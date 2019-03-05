«Есть много людей, готовых инвестировать в кино»

В российской киноиндустрии грядут перемены. Крупные инвесторы готовы вкладываться в производство и продвижение отечественного кино. О том, как это будет работать, говорим с исполнительным директором «Кинопрайма» Антоном Малышевым, который в 2013–2018 годах возглавлял государственную некоммерческую организацию Фонд кино.

Антон Малышев. Фото: РИА Новости

— Как возникла идея фонда, чья инициатива?

— Идея Романа Аркадьевича. Эту идею мы четыре месяца прорабатывали с коллегами, в итоге она превратилась в некоммерческий фонд «Кинопрайм».

— Как для себя формулировали цели и задачи?

— Мы формируем институцию, которая будет экономически поддерживать качественное российское кино. Копродукция не исключена, но акцент делаем на национальные фильмы. Надеемся создать достаточно гибкую систему.

Весь объем средств, затрачиваемых на кинопроизводство, — около 10 миллиардов рублей в год. Примерно пополам: средств государственных и внебюджетных.

То есть порядка пяти с лишним миллиардов рублей приходится на Фонд кино и Министерство культуры. Остальное финансирование продюсеры находят сами. Это кредиты, собственные средства продюсеров, точечные инвестиции, спонсоры. Но серьезных игроков на поле внебюджетных инвестиций пока не было. Сегодня они появляются. «Яндекс» готов инвестировать в контент, медиакомпания IVI принимает участие в производстве кинопроектов («Черновика» Сергея Мокрицкого, к примеру). Похоже, что российское кино превращается в привлекательное для инвесторов пространство.

— Вы говорите, что не было крупных инвесторов, при этом половина финансирования шла за счет внебюджетных средств.

— Не было институциональных игроков, которые вышли бы на рынок с целым пакетом кинопроектов. Отдельные инвесторы вкладывались в отдельные картины. Чаще всего они не были удовлетворены результатом — фильмы не окупались с точки зрения экономики или имиджа.

— Какова будет роль «системного инвестора»? Степень его участия в производстве, влияния на выбор картин?

— Мы не можем пока точно сформулировать, как все будет работать. Ведем консультации с участниками отрасли. Стараемся создать логично выстроенную структуру, максимально полезную кинематографистам. При этом эффективную. Надеемся, что будет сформирован целый пул инвесторов. Не только надеемся — ведем целенаправленную работу по его формированию.

— Объявленная сумма в один миллиард будет меняться?

— В качестве пилотного объема инвестиций мы договорились: шесть миллиардов на три года. Дальше надо смотреть — какой объем проектов окажется привлекательным для инвестирования.

На мой взгляд, этой суммы должно хватить, чтобы поддержать внебюджетную часть затрат, необходимых компаниям. Не скрою, наша задача не просто раздать деньги. Хотелось, чтобы в обозримом будущем мы показали, что на русском кино можно заработать.

Читайте также Фонд кино возглавил борец за эффективность. На ключевое в киноиндустрии место назначен новый директор Вячеслав Тельнов

Роман Абрамович. Фото: РИА Новости

— А еще хотелось бы, чтобы зритель пошел на качественное кино, а не только на комедии или блокбастеры.

— Комедии и блокбастеры тоже могут быть качественными. Слабое кино может заработать деньги, но на коротком промежутке времени. Мы рассчитываем на длинную дистанцию, поэтому и полагаемся на пакетное инвестирование. Не каждое художественное произведение должно приносить прибыль немедленно. И если яркая талантливая картина в первые полгода не окупит затрат, есть продажи онлайн прав, международный прокат, востребованность в интернет-библиотеках. Если мы сформируем пакет проектов: с одной стороны, интересные авторские работы, которые не заработают больших денег, но зададут новые векторы развития отечественного кино, с другой — картины с расчетом на приличные сборы… В целом должен сложиться баланс.

— Ваш фонд планирует участвовать в финансировании фильмов и телепроектов от 20 до 50%. Будут ли исключения, и какой-то фильм может быть профинансирован полностью?

— Пока мы договорились об общем правиле: до 50% бюджета и до 100 миллионов рублей. Так как это средства инвестора, хотелось бы подстраховать риски.

Это значит, что инвестиций на сценарном уровне практически не будет. Мы бы предпочли входить в проект на стадии его завершения или съемок. Когда «Кинопрайм» выйдет на проектную мощность, у продюсера появится понимание: если он делает работу качественно, не экономит на съемках, то сможет прийти и получить поддержку на монтажный период, на завершение картины.

— Кто же будет решать: поддерживаете вы картину или нет?

— Мне кажется, что технология, годами отработанная в Фонде кино, вполне эффективна — состояние отрасли об этом свидетельствует. Принятие решения в значительной степени будет передано профессионалам. Мы сформировали небольшой экспертный совет. Его председателем любезно согласился стать Павел Чухрай. Из режиссеров в нем Алексей Попогребский и Алексей Федорченко. Среди экспертов надеемся увидеть Александра Роднянского и Сергея Сельянова. За сценарное дело отвечает драматург Николай Куликов. Будут в совете и известные кинокритики. Каждый из них обладает безукоризненной профессиональной репутацией.

— В «Кинопрайм» уже стоит очередь из продюсеров и режиссеров? Не назовете тех, кто уже к вам обращался?

— На протяжении всего периода формирования организации мы консультируемся с большим числом кинематографистов. Обсуждаем гипотетические проекты, с которых правильно начать, исходя из наших задач. В пилотном режиме поддержана картина «Фея» Анны Меликян, чтобы отработать новую систему, начиная с контракта. Съемки были завершены. А мы помогли осуществить монтаж, сделать компьютерную графику.

— Сколько фильмов в первый год будет включено в «репертуар» вашего фонда?

— 2019 год мы рассматриваем как пилотный. Нужно отработать всю технологию. Думаю, исходя из суммы выделенных на первый год средств — миллиард рублей, должно быть завершено порядка 10–15 картин.

— Сформулированы ли приоритеты в отборе проектов? Понятно, что к вам придут и авторы, которым не светит получить деньги в Минкульте и в Фонде кино, от которых ожидают прежде всего «кассу».

— Мы сформулировали главные критерии, по которым будем оценивать эффективность работы институции. Важна инвестиционная прибыль — чтобы показать и новым инвесторам, что есть возможность заработать. Не менее существенна профессиональная реакция на фильм: призы, премии, фестивали.

Индекс прессы: если у картины хорошая пресса, это важная оценка. И, наконец, восприятие зрителя, который готов рекомендовать фильм друзьям.

— Вкусовые пристрастия разнятся. Как будут решаться спорные моменты?

— Экспертный совет и его оценки, при всем глубочайшем уважении, будут носить рекомендательный характер. Мы сможем предоставить рекомендации экспертов, аналитические выкладки. Наши редакторы будут не только оценивать, но и помогать совершенствованию сценариев. По итогам всего объема работы — окончательное решение принимают инвесторы. Думаю, это логично. Это их деньги.

— Вопрос, который вам будут задавать часто: не возникнет ли внутренней конкуренции между «Кинопраймом» и Фондом кино? Как будут выстраиваться отношения?

— Удивительно, этот вопрос действительно многих волнует. Но ведь у «Кинопрайма» — частные вложения. Учитывая риски, нам логично входить в проекты, у которых уже есть безвозмездные госсредства. Если есть господдержка, значит, больше шансов у инвесторов вернуть деньги. Конкуренции здесь не вижу. Более того, вчера читал комментарии Владимира Ильича Толстого, председателя совета Фонда кино, который приветствовал возникновение «Кинопрайма». Он говорил о готовности объединять усилия. И это правильно.

Владимир Мединский. Фото: РИА Новости

— Даже министр культуры Владимир Мединский поддержал создание вашего фонда и пожелал ему успеха.

— За последние несколько лет общими усилиями отрасли удалось многое сделать в области государственной поддержки кинопроизводства. Есть отлаженные процедуры, технологии. Растут сборы и доля отечественного кино в прокате. Но на территории внебюджетных средств — гуляйполе. Пришло время и здесь выработать профессиональные стандарты. Я уверен — есть много людей, готовых инвестировать в кино. При правильно отлаженном механизме, доказывающем эффективность вложений, при наличии грамотной экспертизы все получится.

— Какова, на ваш взгляд, если не идеальная, то разумная система финансирования кинематографа?

— Мне кажется, необходимо совершенствовать действующую систему, в частности во внебюджетной части. Потом можно рассуждать, надо ли, чтобы государство поддерживало отрасль. Или через несколько лет она сама справится. Ведь в США сами инвестфонды бьются за проекты, предлагая лучшие условия. То же самое может быть и у нас. И если такие серьезные игроки, как «Яндекс» или IVI входят в киноиндустрию, можно ожидать, что в скором времени изменится пейзаж российской киноиндустрии.

— А вопросы идеологии, цензуры?

— Вопросы цензуры, откровенно говоря, касаются инвесторов только в одном ключе. Если, к примеру, картина, поддержанная нашим фондом, будет лишена возможности выйти в прокат — тогда это нас должно волновать. Но насколько я знаю, у нас цензуры нет. И единственной существенной причиной не выдать прокатное удостоверение является прямое нарушение законодательства РФ. Полагаю, мы в состоянии в рамках экспертизы этот вопрос предусмотреть.