Лодка идет ко дну

В последний день февраля, в Петербурге, в рамках уголовного дела о краже денег при выполнении гособоронзаказа был задержан Владимир Байков — бывший главный инженер завода «Адмиралтейские верфи». По этому же делу находился в СИЗО и там погиб предприниматель Валерий Пшеничный. Байков тоже фигурировал в показаниях человека, которого сам Пшеничный подозревал в краже.

Напомним, что компания «НовИТ Про», принадлежавшая Валерию Пшеничному, занималась IT-разработками для оборонных заводов. Одним из заказов стал контракт с 51-м Центральным конструкторско-технологическим институтом судоремонта (ЦКТИС), головным подрядчиком выступал завод «Адмиралтейские верфи». Общая стоимость работ, 967 миллионов рублей, была не только согласована с заказчиком, но и одобрена военной приемкой — контролирующей структурой Минобороны. Впоследствии Федеральная антимонопольная служба в течение года проверяла «НовИТ Про» и признала, что стоимость адекватна работам. Более того, ревизоры обнаружили «увеличение объема выполняемых работ в пределах ранее установленной цены».

Тем не менее в декабре 2017 года было возбуждено уголовное дело о том, что руководство Адмиралтейских верфей и «НовИТ Про» сговорилось о заведомо завышенной цене, а потом похитило 100 миллионов рублей из выплаченного Министерством обороны аванса. В январе 2018-го были арестованы Пшеничный и заместитель главного инженера завода Глеб Емельченков. Через три недели Пшеничного нашли повешенным, со следами пыток и изнасилования в камере СИЗО. Следствие квалифицировало это как самоубийство. Глеб Емельченков просидел в СИЗО больше года, а в минувшем январе суд отказался продлевать ему такую меру пресечения и отпустил под домашний арест.

И вот теперь в камере СИЗО оказался еще один человек: главный инженер Адмиралтейских верфей, бывший непосредственный начальник Емельченкова Владимир Байков. На него, как и на других фигурантов, дал показания бывший гендиректор фирмы Пшеничного Андрей Петров.

Как следует из показаний Петрова, в начале 2015 года, когда цена будущей 3D-модели лодки только обсуждалась, его вызвал к себе в кабинет Байков и попросил увеличить стоимость «до суммы не менее 800 миллионов рублей без увеличения объема работ». Главный инженер, рассказал Петров, объяснил, что связано это «с откатными схемами сотрудников Минобороны РФ». Каких именно сотрудников, не сказал. «А также чтобы не демпинговать относительно указанной ранее цены договора выполнение аналогичных работ в проектных организациях», от которых ему, Байкову, «в виде отката» причитается 10 процентов. В мае 2015 года, по словам Петрова, главный инженер подтвердил все договоренности уже в присутствии владельца «НовИТ Про» Валерия Пшеничного. Под руководством последнего Петров будто бы вынужден был подготовить расчеты, искусственно завысившие цену. А потом вся эта шайка, если верить Петрову, похитила 100 миллионов оборонных рублей.

Валерий Пшеничный / Фото: vk.com

Такие показания Петров дал еще в 2017 году. Пшеничного и Емельченкова арестовали в январе 2018-го, а главный, судя по этому рассказу, расхититель Байков, повторим, еще год почему-то оставался на свободе. Возможно, следствие смущало то, что он до недавнего времени оставался в должности. На днях он уволился.

Теперь следствие говорит о конкретной схеме хищения: деньги якобы выводили с помощью фиктивного договора с никому не известной компанией «Сейд ПРО» по вексельным схемам. И действительно, уголовное дело началось с вексельных схем: Валерий Пшеничный обнаружил пропажу денег и обвинил в этом своего гендиректора Петрова. Нам придется напомнить события, о которых «Новая» уже рассказывала, потому что теперь они привели в СИЗО еще одного человека.

Андрей Петров стал генеральным директором компании из-за тяжелой болезни Валерия Пшеничного, перенесшего в 2006 году инсульт. Летом 2016-го Пшеничный снова вынужден был ненадолго отойти от дел из-за болезни. Вернувшись с больничного в сентябре, он обнаружил, что со счетов компании пропало 100 миллионов рублей. И разумеется, задал вопрос гендиректору. Но Петров просто послал Пшеничного прилюдно и отвечать отказался. Пшеничный пришел в ярость, назначил общее собрание, уволил Петрова и сам возглавил фирму, чтобы разбираться с пропажей денег.

Но в тот день, когда бывший директор должен был передавать ему дела, выяснилось, что из офиса пропали ноутбук со всей документацией, договоры на бумаге и сим-карты, к которым был привязан доступ к банковским счетам.

Чтобы выяснить, куда девались деньги, Пшеничный разослал запросы в банки. Прошло время, и он обнаружил, что на 57,7 миллиона рублей Петров в его отсутствие накупил векселей в Сбербанке. Еще 18,3 миллиона он перевел компании «Сейд Про» как субподрядчику на работы по гособоронзаказу. В общей сложности через эту контору утекло 78 миллионов. Договор с ней Петров заключил, когда Пшеничный был болен.

О самом существовании фирмы «Сейд Про» Пшеничный знал. Учредил ее бывший сотрудник «НовИТ Про» Виктор Хоменко. Он еще поделился с патроном: мол, хочу уйти в свободное плавание, основать свое дело. Попросил скидывать некоторые заказы. Пшеничный не возражал и даже обещал какое-то содействие. Об этом вспоминает его сын Денис. Речь шла именно о небольших заказах, не связанных с оборонкой. Никому тогда в голову не могло прийти, чем это семье Пшеничных аукнется.

Договор с «Сейд Про» на субподряд по гособоронзаказу никогда бы не подписал сам Валерий Пшеничный. Это был заведомо неисполнимый документ: компания не имела аккредитации в Минобороны и лицензии на такого рода работы. Даже если бы ей их доверили, их никогда бы не утвердила военная приемка, то есть Минобороны их не оплатило бы. Так и произошло. Кроме того, Пшеничный точно знал, что работы выполняли его инженеры. Получалось, что они поработали бесплатно, а деньги — 78 миллионов — из фирмы ушли. И Пшеничный написал заявление в полицию.

Фото: spb.gov.ru

В феврале 2017 года всплыл еще один загадочный документ. Пшеничному поступила досудебная претензия от некоего ООО «Смарт Машин», которое будто бы поставило ему «передвижную установку грохочения стоимостью 22 миллиона рублей». Зачем IT-компании дробильное оборудование, каким пользуются в горной промышленности, можно только гадать. И самой установки Пшеничный в глаза не видел. Договор на ее покупку подписал все тет же Петров. То есть в общей сложности с его подписью со счетов компании было выведено 100 миллионов.

К этому времени уголовное дело в отношении Петрова уже расследовалось. В апреле 2017-го его взяли под стражу. Но через полгода начались странные события. В октябре дело принял к производству следователь ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подполковник юстиции Сергей Завражнов. Петров заключил досудебное соглашение и дал чистосердечные показания. Он признал, что 33,5 миллиона рублей действительно похитил с помощью вексельных схем. Но во всем остальном обвинил трех человек, на двух из которых у него был зуб: Пшеничного, который не просто выгнал его с работы, но еще и фактически посадил, и Глеба Емельченкова, с которым отношения сложились крайне неприязненные из-за дележа имущества. Емельченков, кстати, на Адмиралтейских верфях не имел никакого отношения к финансовым вопросам. Третьим Петров обвинил главного инженера завода — Байкова.

Деньги — пропавшие 100 миллионов — осели в неизвестном месте. Дав показания, Петров, как уже писала «Новая», вышел из-под стражи сначала под домашний арест, потом под подписку о невыезде. А вскоре следователь Завражнов и вовсе приостановил в отношении него уголовное дело в связи с тяжелой болезнью обвиняемого. Эта болезнь, правда, не мешает Петрову посещать фитнес и участвовать в мотопробегах, доказательства чему «Новая» уже публиковала, так что следствие должно бы о них знать. В феврале прошлого года, за два дня до гибели Пшеничного, 70-летняя родственница человека по имени Сергей Викторович Завражнов приобрела автомобиль стоимостью 2,5 миллиона рублей. На учет его ставил полный тезка следователя по делу Адмиралтейских верфей.