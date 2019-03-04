История 16-летнего Эдда Гада Калулу, о которой буквально две недели назад писала «Новая», закончилась трагически. Год назад ему поставили цирроз печени и порок сердца. Он долго боролся за жизнь, но болезнь победила. Мы похоронили нашего маленького друга в прошлую субботу. Похороны, кажется, посетила вся конголезская диаспора. Они прощались очень громко и эмоционально, не так как привыкли многие из нас — тихо, переживая боль глубоко в себе.

«Долго ждали помощи»

Последний раз мы сидели у Эдда Гада в палате в середине февраля. Его перевели из реанимации после операции на сердце. Он сидел на койке в обнимку с пандой, подаренной волонтерами. Мягкая игрушка стала талисманом, Эдда Гад назвал панду «Пятьдесят девятый». Почему именно такое имя? Он пожимал плечами и с улыбкой говорил: «Просто так». Все то время, что он болел, он не переставал улыбаться. Его задорная улыбка давала нам надежду, что все будет хорошо.

— Помнишь, мы к тебе в гости приходили? — спрашивал я Гада и доставал из рюкзака газету, показывая публикацию про его историю болезни.

— Правда? Про меня в газете написали? — не верил он. Гад разворачивал газету на кровати, рассматривал фотографию, где он вместе с мамой Жоли и братьями. Радостный листал одну страницу за другой.

В палату заходили друзья Эдда Гада, приносили фрукты и игры. Каждого гостя он обнимал.

Мы сидели в палате и говорили о будущем. Эдда Гад серьезным видом говорил, что сначала нужно поправиться, потом продолжить учебу. Переживал, что вернется в школу и забудет все предметы.

Медосмотр Эдда Гада. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

…В тот день Эдда Гад не жаловался на свое состояние. Пытался немного поспать, но не вышло. Обнял панду и заплакал. Закрыв глаза, сквозь слезы, он стал вспоминать, как они с мамой на улице у московского метро подрабатывали, раздавая рекламные листовки, как им было холодно и страшно. «Моя бедная мама, как ей было тяжело. Люди все шли мимо, мы так ждали, что нам кто-то поможет и возьмет листовки… Потом мы так долго ждали помощи на мое лечение… Я часто смотрел в окно, там гуляли дети, бегали, веселились, шли в школу с рюкзаками. Я так хочу учиться, как все нормальные дети!», — все повторял Эдда Гад.

Через два дня, 21 февраля, у него произошла остановка сердца. Гад целую неделю боролся за жизнь, но цирроз печени прогрессировал. Он впал в кому, состояние было критическое. Ждать было нельзя, врачи решили провести срочную трансплантацию. Они дали семье Калулу два часа на размышления.

По лицу старшего брата Эдда Гада Боза было видно, как ему страшно, потому что мысленно он надеялся, что есть еще время на подготовку к операции. Ради брата он согласился быть донором.

Уже поздно ночью врачи приступили к пересадке печени. Они боролись за жизнь Эдда Гада больше семи часов. Эта ночь была мучительно длинная. 25 февраля, в семь утра, мы получили сообщение от врача: «Двадцать минут назад ребенок скончался».

«Все в руках Бога»

Жоли Мбуака. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Мама братьев Жоли Мбуака была убита горем. В больнице еще оставался старший Боз. За несколько часов до смерти Эдда, в ночь с 24 на 25 февраля, ему как донору сделали операция. Всю последующую неделю после операции волонтеры — Ольга Николаенко, Анна Ромащенко, Айгерим Мамбеталиева, Валерия Павлова, Лиза Корси — занимались круглосуточным наблюдением за Бозом. Следили за его температурой, приемом лекарств и рационом.

По совету врачей и решению мамы Жоли, Бозу не стали сразу говорить о трагедии. Необходимо было дождаться полного восстановления.

После операции у Боза была строгая диета. «Как же я хочу принять горячий душ, поесть жареную курицу с картошкой и фасолью», — мечтательно говорил Боз во время моего дежурства. «Когда мне сказали, что я подхожу для операции, Гад пошутил:

«Мама часто думает о проблемах, у нее печень маленькая и не подходит для пересадки. Боз ни о чем не думает, у него печень большая, здоровая», — смеялся Боз.

Он был уверен, что брат поправится и его выпишут.

Сейчас спустя неделю после операции Боз самостоятельно ходит, может без нашей помощи встать с кровати.

Валерия Павлова вспоминает, когда на ночном дежурстве в больнице Боз ее спросил, знает ли она, почему беженцы из Африки говорят: «Все в руках Бога». Боз ей объяснил: «Они боятся просить о помощи, в ответ их могут посадить или депортировать. Поэтому надеются только на Бога. Хотя он же нам для того и дал способность говорить, чтобы мы могли просить ближнего о помощи».

О смерти брата Боз не знает до сих пор.

Боз. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Прощание

«Это похоже на какой-то фильм, в котором тебе дали роль, но ты не был готов в нем сниматься», — говорит волонтер Аня Ромащенко. В субботу, 2 марта, мы похоронили Эдда Гада. В полдень собрались у морга 52-й клинической больницы. Пришло около сотни человек. Друзья семьи, волонтеры. Кажется, была вся конголезская община Москвы. На панихиду задержалась Жоли и ее подруга Агата. Оказалось, что по дороге их машину задержали полицейские. Волонтеры оперативно связались с Жоли, объяснили по телефону правоохранителю, что в семье трагедия, они едут на похороны сына, прощание с которым через полчаса.

«А нам что делать? Они граждане другой страны, нужно проверить документы», — полицейский был железобетонно непреклонен.

Спустя несколько минут эта броня пробилась, женщин отпустили.

Первой в ритуальный зал зашла Жоли, ее сразу взяли под руки женщины и держали с двух сторон. В середине белоснежного зала стоял гроб с ее сыном. Его плотно окружила толпа. Конголезские женщины были очень эмоциональны, они внезапно все разом стали кричать, рыдали, размахивая руками. Мы впали в оцепенение на несколько минут.

Шестилетний брат Эдда Гада Базиль, пробираясь сквозь толпу, смотрел на всех и спрашивал, почему все так странно себя ведут. Мы ни на секунду не отпускали мальчика от себя.

В зал зашел пастор Рене, положил руку на голову Эдда Гада и что-то начал говорить по-французски. Плач постепенно стихал, стали читать молитву и грустно петь. Это тихое пение подействовало как успокоительное. Гроб закрыли, и мы поехали в сторону Хованского кладбища.

Катафалк ехал бесконечно долго. Крематорий, венки, могилы, кресты сливались сплошным серым фоном.

Младший брат Эдда не унимался и продолжал свои расспросы: «Зачем мужчины копают яму? Почему в гроб забили гвозди?»

После того как у могилы поставили крест и сверху положили еловые лапы, конголезцы разошлись после заключительного выступления пастора. Остались друзья Эдда Гада. Мы по одному подходили к могиле, присаживаясь, прикладывали руку к земле, и тихо прощались.

У креста поставили большой портрет Эдда Гада, на нем он улыбается. Таким он нам и запомнится.

* * *

Все расходы по погребению Эдда Гада и оформлению документов взял на себя фонд «Жизнь как чудо». Они продолжают сбор средств, так как все медицинские услуги для Гада платные, и необходимо заплатить за проведенные операции. Помощь для ребенка велась по гарантийному письму. Важно, чтобы такая возможность поддержать больных детей у фонда сохранялась, поэтому сбор обязательно нужно закрыть. Мы с вами можем сделать свой последний подарок Эдду Гаду. В память о мальчике из Конго, который мечтал учиться «как все нормальные дети».