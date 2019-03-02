Лариса — вновь лучший кинокритик

На фестивале архивного кино «Белые столбы» нет жюри. Здесь профессионалы — киноведы, историки кино, кинокритики и киножурналисты — отмечают работу коллег. По итогам голосования на церемонии закрытия вручены призы в четырех номинациях.

Обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова вновь названа «Лучшим кинокритиком» (это ее третья премия фестиваля «Белые столбы» — и, кажется, восьмая профессиональная награда!).

Приз «За лучший просветительский проект о кино» получил Максим Павлов, куратор кинопрограмм в Третьяковской галерее. Практически с нуля он и его коллеги создали Синематеку, в которой постоянно идут показы картин, оставивших след в развитии мировой культуры, экспериментальных работ, интересных современных арт-проектов.

Лучшим историком кино по результатам голосования назван Николай Изволов, заново по обрывкам собравший утерянный фильм «Годовщина революции» первопроходца советского неигрового кино Дзиги Вертова. После премьеры фильм 1918 года никто не видел практически сто лет.

Специальный приз им. В.Ю. Дмитриева — главного Хранителя киноархива на протяжении многих лет — за вклад в развитие архивного дела и бесценную помощь в пополнении коллекции Госфильмофонда получил Владимир Опела, Почетный директор Народного Чешского киноархива.

Редакция поздравляет лауреатов и гордится Ларисой Малюковой!