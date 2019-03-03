Модуль в очках и шляпе

Петр Саруханов / «Новая газета»

Интересно, что, когда ставилась задача создать искусственный интеллект, никто и не подумал создать для начала искусственного дурака. Кто знает, может, с ним хлопот было бы поменьше. Может, на этом и остановились бы, утвердившись в привычном мнении, что умнее человека никого и ничего быть не может. Так нет же, собрали из проводов и лампочек каких-то умников, которые уже лучше нас знают таблицу умножения и с чувством сочиняют стихи про любовь, находя быстрее нас рифму к слову «транспарентность».

Ну и чего хорошего? На днях глава Сбербанка Герман Греф признался, что его учреждение в ходе внедрения искусственного интеллекта в свои системы понесло большие потери. «В нашей практике, — сказал он, — мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей».

Что там, в Сбербанке, происходило с миллиардами рублей, мы с вами вряд ли поймем. Можно лишь предположить, что помимо прочего какая-то избыточно умная машина внедрила в бухгалтерские ведомости нечеловеческие выплаты для девяти членов правления банка. В итоге их официальный доход в минувшем году превышал 50 миллионов рублей в месяц. Человек до таких цифр не додумался бы.

Есть ощущение, что искусственный интеллект уже вершит наши судьбы и в зданиях правительства, и в Госдуме. Откуда взялся закон о повышении пенсионного возраста? Если бы его просчитывали люди, они учли бы, что житель России увядает быстрее, чем его страна расцветает. Но, похоже, к делу подключились электронные монстры и по формулам рассчитали главное: напряжение и сопротивление. Как они и предвидели, напряжение в обществе повысилось, а сопротивление — нет. И мы получили закон, уму непостижимый.

Недавно появились предпосылки к тому, что страна станет расцветать быстрее. Дмитрий Медведев утвердил документ с необычным названием «Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года». Вы поняли? Чего-чего, а пространства у нас достаточно, и жаль, мы до сих пор не догадывались развиваться пространственно. Столько лет пекли каравай «вот такой вышины», а теперь испечем «вот такой ширины». Замечательная идея, но уже на стадии обсуждения проекта «Стратегии…» появились публикации, отмечавшие, что она не учитывает ни людей, ни пространства. А один из заголовков предполагал «Будто писал студент».

Да не студент! Наверняка искусственный интеллект подключился. Мало того, что страна поделена на 8 федеральных округов, теперь ее вдобавок поделили на 12 макрорегионов. Понятно, составы и территории этих двух нарезок не совпадают, что неизбежно вызовет неразбериху в работе разрастающихся чиновничьих структур. А простой человек в итоге уже может перестать понимать, где он живет. И, к примеру, престарелый житель Ульяновской области на случай, если он потеряется, должен иметь в кармане две записки: «Живу в Приволжском федеральном округе» и «Живу в Волго-Уральском макрорегионе». И беднягу отведут либо туда, либо сюда.