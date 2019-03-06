Против «Газпрома» нет приема

Мы хотели сенсаций — мы их получили. Действующий обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» раньше всех вылетел из нынешнего розыгрыша, не успев даже понять, что происходит. Вторая сенсация тоже состоялась, даже если столичный «Спартак», скорее всего, в итоге и уступит дорогу питерским армейцам. Остается один вопрос — в честной борьбе или нет.

Сперва показалось, что жарче будет на «Востоке», а по-настоящему полыхнуло на «Западе». И там, где меньше всего ожидалось, — в Санкт-Петербурге. Мало того что СКА — первый базовый клуб национальной сборной, в чем с ним может соперничать разве что ЦСКА, так и соперник ему попался из разряда «клиентов». Красно-белые уже забыли, когда в последний раз обыгрывали СКА (в Москве — 8 поражений подряд с общим счетом 5:32), а под занавес регулярной части чемпионата вовсе выглядели беспомощно.

Ни о каком повторении событий десятилетней давности, когда в первом же раунде первого розыгрыша Кубка Гагарина СКА проиграл красно-белым всухую, не могло быть и речи. Тогда за яростной командой Милоша Ржиги были еще и «Сокольники», административный ресурс не включался, а соперник еще не обрел устрашающую мощь, с которой нынче почти все смирились. Должен был смириться и «Спартак», у которого нынче и своего дома-то нет, а игрой рулит генеральный менеджер. Правда, это Алексей Жамнов, который и в бытность хоккеистом никому просто так не уступал, а питерский клуб еще и в силу работы в тренерском штабе сборной знает до тонкостей.

Когда спартаковцы в переполненном питерском Ледовом героически отстояли две заброшенные шайбы, все решили, что этим дело и кончится. Мало кто из специалистов предрекал гостям хотя бы одну победу, но раз в год и такое бывает. «Другой хоккей» в следующей встрече, что обещал главный тренер СКА и национальной сборной Илья Воробьев, его команда действительно продемонстрировала, но… все равно проиграла. Вместо того чтобы сложить лапки в заключительной трети матча, гости не просто отыграли фору в две шайбы, но и забросили победную за пять секунд до сирены. Для СКА это был уже шок, запахло жареным.

Нет нужды разбираться в том, что в Питере происходит. Что-то, наверное, происходит — это еще кроме того, что победителем фаворит почувствовал себя заранее и явно занервничал, столкнувшись с ожесточенным и грамотным сопротивлением. В Москве вроде все встало в привычную колею: СКА, бодро реализовав четыре удаления, поставил выскочек на место. При этом, правда, потерял основного вратаря Игоря Шестеркина — тот неаккуратно сыграл клюшкой против Каспарса Даугавиньша, форвард со всего размаху влетел в борт и оказался в больнице, а Шестеркину выписали удаление до конца матча и дисквалификацию.

Рекордная спартаковская аудитория (больше 11 тысяч на «ЦСКА Арене») негодовала, часть ее использовала и посторонние предметы, дело чуть не дошло до большой драки, что вынудило руководство «Спартака» выступить с официальным заявлением. Эмоции эмоциями, но порядок порядком. И все-таки что-то назревало, взорвавшись в четвертой встрече.

Конечно, красно-белые могли и не сравнять счет, уступая, как и во второй игре, две шайбы. Но они как-то умудрились это сделать, причем за 21 секунду, приведя зрителей в состояние неистовства. Повторения камбэка, однако, не случилось — мастеровитым питерцам понадобилось немного времени, чтобы завершить овертайм в свою пользу. За несколько секунд до победного броска Давида Рунблада судьи «не увидели», как другой легионер СКА, Ярно Коскиранта, выбивает клюшку из рук Ярослава Дыбленко. Эксперты, пусть и с оговорками, согласились, что нарушение, скорее, было, чем не было. Но эпизод заиграли, пересмотру именно это нарушение не подлежало, а сильнее всех протестовавший голкипер красно-белых Юлиус Гудачек удостоился посылания из судейской зоны на три известные русские буквы от одного из главных арбитров Николая Акузовского.

Видео малоприятной разборки тут же появилось в Сети, «полосатым» досталось по полной программе, равно как руководству СКА и лиги. У «Спартака», увы, не без повода появилось оправдание — выиграть все равно не дадут, против «Газпрома» нет приема, разве что «Роснефть» (читай — ЦСКА) ему ровня.

С судейством нынче ситуация действительно аховая. Плей-офф оказался неожиданно яростным, к чему сильно омоложенный судейский корпус оказался не слишком готов. Что касается конкретно узаконенных фаворитов, то тут арбитрам никаких дополнительных указаний давать не надо — в критических ситуациях, тем более форс-мажорных для «неприкасаемых», они сами должны все понимать, а еще лучше не доводить до них дела. Решающая ошибка в другую сторону дозволительна, но отнюдь не наоборот. Иначе могут последовать выводы, и примеры есть. При этом желательно, чтобы все обходилось без громкого скандала, технично и технологично.

Чем больше «технологичности», тем это сильнее ударяет не только по чувствам болельщиков, которые всемогущему СКА и без того не благоволят, но и по национальной сборной России. Изнеженные звезды оказываются не готовыми к серьезному сопротивлению, что наглядно демонстрируют последние чемпионаты мира. Червоточина залегает на уровне подсознания и явно не помогает выходить из трудных ситуаций, преодолевая себя. Никакой конспирологии, факты налицо.

Победитель регулярной части чемпионата ЦСКА, конечно, камня на камне от «Витязя», да еще с запасом, не оставил, затратив ровно четыре матча. «Динамо» пытается дожать ощетинившийся «Йокерит», а «Сочи» довольно-таки неожиданно зарубился с «Локомотивом» — на вчерашний вечер в серии была ничья. На «Востоке» ранних потерь оказалось больше, и первыми выбыли финалисты конференции плей-офф прошлого года: и действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс», и челябинский «Трактор». Такого никогда раньше не случалось.

Обидно не то, что клуб самого титулованного из действующих тренеров Зинэтулы Билялетдинова проиграл, а то, как он это сделал. Не скажу, чтобы безвольно, но зато по всем статьям. Лишившиеся своей арены и осевшие в подмосковной Балашихе омские «ястребы» образцово-показательно разобрались с трехкратным обладателем Кубка Гагарина и «дома», и в Казани. Вообще действительно любопытно — авторами двух на этот момент главных сенсаций нынешнего плей-офф стали команды-квартиранты, да еще и находящиеся в процессе перестройки. Чудны дела твои…

Стабильнее «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиге клуба не найти, но порой и стабильность заводит в тупик. Не хотелось бы, чтобы все сваливали на Билялетдинова, но могут и свалить, не посмотрев на достижения, — уж очень чувствительным оказался полученный от «Авангарда» нокаут. Подмосковные омичи из теневого фаворита сразу превратились в явного фаворита Восточной конференции, а сможет ли Боб Хартли оставить команду на уровне той заряженности, которую она продемонстрировала во время спринтерской серии с «Ак Барсом», покажет полуфинал.

Ни «Авангард», ни «Автомобилист» соперников еще не знают — в двух других парах битва идет нешуточная. «Барыс» и нижегородское «Торпедо» выдали два совершенно сумасшедших матча. «Барыс» в Астане сумел отыграться со счета 0:4 и победить в овертайме. «Торпедо» в Нижнем начало отыгрываться «всего лишь» со счета 0:3, но зато две приведшие к ничейному счету шайбы забросило в формате «6 на 5», то есть без вратаря! Менее ярко, но не менее драматично бьются «Магнитка» и «Салават», в противостоянии которых после четырех матчей тоже была ничья, но при игровом преимуществе уфимцев.

Здесь хотя бы без судейских скандалов пока обходится. Не сглазить бы только.