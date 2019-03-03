Карусель и круговая порука

— Своим нежеланием расследовать дела о фальсификациях выборов Следственный комитет толкает страну к революции, — негодует депутат Совета депутатов Долгопрудного Евгений Смеян.

22 февраля он получил Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о вбросах во время выборов губернатора Московской области на избирательном участке № 369 в Долгопрудном и только что подал жалобу в прокуратуру. О действиях этой комиссии широкая общественность узнала 5 декабря, когда на заседании Научно-экспертного совета при Центризбиркоме экс-кандидат в губернаторы Московской области Борис Надеждин продемонстрировал разворот местной газеты от 9 октября со скриншотами вбросов. Вот женщина в очках и в длинной юбке опускает бюллетени в урну в 08.02.45, вот она пропихивает их в щель в 08.04.25 и 08.06.30, а вот — в 09.30.36. На другой полосе газеты — изображения вбросов с участием другой женщины. В технической строке всех видеокадров четко видны дата, время, номер региона, участка и камеры. В первой женщине заявитель опознал председателя участковой избирательной комиссии (УИК) № 369 Матвееву, директора детского сада № 4 «Рябинка», во второй — члена комиссии и воспитателя Алексеееву.

«Правоохранительные органы должны это расследовать, мы будем этого добиваться», — заявила тогда председатель ЦИК Элла Памфилова, просмотрев материал. И вот теперь, почти спустя три месяца, Смеян получил очередной отказ. Приведенные в документе основания вызывают оторопь:

«...<Председатель УИК Матвеева> не доверяет видеосъемке с участка в день голосования... видеосъемка могла быть смонтирована...Члены комиссии настаивают, что никто из них не совершал противоправных действий... Подлинность видеозаписи не установлена... Не установлен источник и обстоятельства получения видеозаписи... Доводы заявителя, что члены комиссии несколько раз подходили к урне для голосования и опускали туда бюллетени, ничем объективно не подтверждены», — приводит доводы следователь Богданова В.Г. в Постановлении об отказе. При этом самого заявителя никто не опрашивал и технической экспертизы видеозаписи не проводил. Более несуразное основание для отказа нашел разве что руководитель Следственного отдела СКР по г. Долгопрудный Э.Н. Крючков, причем сделал это без вынесения процессуального решения, то есть не в форме постановления об отказе, а в жанре дружеского послания. В нем он приравнял заявление Смеяна о преступлении (вбросе) к попытке оспорить результаты выборов губернатора Московской области.

«Ну какая здесь связь? Я не собираюсь опротестовывать выборы, я хочу, чтобы они расследовали преступление», — досадует Смеян.

Примерно тот же набор доводов используют следователи СКР по всей стране, отказываясь возбуждать уголовные дела по заявлениям наблюдателей, изучавших видео. Так и предсавляешь себе картину: шлепают синий штамп с надписью «Выборы» и отправляют в путешествие по следственным инстанциям.

Посмотрим, откажет ли СК по тем же основаниям и в возбуждении дела в связи с публикацией «Новой газеты» о «каруселях» и вбросах в Балашихе на выборах губернатора Подмосковья? Напишут ли, что нет события преступления и нет необходимости осуществлять проверку в соответствии с п. 20 Инструкции, утвержденной Приказом СК № 72?

По нашей информации, существует негласная договоренность, по которой дела по фальсификациям на губернаторских выборах в области возбуждать не будут. Идущая с декабря доследственная проверка почти не оставляет сомнений: подчиненные Александра Бастрыкина не горят желанием выполнять поручение президента Владимира Путина и изучать видеоматериалы из Балашихи на предмет возможных нарушений.

Балашиха: воли не видать

— Как по ощущениям, есть политическая воля или нет? — каждый раз уточняю у следователя по особо важным делам ГСУ СКР по Московской области Елены Фокиной. При встрече она ясно дала понять, что в делах о фальсификациях всё зависит от политической воли.

— Нет, пока непонятно, что происходит, непонятны указания — отвечает она в трубку.

Фокина проводит доследственную проверку по фактам массовых фальсификаций на выборах губернатора Подмосковья в Балашихе, где более 350 человек участвовали в «каруселях» и вбросах при поддержке свыше 200 членов избиркомов, которые выдавали им бюллетени и сами «голосовали» по многу раз. «Хороводы» с голосованием одних и тех же людей зафиксировали камеры наблюдения, установленные 9 сентября на избирательных участках в обеих территориальных избирательных комиссиях города (ТИК № 1 и ТИК № 2).

Об использовании в Балашихе технологий фальсификации и отсутствии реакции на них правоохранительных органов правозащитник Илья Шаблинский сообщил президенту Путину. Тот обещал, что поручит главе Следственного комитета Александру Бастрыкину проанализировать видеоматериалы. Видимо, поэтому следователя в первую очередь интересовали записи, и еще 28 декабря мы перекачали на диск СКР почти 300 Гб видео. К перспективам розыска карусельщиков Фокина отнеслась с сомнением, но вбросчиков из рядов избиркомов обещала установить. И сразу поручила оперуполномоченному найти и вручить повестку двум председательницам УИК, многократно «голосовавшим» на четырех участках.

В тот момент мне казалось, что поручение президента главе Следственного комитета вполне тянет на проявление той самой политической воли.

Поэтому в новогодние каникулы я и другие волонтеры составляем что-то вроде сводного протокола с описанием всех выявленных фактов незаконного голосования членов УИК и наблюдателей. Правонарушение, место, время, внешний вид, особенности.

«УИК № 560. Вброс. Женщина, похожая на председателя УИК Соседову Е.Г., входит в помещение из коридора и, не заходя в кабинку, вводит в КОИБ бюллетени». И дальше — хронометраж ее деяний: 08.22 (одета в длинное светлое платье с синим узором и ажурную кофточку); 08.25, 08.30, 08.43 (без кофточки), 08.52, 08.57, 14.15 (переоделась в цветастое платье до колен с темной отделкой), 14.20–14.21.20, 16.03–16.04, 16.05–16.06, 16.13, 16.15–16.16.40, 19.17–19.18 (переоделась в темные джинсы и блузку).

Метаморфозы женщины, похожей на председателя УИК Соседову Е.Г.: день и вечер

Уточняя детали событий, обнаруживаем еще десятка три вбросов, а также много новых карусельщиков. «Дровишек» подкидывают и читатели. На видеозаписи, сделанной в помещении УИК № 580 со смартфона, предоставленной юристом Игорем Обориным, можно увидеть, как женщина, похожая на председателя данного УИК, вбрасывает бюллетени в КОИБ, предусмотрительно выведенный из-под обзора камеры. Поэтому во время трансляции мы ее не заметили. В райотделе полиции заявление Оборина зарегистрировали в Книге учета сообщений о преступлениях за №17499 и еще в октябре передали по подследственности в Следственный отдел по г. Балашиха ГСУ СКР по Московской области. Там оно и сгинуло.

Итоговая версия протокола фиксирует 588 случаев вбросов, совершенных членами УИК и наблюдателями. Посчитать количество вброшенных бюллетеней почти невозможно: одни ввводили в КОИБ по две-три штуки, другие трудились по десять и более минут, а третьи вбрасывали целый день. Среди вбросчиков мы насчитали 41 наблюдателя. Сколько их было среди членов УИК, мы считать не стали. Так ли уж они хуже тех, кто «лишь» прикрывал вбросы? Финальная версия Таблицы карусельщиков включала в тот момент 376 человек.

Протокол с описанием вбросов на 46 страницах я отсылаю следователю. Неделя, другая — ничего не происходит.

Договор вместо приговора

— Никто так и не позвонил, — написала Александра Новик, опознавшая на видео двух наблюдателей. Мне известно, что следователь планировала с ней пообщаться сразу после праздников, но почему передумала — не знаю.

Пытаюсь прозондировать ситуацию в избирательной системе Балашихи. Источники про проверки не слышали.

— Все тихо, нас никуда не вызывали, — сообщил во второй половине января член избиркома, который был готов ответить на все вопросы следователя.

Примерно в то же время источник в Мособлизбиркоме сообщает: «наши» договорились, уголовных дел не будет. Кто с кем договорился — непонятно, каким образом они смогут обойти свидетельства на видео — тоже неясно. Поначалу я не придаю значения этой информации, но вскоре наличие договоренности подтверждает еще один источник.

22 января звонит следователь, ей нужно срочно пообщаться с Левоном Смирновым — тем самым муниципальным депутатом, который в день голосования сфотографировал на парковке группу карусельщиков, переодевавшихся для очередного захода на участок № 576. Через несколько дней я сама звоню ей, чтобы узнать о результатах проверки. По словам Фокиной, все материалы по Балашихе забрали для проверки в центральный аппарат СКР. По опыту знаю, что «проверка проверки» ничего хорошего не сулит: это явный признак затягивания дела.

Позвонив 19 февраля, я узнала, что материалы вернули, а проверку продлили. В тот же день мне позвонил адвокат Николай Юмашев, в прошлом полковник МВД. Просмотрев наш «протокол», он говорит, что материалов для возбуждения уголовного дела здесь более чем достаточно. «Если они до сих пор не возбудили дела, значит, они просто не хотят — это вам любой юрист скажет», — утверждает он.

Предположение Юмашева подтверждает источник в Следственном комитете. Политической воли нет, привлекать к ответственности сотни людей никто не будет, говорит он и советует забыть про Балашиху. Единственным человеком, который понес ответственность, да и то дисциплинарную, стал теперь уже бывший член Мособлизбиркома Александр Евсюткин, курировавший Балашиху. Об увольнении члена областной комиссии на заседании в ЦИК 13 февраля сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин. По его словам, в комиссию также поступили заявления о прекращении полномочий от председателей обеих ТИК Балашихи. Однако по состоянию на 28 февраля решения об их увольнении не принято, на сайте Избирательной комиссии Подмосковья Людмила Кузнецова и Олег Зверев по-прежнему значатся председателями ТИК-1 и ТИК-2. Действительно серьезных кадровых решений по составу избирательных комиссий пока не приняли.

Парень в голубой рубашке на разных участках

Рошаль: не мытьем, так утоплением

— После публикации звонил начальник местного СКР, сказал, что в понедельник 18-го мне позвонит он или следователь, но никто не набрал, рассказывает координатор «Голоса» по юго-востоку Подмосковья Иван Журавлев.

Вместе с координатором альянса независимых наблюдателей Виктором Кабановым они обнаружили, что результаты выборов губернатора сфальсифицировали еще в одном подмосковном городе — Рошаль. Он находится в Шатурском районе, в 145 км от Москвы. Наблюдатели отсмотрели видеозаписи со всех восьми участков города, буквально по головам посчитав избирателей, опускавших бюллетени в урны. Данные своего подсчета они сравнили с результатами в ГАС «Выборы». Разница составила 6796 человек, то есть более 40% от 16 563 зарегистрированных избирателей. Судя по всему, явка сфальсифицирована на всех восьми участках: к реальной цифре накинули от 711 до 1004 голосов — примерно как в «султанатах» Северного Кавказа. По старинке число проголосовавших повышали с помощью вброса на стол в момент выемки бюллетеней из урн. На видеозаписи с участка № 2677 хорошо видно, как один член комиссии вбрасывает, а другой ей помогает. Но фальсификаторы не всегда действуют в тандеме: на видеозаписи с участка № 2678 видно, что вброс осуществляет в одиночку один из членов комиссии, которая к тому же дважды проголосовала.

В четверг 14 февраля о фальсификациях в Рошале сообщило издание «Медуза». В город засобиралась совместная комиссия Мособлизбиркома и ЦИК. В субботу Журавлеву позвонили из полиции и СКР. По словам Ивана, начальник местного Следственного отдела СКР Валерий Глазнев попросил его приехать в Шатуру, чтобы ускорить расследование, и пообещал, что в понедельник позвонит следователь.

По информации городского паблика «Типичная Шатура», в ту субботу

правоохранительные органы пытались провести выемку избирательной документации в ТИК Рошаля, но не смогли найти ключи от его помещений в здании администрации города.

И словно по заказу, в ночь на понедельник на третьем этаже здания прорвало трубу. И затопило то самое помещение! В Рошаль выехала комиссия из представителей Мособлизбиркома и ЦИК. «Бюллетени не пострадали, книги избирателей полностью уничтожены», — сообщил очевидец, осматривавший место потопа. Именно книги, в которых избиратели расписываются при получении бюллетеней, и являлись главными уликами: они позволяли установить, сколько человек на самом деле проголосовали на выборах 9 сентября.

По словам сразу нескольких источников, сотрудники Мособлизбиркома в разговорах высказывают уверенность, что документы были уничтожены с целью сокрытия фальсификаций.

У Ивана Журавлева эта версия удивления не вызывает.

— Из 77 членов избирательных комиссий Рошаля 18 человек работают в структурах администрации, примерно половина из них бюджетники, остальные работают на предприятиях ЖКХ, тесно связанных с администрацией, — все свои люди, иронизирует Журавлев.

Администрация и без того скомпрометирована в глазах граждан. 6 и 8 февраля в рошальских и шатурских пабликах были опубликованы видеоролики, демонстрирующие вбросы бюллетеней.

«Видео вызвали эффект разорвавшейся бомбы, — рассказывает Иван. Буквально за несколько дней ролик с участка № 2677 набрал около 35 тыс. просмотров. Обе запечатленные вбросчицы, по его словам, являются сотрудницами администрации.

После потопа следователи так и не позвонили Ивану. Поэтому 27 февраля звоню Валерию Глазневу, интересуюсь, будет ли СК проводить проверку после утраты основных документов?

— А проверка проводится, только теперь этим занимается областной Комитет, они забрали все материалы, отвечает он.

Можно только гадать, какую тактику выберут следователи в этот раз: станут ли затягивать проверку, как в Балашихе, или откажутся возбуждать дело на основании опроса подозреваемых, если те, как, например, в Долгопрудном, скажут, что не вбрасывали и не признают себя на видеозаписи. Но уже сейчас очевидно, что Следственный комитет вряд ли собирается выполнять поручение президента, а самые неопровержимые доказательства тонут в процессуальном болоте. В самом деле, если возбудить уголовное дело против большого количества членов УИК, как же тогда кандидаты от власти выиграют выборы, да еще при падающих рейтингах?