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Как живет Венесуэла. Эксклюзивное видео

Два президента, медицина на улице, стрельба на границе: съемки спецкора «Новой»

Общество

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Спецкор «Новой» Елена Костюченко десять дней провела в Венесуэле — в столице и в приграничье. В ближайшее время читайте ее репортаж о том, как живет страна в глубоком гуманитарном и политическом кризисе. А сейчас — видео.

Съемка, голос: Елена Костюченко, монтаж: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Этот материал вышел благодаря соучастникам «Новой газеты»

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Теги:
мадуро, кризис, здравоохранение, медицина, бедность, как это устроено, венесуэла

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