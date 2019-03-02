Бревно в чужой лыжне

У нас радость — у соседа тоже корова сдохла. В смысле — нескольких «ихних» тоже поймали на допинге. Произошло все прямо по ходу чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, и акция стала главной сенсацией, затмившей все спортивные. Впрочем, на лыжне ничего необычного не произошло.

Накануне мужской классической гонки на 15 километров австрийские и немецкие полицейские арестовали девятерых участников чемпионата, включая пятерых спортсменов — австрийцев Доминика Балдауфа и Макса Хауке, эстонцев Андреаса Вестерпалу и Карела Таммъярве, а также казахстанца Алексея Полторанина. Причем Хауке взяли непосредственно во время проведения манипуляции по запрещенному переливанию крови, что и зафиксировала видеокамера. Имена остальных подозреваемых не назывались.

Постепенно выяснялись подробности. Одновременно «навестили» не только замаскированную под парикмахерскую тайную лабораторию, находившуюся в непосредственной близости от отеля, где проживали австрийские лыжники, но еще и подозрительные места в Эрфурте и других точках в Германии и Австрии. Операция по разоблачению допинговых махинаторов началась с откровений австрийского лыжника Йоханнеса Дирра на камеру борца с мировым злом Хайо Зеппельта, продолжалась два с лишним года, увенчалась полным успехом, хотя это, по заверениям одного из участников операции, — «капля в море».

Нити ведут к экс-семейному доктору Марку Шмидту, ставшему большим специалистом по так называемому «кровяному допингу» и раскинувшему интернациональную сеть по изрядной европейской территории.

Согласно данным, полученным после обыска секретной лаборатории в Эрфурте, услугами Шмидта пользовались представители самых разных видов спорта, число их достигает нескольких десятков, имена еще предстоит расшифровать.

Конечно, репутационный удар по лыжному чемпионату был нанесен серьезный, пусть имена нарушителей и не в элитном ряду — за исключением участника трех Олимпиад, двукратного призера мирового первенства Полторанина и в какой-то мере Андреаса Веерпалу, сына двукратного олимпийского чемпиона Андруса Веерпалу. Впрочем, Балдауф и Хауке в Зеефельде стали шестыми в командном спринте — теперь понятно, почему.

Все задержанные пусть не сразу, но дали признательные показания, назвав немало других имен. Не исключено, что пошли они на это в обмен на сделку со следствием, иначе вряд ли бы их отпустили из-под стражи. Хотя угроза именно уголовного наказания (в Австрии употребление допинга и любых манипуляций с запрещенными препаратами — преступление) для них отнюдь не исчезла, что подчеркнула и вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд.

Наш российский пропагандистский авангард, прежде всего навсегда обиженные допинговыми разоблачениями федеральные телеканалы, взвился — западные антидопинговые инквизиторы-де нас ни за что три года мучают, а у самих вон что под носом творится! Сеть, многолетняя тайная система! Посмотрим, как теперь их будут наказывать целыми федерациями и отстранениями!

Я бы на месте наших ревнителей на другое обратил внимание. Австрийцы и немцы вели расследование скрупулезно и настойчиво. Арестовали в том числе и своих. Признательные показания — тоже свидетельство серьезной работы.

А теперь вспомним хотя бы одно расследованное до конца, невзирая на лица, российское допинговое дело — с указанием и наказанием всех причастных к нему лиц.

Ни одного такого случая не припомню, включая «расследование» сочинской допинговой аферы. Случаи есть, а имен — кроме тех, что были названы международными антидопинговыми и спортивными организациями, — как не было, так и нет. Признания, естественно, отсутствуют напрочь. Допингеров сотни, но ни один не раскаялся и не раскололся, есть только невинно пострадавшие.

С системой тоже просто: у них нечистый на руку врач, конкретные его подельники и тайные лаборатории, а у нас ничего тайного, у нас даже Московская антидопинговая, по сути, была госучреждением. Вот и все отличие, хотя и коренное. У них если свой Родченков и появится, то индивидуальный, а отнюдь не главный куратор допингово-антидопинговой программы. По части массовости и мастерства в этой области нас не скоро догонят.

Конечно, бить в основном в российском направлении — не лучшая идея Всемирной антидопинговой организации. Я еще три с лишним года назад писал, что под шумок активизируются и почувствуют себя неуязвимыми (потому что вроде как не до них) другие любители побеждать любой ценой, которых в мире хватает — что, собственно, и произошло. Хорошо еще, что ВАДА помогли австрийские и немецкие правоохранители, и нынешняя акция получилась впечатляющей. Допинг это не остановит, но на время острастку, несомненно, даст.

Что касается непосредственно самого чемпионата, то господство на лыжне норвежцев было тотальным. То, что россияне именно в лыжных гонках стали вторыми по общему числу медалей, включая три серебра Александра Большунова, — достижение знаковое, пусть его и Сергея Устюгова пик формы на Зеефельде, увы, не пришелся.

Но даже не это главное. Главное, что все медали — чистые, и к россиянам претензий нет. Это важнее, чем золото.