ивановича пять лет назад отстранили в том числе и потому, что «газообразный» административный ресурс для победы звездного СКА он использовать не сумел. Посему очень любопытно, как деликатный Медведев будет командовать батальоном в бутсах. Ведь без кулуарного давления и силовых приемов, выходящих за рамки дозволенного, золота в нашем футболе не добыть.

Что нашаманит Бердыев в отсутствие лидеров и денег?

В «Рубине» произошла мощная перезагрузка, а точнее, оптимизация. В клубе постановили: отпустить зимой всех, кого только можно, чтобы расплатиться с долгами и максимально облегчить зарплатную ведомость. С этой задачей казанцы, выручившие кругленькую сумму на продаже иранского форварда, справились. Однако четверо из тех, кто покинул коллектив — ​Сердар Азмун, Сослан Джанаев, Федор Кудряшов, Цезарь Навас (завершил карьеру), составляли костяк команды. И в летне-осенней части рубиновые, на минуточку, проиграли лишь два раза (меньше всех в РПЛ). Курбан Бекиевич, разумеется, шаман известный. Но творить и вытворять он привык с проверенными бойцами, наизусть знающими все его тактические «заманухи». Или у Бердыева есть план «Б»: без денег к бронзе?

Сдержит ли слово Ольга Голодец?

Вице-премьер РФ, насмотревшись летом чемпионата мира, решила тоже поучаствовать в организации футбольного зрелища и пообещала, что в следующем первенстве поединки будут проходить в комфортное время. «Я обратилась к представителям РПЛ и попросила составить календарь на следующий сезон более внимательно. У нас часть игр пришлась на зимнее время, и даже один матч не состоялся из-за погодных условий», — ​проявила осведомленность Ольга Юрьевна, обвинив в нынешнем положении дел «специалистов от спорта». Услышит ли политика спортивный директор Лиги Виктор Пышкин, автор фразы «сетка составляется тогда, когда еще тепло везде»? А пока в первом весеннем туре встречи пройдут в Оренбурге, Екатеринбурге и Уфе…