Автобан Роскомнадзора

28 февраля Роскомнадзор заблокировал страницы-заглушки — сайты, на которые интернет-провайдеры переадресуют пользователей при попытке открыть заблокированный ресурс. Обычно это одностраничный сайт, сообщающий о недоступности сайта на территории страны. Об этом в своем Telegram-канале «ЗаТелеком» написал исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев: ему пришло несколько писем от разных операторов, в которых сообщали, что в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса этих страниц. Через несколько часов после того, как эта история стала обсуждаться в интернете, ведомство исправило ошибку.

Причины блокировки официально выяснить не удалось: представители РКН не комментировали случившееся, на запрос «Новой» в пресс-службе не смогли ответить оперативно. IT-эксперты сошлись во мнении, что ситуация связана с борьбой надзорной службы с прокси-серверами для мессенджера Telegram, которая продолжается с апреля 2018 года.

— Роскомнадзор столкнулся с задачей блокировки прокси-сервера для Telegram, который технически устроен так, что разным сегментам интернета, разным подсетям отдаются разные IP-адреса, — объясняет IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией и владелец прокси-сервера TgVPN Владислав Здольников. — Для того чтобы эффективно блокировать такой прокси-сервер, сотрудникам РКН пришлось бы либо блокировать сервер в разных местах нашей планеты и страны, либо нанять огромное количество людей по всей стране, чтобы они постоянно проверяли, какой же IP-адрес нужно заблокировать.

Поэтому в ведомстве решили задействовать систему контроля над запрещенным контентом «Ревизор», которую интернет-провайдеры были обязаны установить в конце 2016 го­да. Это устройство проверяет, заблокирован ли запрещенный на территории России сайт.

«Механизм блокировок у некоторых операторов устроен так, что вместо настоящего IP-адреса запрещенных сайтов провайдеры на своих DNS-серверах [серверы системы доменных имен с информацией о названии домена и его IP-адресе] давали IP-адреса своих заглушек — сайтов с информацией о том, что сайт заблокирован. Таким образом, РКН получил от операторов с «Ревизором» не IP-адреса прокси-сервера, а IP-адреса заглушек и автоматически их заблокировал», — утверждает Здольников.

Роскомнадзор просто не учел, что провайдеры имеют право блокировать сайты с помощью заглушек, и случайно забанил их, пытаясь побороть прокси-серверы.

Это не первый раз, когда из-за войны с Telegram под обстрел ведомства попадают сторонние интернет-ресурсы: в апреле прошлого года среди миллионов заблокированных IP-адресов оказалось большое количество сервисов (в том числе «Яндекс», «ВКонтакте», Google, Twitter, Amazon). В Роскомнадзор поступило около 46 тысяч жалоб на неправомерное внесение IP-адресов в реестр запрещенных.

«Они борются с прокси-серверами для Telegram, таким образом блокируя для всего интернета какие-то ресурсы, которые к нему не имеют никакого отношения», — считает эксперт.

Филипп Кулин, создатель сервиса Usher2.Club, занимающегося мониторингом реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, тоже узнал о блокировке заглушек из писем от провайдеров с требованием ограничить доступ к Telegram. «Последний месяц-полтора владельцы прокси-серверов жалуются, что [в РКН] наращивают мощь: если до нового года могло пройти несколько дней, пока поймают сервер, то с января скорость довели до часа, потом до получаса. Говорят, сейчас они блокируют прокси за 15 минут», — рассказывает IT-эксперт.

Такая скорость блокировки говорит о том, что сотрудники ведомства либо проверяет IP-адреса недостаточно хорошо, либо не проверяют их совсем — отсюда блокировки сторонних сайтов.

Кулин предполагает, что отправленные Роскомнадзору адреса страниц-заглушек могли быть пранком: «Есть вероятность, что кто-то так пошутил. Просто какой-то владелец прокси взял и поменял адреса заглушек, а потом вернул все обратно. Час не поработал прокси, и всё».

Это приводит эксперта к простой мысли: сотрудники надзорного органа должны тщательнее проверять, что заносится в реестр запрещенных сайтов, то есть просто соблюдать российское законодательство.