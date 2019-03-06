Следствие пакуется четыре года

Тема защиты предпринимателей от давления силовиков снова стала важной частью риторики президента. Об этом Владимир Путин сказал в послании Федеральному собранию. А на прошлой неделе подробно говорил на коллегии МВД: «До конца года в пилотном режиме должна заработать специальная цифровая платформа, с помощью которой предприниматели смогут заявить о давлении на бизнес».

Следственный комитет решил действовать с опережением графика и еще в канун 23 февраля открыл горячую линию для предпринимателей, правда, пока без цифровой надстройки, а по старинке — телефонную. Сергей Кривошеев, бизнесмен, об уголовном деле которого «Новая газета» уже рассказывала, решил воспользоваться этим каналом для защиты от преследования, организованного, как он считает, Дмитрием Юдиным (группа компаний «МКНТ импорт»). Но результат печальный: сотрудники СК готовятся предъявить ему очередное обвинение.

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Вот фрагмент телефонного разговора Кривошеева с дежурным на горячей линии СК.

«Уголовное дело было возбуждено в милиции в 2014 году. Оно там расследовалось четыре года. После этого в Главном следственном управлении МВД в 2017 году прекращалось дважды за отсутствием события преступления. После этого дело передали в Тверской отдел СК города Москвы. Я прохожу по делу 261 696-м обвиняемым, а тот человек, который по этому делу является заявителем, он рейдер, сам является обвиняемым по другому уголовному делу о рейдерстве и ожидает суда.

— Вы сегодня позвонили, чтобы что сообщить? Что дело, по которому я прохожу обвиняемым, дважды прекращали по отсутствию события преступления…»

Еще в майской публикации мы обратили внимание на то, что в абсолютно рядовой хозяйственный спор двух коммерсантов вокруг парковки в московском бизнес-центре с «ценником» в 40 миллионов рублей вдруг вмешался целый генерал-майор МВД, а само дело, которое несколько лет вымучивала полиция, вдруг забрал в производство Следственный комитет. Выяснилось, что, помимо парковки, в орбите конфликта оказались несколько компаний, владеющих подмосковной землей стоимостью более миллиарда рублей, а это уже достаточное количество нулей, чтобы объяснить присутствие в деле силовых «звезд» такого уровня.

На то, что все это выходит за рамки приличий, обратил внимание и первый зампрокурора Москвы. Прокуратура города в 2018 году дважды направляла в СК представление об устранении нарушений федерального законодательства. Мол, перестаньте мучить человека и сами не позорьтесь: вся юридическая суть конфликта была разрешена еще в Арбитражном суде четыре года назад, а все ваше уголовное преследование не имеет правовых оснований. Но дело, с тех пор не приросшее ни буквой объективных доказательств, может быть передано в суд, сомневаться не приходится. Более того, вызов Кривошеева для предъявления ему очередного обвинения — это еще и очередная попытка закрыть его в СИЗО.

Бизнесмен предполагает, что таким образом ему намекают на своеобразную сделку: отказаться от претензий к оппоненту Юдину, который сейчас знакомится с материалами собственного уголовного дела перед их передачей в суд.

Дело это, кстати, связано с попыткой хищения других компаний Кривошеева, тех самых, на которые записана подмосковная земля стоимостью около миллиарда рублей.

Мы, кстати, поинтересовались — а что там с парковкой? Ведь формально все многолетнее уголовное дело выросло из того, что Кривошеев не смог своевременно оформить на компании Юдина право собственности на проданное ему имущество, причем не по собственной воле, а из-за бюрократических проволочек со стороны Росреестра, а потом из-за целенаправленных действий самого Юдина.

Сейчас ООО «Брестская-12», на которое оформлена злополучная парковка, находится в стадии банкротства, его делами занимается конкурсный управляющий. Он тоже попытался снять в суде обеспечительные меры, наложенные Юдиным, и напоролся на отказ его юристов. Тогда управляющий очередной раз обратился в УФРС по ЦАО Москвы с заявлением о регистрации права на парковку на ООО «Гиперион Финанс», компанию Юдина, на основании решения суда еще от 2014 года. Но в дело вступила уже бюрократическая логика Росреестра. Мол, в решении же не написано, что это наш орган обязан провести регистрацию (как будто бы есть какой-то другой). А мы должны соблюсти все формальности, посмотреть на правоустанавливающие документы, на договоры между компаниями Кривошеева и Юдина…

И вот незадача: бумаги-то были изъяты следствием. И оно охраняло их, ссылаясь на тайну следствия, как будто бы эти документы не были исследованы еще в 2014 году в Арбитражном суде. На их основе было вынесено решение, вступившее в законную силу, но следствию и оно не указ.

Кстати, 21 февраля 2019 года уже Арбитражный суд Московского округа по иску ООО «Брестская-12» вынес решение о незаконности приостановки процедуры регистрации. Интересно, что будет делать следователь тверского отдела СК Владимир Чернобривый, если это решение, наконец, будет исполнено, и пресловутая парковка перейдет в собственность структур Юдина? Впрочем, МВД и СК уже более четырех лет демонстрируют, как можно расследовать дело, где события преступления нет и не было. А бизнесмену остается одна надежда — уповать на объективное изучение дела в аппарате Александа Бастрыкина, так как все остальные уровни уже пройдены.

Виктор Швецов —

специально для «Новой»