Дьявольский механизм Лауры Кёвеши

Летом 2018 года я рассказывал читателям о борьбе правящей в Румынии партии социал-демократов с шеф-прокурором Национального управления по противодействию коррупции (DNA) Лаурой Кёвеши («Урок румынского Зазеркалья»). История эта получила на днях ошеломительное продолжение.

Масштаб «вредительства» Национального управления по борьбе с коррупцией под руководством Кёвеши впечатляет: только за один 2016 год до суда было доведено 1270 коррупционных дел, заведенных на функционеров высшего ранга: в том числе на 2 министров, 6 сенаторов, 11 депутатов, 47 мэров, 16 руководящих работников прокуратуры и судебных инстанций, 21 руководителя государственных предприятий. В казну удалось вернуть 667 млн евро, также было конфисковано два объекта недвижимости во Франции (3,5 млн евро) и две виллы в Испании (500 тыс. евро).

Кульминацией работы Лауры Кёвеши стал приговор Высшим кассационным судом Румынии руководителя партии социал-демократов Ливиу Драгня к 3,5 года за злоупотребление властью.

Драгня, правда, до сих пор на свободе, но это обстоятельство нисколько не умаляет усердия шеф-прокурора, а лишь свидетельствует о состоянии правоохранительной системы.

Неудивительно, что элиты Румынии воспринимают Кёвеши как врага номер один, а кукловод Драгня (самолично он рулить не может из-за предыдущей судимости) руками карманного правительства делает все возможное для устранения шеф-прокурора, живущей не по понятиям.

Зимой 2018 года социал-демократы торжественно объявили DNA филиалом «параллельного государства» (румынский аналог нашего «агента иностранного влияния», к счастью, пока лишь декларативный и без подведенной под термин законодательной базы), а Лауру Кёвеши уволили приказом министра юстиции Тудорела Тоадера.

Президент страны Клаус Йоханнес подписывать отставку отказался, дело довели до Конституционного суда, который 30 мая 2018 года подтвердил компетенцию министра юстиции назначать и снимать с должности шеф-прокурора DNA. 9 июля, подчиняясь букве закона, Йоханнес подписал приказ об увольнении Кёвеши.

Дальнейшие события развивались предсказуемым образом. В августе 2018 года в Бухаресте состоялась последняя массовая акция протеста против правового беспредела правительства.

Демонстрация была жестко подавлена слезоточивым газом и водяными пушками, а Драгня растворил свой трехлетний тюремный срок в серии удачных апелляций.

Во избежание терминологической путаницы напоминаю читателю, что румынские социал-демократы к подлинной социал-демократии западноевропейского толка не имеют ни малейшего отношения. В Румынии эта партия является наследницей коммунистической партии Чаушеску, пережившей после расстрела своего лидера в 1989 году несколько сумбурных перевоплощений, которые завершились обретением тихой гавани под вывеской идеалов «социальной справедливости, солидарности и свободы».

После летнего разгрома гражданского сопротивления Лаура Кёвеши исчезла с политического горизонта, а румынские наследники Чаушеску сосредоточились на главном деле, ради которого только и пришли к власти:

изменении законодательства с целью выведения из-под уголовного преследования проворовавшихся политнабобов.

Казалось, воля населения, истощенного провальными играми в гражданское общество, окончательно сломлена: недовольным властью Ливиу Драгня остается разве что присоединиться к 3 млн эмигрировавших за последние 10 лет соотечественников и не мешать преданному социал-демократам электорату, в массе своей находящемуся на государственных субсидиях, восторженно впитывать мудрость о «Пятой колонне» «параллельного государства».

Однако в январе 2019 года случилось непредвиденное. Лаура Кёвеши вновь появилась на политическом радаре, причем сразу с двумя опасными для власти инициативами. Сначала она успешно зарегистрировала в Европейском суде по правам человека иск о неправомерном увольнении с поста шеф-прокурора, а затем подала заявку на участие в конкурсе по выбору генерального прокурора Евросоюза.

Лаура Кёвеши. Фото: EPA

В ЕС давно существует структура, которая пытается совладать с воровством национальных правящих элит, — Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), однако субординация не позволяет этой структуре действовать эффективно.

OLAF проводит расследование очередного хищения — обычно речь идет либо о махинациях с налогом на добавленную стоимость, либо о воровстве на местах из целевых общесоюзных фондов, а затем спускает собранные материалы национальным агентствам по борьбе с коррупцией (одно из таких как раз и возглавляла Лаура Кёвеши), которые по большей части не в состоянии заставить местную власть преследовать своих доверенных коммерсантов, тем более — саму себя.

Новая структура — Европейская прокуратура (ЕРРО) наделяется полномочиями, достаточными для доведения расследования до самого суда без оглядки на препоны, чинимые элитами на местах. Вот именно этот дьявольский механизм и собралась возглавить Лаура Кёвеши.

На начальном этапе 22 страны Евросоюза, одобривших создание ЕРРО, выдвинули собственных кандидатов на пост генерального прокурора, однако затем к списку соискантов добавились две независимые кандидатуры, одной из которых и оказалась опальная шеф-прокурорша из Румынии (на официальном уровне, как можно догадаться, родина ее не выдвигала).

Первое голосование в Комитете Европарламента по бюджетному контролю (CONT) было назначено на 26 февраля. Аналитики информационного агентства Sputnik (детище международного отдела РИА «Новости» и Маргариты Симонян) демонстрировали накануне примерно такую же оценку перспектив Кёвеши, что и власти Румынии:

«На финальном этапе избрания первого в истории ЕС общесоюзного генерального прокурора борьба ожидаемо идет между немцем и французом, но при неожиданном участии безжалостной румынской женщины-юриста».

«Неожиданное участие» оказало, однако неожиданное влияние на результаты голосования в CONT: Франсуа Бонэр (француз) получил 11 голосов, Андрес Риттер (немец)— 1 голос, Лаура Кёвеши — 12 голосов.

На следующий день голосование в Комитете по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам (LIBE) продемонстрировало еще больший перевес румынской самовыдвиженки: Кёвеши получила 26 голосов, Бонэр — 22, Риттер — 1.

Лаура Кёвеши. Фото: EPA

Бюрократия ЕС, конечно, дает фору любому СССР, поэтому до окончательного утверждения генерального прокурора еще далеко, однако уже сейчас можно безошибочно оценить царящие в Брюсселе настроения по маленькому штриху: выступая перед Комитетом LIBE, один из кандидатов — прокурор Андрес Риттер заявил, что восхищается «отвагой и преданностью делу» Лауры Кёвеши и считает за честь находиться с ней в одном списке.

Отдадим должное интуиции румынской власти: о том, что запахло жареным, она почувствовала еще в начале февраля, поэтому принялась судорожно искать способ вывести Кёвеши из конкурса. К счастью, проблем с компроматом не возникало:

бывшая шеф-прокурор отправила на нары так много властного ворья, что из желающих дать против нее показания выстраивались очереди.

Есть в Румынии предприниматель по имени Николае Попа. В 2006 году его приговорили к 15 годам тюрьмы за кражу из Национального инвестиционного фонда (FNI). Попа помог 130 тысячам своих соотечественников расстаться с 1,2 млн евро и подался в бега в 2000 году. Спустя 9 лет ведомство Кёвеши его таки достало, добившись от Индонезии экстрадиции коммерсанта.

И вот в феврале 2019 года против Лауры Кёвеши заводят уголовное дело по факту нарушения в 2009 году протокола депортации из Индонезии гражданина Румынии Николае Попа. Присылают повестку с требованием явиться к следователю 26 февраля, аккурат день, на который назначены слушания в Брюсселе в LIBE.

Казалось бы, твою соотечественницу выдвигают на почетный и престижный пост генерального прокурора Евросоюза. Чем не повод для национальной гордости? Румынская власть, однако, костьми ложится, лишь бы не допустить избрания землячки. Показательно, что неблаговидные манипуляции производятся в момент, когда Румыния занимает по ротации председательское кресло Совета Европы.

Дошло до абсурда: представители Румынии в Европарламенте дружно голосуют против кандидатуры румынки Кёвеши.

Лаура Кёвеши. Фото: EPA

«Приказ голосовать против вы получили от премьер-министра?» — спрашивает журналист радиостанции Europa FM у румынского министра по делам евроинтеграции Джордже Чамба. Невозможно удержаться от того, чтобы привести дословно ответ министра (перевод наш. — С.Г.):

«Так это… так это, я вам скажу! Механизмы принятия решения, которые действуют там… Разумеется, соответствующий мандат был…, будет…, управляется тем, кто управляет соответствующим Комитетом. Я думаю, речь идет… Я же вам сказал, здесь речь идет о Европейском Совете по праву и внутренним делам. Так что я не думаю, что сейчас… вот это самое дело… Думаю, что… нет, ну то есть.., да нет же. У нас нет… у нас нет ни одного… ничего в этом процессе…»

Вот такой содержательный дискурс ведут власти Румынии в Евросоюзе. Ясно, что дискурс этот дается неимоверным напряжением воли и разума, ибо он в корне отличается от энтимем внутреннего потребления. С соотечественниками разговаривать можно просто и непринужденно: Джордж Сорос — главный враг румынского народа; чуждые культуры разрушают наши православные ценности, ЕС относится предвзято к нашей стране, придумывает всякие гадости про, якобы, воровство из европейских фондов и какие-то мифические махинации с налогом на добавленную стоимость.

Какой урок можно извлечь из истории бывшего советского лимитрофа, сначала расстрелявшего своего генсека, а затем делегировавшего первородство новой метрополии в лице Евросоюза? Что нам с вами, по большому счету, до Лауры Кёвеши и ее борьбы с властными ворами? Боюсь, мои выводы многим покажутся неожиданными, тем не менее рискну их высказать.

Избрание Лауры Кёвеши Генеральным прокурором Евросоюза, кое румынская правящая партия по наивности полагает проявлением политической неприязни, на самом деле является актом чистого символизма. Для Брюсселя Кёвеши — это и символ борьбы румынского народа с собственной коррумпированной властью, и символ демократичности самого Евросоюза, который сначала влил в Румынию сотни миллионов евро, затем наблюдал, как деньги разворовывали, а под конец делегировал расследование хищений румынскому же прокурору, отправленному местными элитами в отставку.

Проблема в том, что можно до бесконечности воевать с румынскими казнокрадами (или с болгарскими, венгерскими, польскими, греческими, итальянскими и т.п.), можно сажать их пачками, однако им на смену мигом придет легион новых, потому что в головах местных граждан коренится порочная формула обогащения: дорвался до власти — хватай ртом и.., пока не отодвинули от кормушки.

Перспективы борьбы с коррупцией определяются не персоной Генпрокурора и не эффективностью механизмов финансирования в ЕС, а национальными менталитетами и уровнем развития гражданского общества в каждом конкретном государстве-члене.

Именно это обстоятельство —

зависимость политических и экономических реалий от национальных менталитетов — превращает усилия Лауры Кёвеши в красивый, но неэффективный символ, а борьбу Евросоюза с коррупцией обрекает на поражение.

Кто бы ни был избран в итоге Генеральным прокурором Европы, ему предстоит сражаться с врагом, чья природа нематериальна. Потому что ворует в Румынии не Ливиу Драгня со своими партайгеноссе, а некий абстрактный рядовой румын, мечтающий и сам поживиться из заветной кормушки, которую глупые европейцы ежегодно заполняют миллионами евро для развития румынской экономики и совершенствования местных институтов демократии.

Лаура Кёвеши, воюющая с казнокрадами, прекрасна как рыцарь печального образа. Как реформатор национального менталитета она безнадежна.