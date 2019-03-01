«Мы увидели, что можно жить иначе»

Дорогой Михаил Сергеевич! Примите мои самые искренние поздравления с Вашим Днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни! В далеком 1985 году Вы подарили нам надежду на то, что жизнь в нашей стране может стать нормальной, человеческой. Мы впервые увидели живого, энергичного, эмоционального и благородного президента. Спасибо Вам за это! Безмерно Вас уважаю!

С уважением,

Лариса Никитина

Дорогой Михаил Сергеевич! Поздравляю Вас с красивым юбилеем!

Послания добрым друзьям в эфире во времена наших полярных путешествий мы заканчивали ласковой цифрой 88.

Михаил Сергеевич! Обнимаем, жмем руку, желаем здоровья и новых свершений. 88!

Вспоминаю, что 3 июня 1990 года мне и Полу Шурке — руководителям советско-американской экспедиции «Берингов мост» посчастливилось встретиться с Вами в Миннеаполисе, штат Миннесота, чтобы рассказать о двухтысячекилометровом переходе на собачьих упряжках по Чукотке и Аляске, о построенном мосте дружбы между СССР и США. Мы показали Вам снаряжение и одежду, поделились самыми интересными подробностями. Все шло, как надо, а неподалеку, за гирляндой, ограничивающей отведенное нам пространство, стояли нетерпеливые журналисты с горящими глазами.

Боже, как они хотели задать Вам вопросы и услышать Ваши ответы. Мы попрощались, и Вы пошли к ним. Нет, как мне казалось, – помчались. Гирлянда, разделяющая Вас и журналистов, будто исчезла.

Вы красиво импровизировали, и я был в полном восторге, ибо видел: барьеров нет. Не зная сути вопросов, не зная сути ответов, я полагал, что знаю самую главную истину: человечность и прямота – самое ценное в нас, людях.

Прошло четверть века, и в Берлине я увидел, уверен, один из лучших современных музеев – Музей Берлинской стены. Ваш музей, Михаил Сергеевич.

Здесь тоже исчезла граница – стена смерти. Музей рассказывает о том, какой она была. БЫЛА. Теперь ее нет.

Михаил Сергеевич, я чту Вас и счастлив, что благодаря «Новой» могу поздравить с 88-летием. Еще раз желаю Вам здоровья и благополучия.

Искренне Ваш,

Дмитрий Шпаро

Уважаемый Михаил Сергеевич, я просто хочу сказать Вам большое спасибо. Спасибо за все, что Вы сделали. За свободу, за мир, за возможность читать современную мировую литературу, смотреть те фильмы, которые хочется. Спасибо за надежду, которую Вы дали нам всем. Спасибо за открытый мир, который именно Вы открыли для целого поколения.

С уважением,

Виолетта

К большому сожалению, оценка действий человека происходит не сразу. Только сейчас начинаешь понимать, как много этот человек сделал для страны, для всех нас. Низкий ему поклон. История все расставит на свои места, но, к сожалению, позже. Здоровья Михаилу Сергеевичу, вся его работа будет достойно оценена потомками.

С уважением,

Александр Алабугин

Убежден, что с течением времени будет только расти понимание Вашего значения в истории России. Вспоминаю заголовок из газеты (кажется, из «Известий») в день, когда Вы покидали свой пост: «Он приходил. Это важнее, чем то, что он уходит». Здоровья Вам и счастья Вашим близким!

Сергей

Спасибо Вам за то, что перевернули мои мозги и показали новый, свободный мир, без стен, лабиринтов и капканов! Будьте здоровы, дорогой! Долгих лет жизни!!!

С уважением,

Воронцова М.Я.

Спасибо Вам за кусочек свободы.

Борис

Мой низкий поклон и сердечная благодарность Вам, Михаил Сергеевич, за Свободу, которую Вы мне дали!!! Здоровья и Сил Вам!!!

С уважением,

Анатолий Ипполитов

Благодаря Вам, светлому человеку, мир стал чуточку лучше!

Феликс Горбацевич

Спасибо Вам за мощную попытку изменить нашу страну.

Хотя бы некоторые увидели, что можно жить иначе.

С днем Рождения!

Надежда Глухарева

Спасибо, Михаил Сергеевич! Вы единственный руководитель страны, кто пожертвовал своим благополучием ради ее процветания, ни до ни после никто уже так не поступал.

Екатерина Богатырева

М.С. дал всем нам шанс стать нормальной страной. А уж как мы им воспользовались — это другая история...

С наилучшими пожеланиями,

Александр Лукин