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Как живет Венесуэла. Эксклюзивное видео
Два президента, медицина на улице, стрельба на границе: съемки спецкора «Новой»
Елена КостюченкоГлеб Лиманский«Новая газета»
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Спецкор «Новой» Елена Костюченко десять дней провела в Венесуэле — в столице и в приграничье. В ближайшее время читайте ее репортаж о том, как живет страна в глубоком гуманитарном и политическом кризисе. А сейчас — видео.
Этот материал вышел благодаря соучастникам «Новой газеты»
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