Они точно не утонули

Во вторник Московский арбитражный суд назначит дату рассмотрения по существу иска, связанного с одним из флагманских продуктов нашего ВПК — зенитным комплексом С-400. Эту систему закупают многие из тех, кому она по карману, в том числе Китай.

Но с этим контрактом возникла неожиданная проблема. Управляемые зенитные ракеты, произведенные для Китая, в январе прошлого года были повреждены во время транспортировки. Об этом рассказал на пресс-конференции на военной выставке IDEX глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, «судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить».

Груз был застрахован «Независимой страховой компанией». Но это, конечно, вопрос не только возмещения ущерба, но и репутации. Поэтому «Рособоронэкспорт» (входит в структуру «Ростеха») обратился в суд с требованиями к перевозчику — ООО «Нева Транспорт-трейдинг».

Накануне начала судебного разбирательства мы получили комментарии «Ростеха», а также независимого эксперта в сфере ОПК, фамилию и должность которого не называем публично в связи со спецификой его работы.

По словам специалистов, до сих пор неясно, что же стало причиной повреждений ракет С-400. Да и сами повреждения оказались разными — от видимых, вызванных механическими воздействиями, до скрытых дефектов.

«Важно отметить при этом, что техника транспортировалась в герметичных условиях, и попадание воды было однозначно исключено. В результате полученных повреждений принято решение вернуть груз обратно в порт. В море, безусловно, ничего не осталось», — отметили в «Ростехе».

По мнению независимого эксперта, «анализировать следует все версии без исключения: от допущенных ошибок в креплении груза до возможной немореходности судна». Какая из них ближе к истине, как раз и должно выясниться в ходе судебного заседания.

Третьим лицом, кстати, привлечена страховая компания, у которой тоже могут возникнуть вопросы к перевозчику. Спустя год после инцидента и после тщательного анализа повреждений страховщик не отказывается от выплат. О чем это говорит? Вспомните любые страховые случаи — если вы являетесь виновником ДТП и не имеете полной КАСКО, то страховая найдет все возможные варианты, чтобы вам компенсацию не выплачивать. Здесь, по утверждению экспертов, — однозначная выплата.

Госпосредник, то есть «Рособоронэкспорт», со своей стороны провел переговоры и со страховщиками, и с иностранным заказчиком.

Кстати, форс-мажор не привел к пересмотру самого контракта. «Информация о сроках изготовления конкретных составных частей комплексов не подлежит разглашению, — уточнили в «Ростехе». — Важно отметить, что контракт на поставку Китаю зенитных ракетных систем С-400 идет по плану, отставаний от графика нет. Несмотря на происшествие, случившееся в прошлом году, российской стороне удалось компенсировать риски временных сдвигов. Таким образом, поставка оборудования будет произведена в установленные контрактными обязательствами сроки».

Алексей Борисов,

«Новая»