Вот такая «Экология»

Руководителей резервата подозревают в крупных хищениях. Следствие длится почти год, но до недавнего времени известно о нем было немного. Однако 28 февраля директор заповедника Петр Шпиленок вынес сор из избы. Произошло это после задержания на рабочем месте начальницы научного отдела учреждения Дарьи Паничевой, которую обвиняют в крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Спецоперация в офисе заповедника общественностью была воспринята неоднозначно. В социальных сетях за Паничеву вступились многие российские экологи и правозащитники, на сайте change.org была создана петиция в ее поддержку. Сам же Петр Шпиленок связал уголовное преследование сотрудницы с происками «рыбных олигархов», которые собираются добывать лососей в Кроноцком озере. Существует, впрочем, и другая точка зрения: в скандале замешаны не олигархи, а ученые, чиновники, отставные силовики, коммерсанты и влиятельные бандиты.

Справка «Новой» Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник — один из старейших заповедников России. Как государственный образован в 1934 году на месте существовавшего с 1882 года Соболиного заповедника. Кроноцкий государственный заповедник расположен в восточной части полуострова Камчатка и занимает площадь 1 147 619 гектаров. Здесь расположены 8 действующих вулканов, термальные озера, знаменитая Долина гейзеров. Основную часть территории заповедника занимают леса из каменной березы. Из млекопитающих водятся бурый медведь, дикий северный олень, лось, снежный баран, рысь, лисица, росомаха, соболь, горностай, ласка, белка и др. В реки заповедника заходят на нерест тихоокеанские лососи — горбуша, кета, чавыча, кижуч, нерка. На побережье Кроноцкого залива располагаются лежбища сивучей. В окружающих водах водятся серый кит, японский гладкий кит, косатки, морские свиньи.

456 миллионов на два сезона

Предшествовали скандалу события 2015 и 2016 годов. За два сезона правительство России выделило Кроноцкому заповеднику примерно 456 миллионов рублей (в дальнейшем планировали выделить еще более 500 миллионов). Предполагалось, что на эти деньги особо охраняемую природную территорию очистят от металлолома, нефтешлама и прочих продуктов человеческой жизнедеятельности. Был проведен конкурс, по результатам которого значительную часть средств доверили осваивать ООО «Экология». Эту компанию возглавлял авторитетный на Камчатке бизнесмен, президент краевой федерации любительского бокса Виталий Дрозд. Он был в приятельских отношениях с руководством заповедника, а также с региональными министрами и главами федеральных структур. О Дрозде нередко писали хвалебные материалы в местных изданиях. Предприниматель ратовал за сохранение природы, негодовал, что мусором повышенного класса опасности забиты леса, поля и водоемы.

Однако в 2017 году у камчатских оперативников появилась информация о том, что «Экология» выиграла конкурс путем обмана, а бюджетные деньги были украдены. В ходе предварительного расследования эти данные подтвердились. В апреле 2018 года Виталия Дрозда арестовали. Ему предъявили обвинения в вымогательстве (речь шла о попытке рейдерского захвата авторынка) и мошенничестве. Статья за мошенничество как раз и касалась «природоохранной» деятельности предпринимателя в заповеднике.

Один из этапов работ, например, предполагал обустройство в лесу сборно-щитовых строений для комфортного и безопасного проживания специалистов по «ликвидации накопленного экологического ущерба». На эти цели из госказны потратили около 30 миллионов. Предполагалось, что временные домики для экологов сначала построят, а затем аккуратно вывезут — когда работы закончатся. По документам все именно так и выглядело. Однако в ходе следствия выяснилось, что никаких строений в заповедник не завозили. По версии следствия, деньги, предназначенные для покупки домиков, перевели в Приморье на счета липовых компаний, зарегистрированных на подставное лицо.

На уборку территории в районе заповедной бухты Ольга в смету забили 91 миллион рублей. Определенное количество металлолома оттуда действительно вывезли — и продали. Но неликвидное железо, как и другой мусор, который продать было невозможно, «Экология» вывозить не стала. Мусор закопали — прямо на берегу бухты. Экологический ущерб от этого мероприятия сегодня предварительно оценивают в сотни миллионов рублей.

В бухте Ольга, к слову, обитает редкая популяция серых китов. Не исключено, что после «уборочной кампании» морские млекопитающие могли оказаться под угрозой. Однако у сотрудников заповедника судьба китов, судя по всему, опасений не вызывает. Акты по приемке работ они подписали в полном объеме. Возглавлял приемочную комиссию заместитель директора заповедника по охране, отставной полковник Александр Ильин. В августе 2016 года он уволился из резервата и покинул пределы Камчатки. В прошлом июне его задержали в Сочи и под конвоем вернули на полуостров.

Впрочем, вернемся к мероприятиям по «ликвидации накопленного ущерба». Еще один этап работ предусматривал проведение геоэкологического обследования территории. На него ушло примерно 64 миллиона. Деньги получила компания «Ника», одним из учредителей которой являлась супруга полковника Ильина. К обследованию привлекли двух специалистов из Санкт-Петербурга. Им заплатили 300 тысяч рублей. Думаю, петербургские ученые сильно удивятся, когда узнают, что из российского бюджета «Нике» за это обследование отвалили десятки миллионов. В целом же реальные затраты на геоэкологические работы, по расчетам оперативников, едва ли превысили 1 миллион рублей. Если это так, то прибыль «Ники» составила 63 миллиона — 6300%.

Странные коммерческие операции в заповеднике были связаны не только с работами по очистке территории. В 2015 году у резервата появился новый катер. Администрация объявила всероссийский конкурс, чтобы дать судну название. Большинством голосов ему присвоили имя одного из первооткрывателей Долины гейзеров Анисифора Крупенина. В материалах уголовного дела сообщается, что катер, нареченный впоследствии «Анисифором», был приобретен по необычной схеме. Один из сотрудников заповедника купил посудину в США за сумму, эквивалентную 2,5 миллиона рублей, а затем передал бизнесмену Дмитрию Лагуткину (соучредителю «Ники», который сейчас находится в международном розыске). Он через подконтрольное ИП уступил катер резервату, естественно, не за 2,5 миллиона рублей, а в восемь раз дороже.

Крутые пороги

Какую роль во всех этих событиях могла играть Дарья Паничева, задержание которой наделало столько шума, сказать сложно. Не исключено, что что-то выяснилось в ходе допросов Виталия Дрозда и Александра Ильина, которые, как сообщает информагентство «Кам 24», заключили досудебное соглашение и сотрудничают со следствием. Известно, что Паничева была членом комиссии, которая принимала работы «Ники» и «Экологии». Почти во всех актах есть ее подписи. Утверждал документы директор заповедника Тихон Шпиленок. В конце 2016 года Тихон скоропостижно скончался. Заповедник возглавил его брат Петр, который теперь заявляет, что Паничеву могли заказать олигархи. Версия Петра, в соответствии с которой смелая женщина-ученый встала на пути рыбной мафии, выглядит, конечно, привлекательно. Но в ней есть определенные нестыковки. Директор рассказывает о ситуации, сложившейся вокруг Кроноцкого озера, из которого вытекает река, впадающая в Тихий океан. У реки крутые пороги, поэтому океанская нерка по ней не поднимается. Еще несколько десятилетий назад была выдвинута идея строительства канала в обход порогов, чтобы нерка заходила в озеро, и в водоеме стал возможен ее промышленный лов.

Однако сторонников у этого проекта немного. Против идеи рыбохода выступает не только администрация заповедника, но и правительство Камчатки, Минприроды России, научные институты. Специалисты говорят, что искусственный рыбоход может привести к изменению экологии озера. Судя по всему, так считает и Дарья Паничева. Но ее позиция главной преградой на пути сторонников обводного канала явно не является.

С развитием скандала могло сложиться впечатление, что Кроноцкий заповедник возглавляют люди, которые вступили в схватку с губителями природы: вороватыми чиновниками, бизнесменами и оборотнями в погонах. Едва ли этот посыл соответствует истине. Руководители заповедника, видимо, весьма лояльны к власти. На охраняемой территории регулярно отдыхают госслужащие самого высокого ранга. В 2015 году, например, отпуск в заповеднике провел Дмитрий Медведев, который прилетал на Камчатку вместе с сыном. В минувшем августе премьер прибыл на полуостров уже с рабочим визитом. Несмотря на плотный график, он нашел-таки возможность провести встречу с администрацией заповедника.

Надеюсь, что высокие связи помогут администрации победить «рыбную мафию», хотя к описанному выше скандалу она, судя по всему, никакого отношения не имеет.

P.S. В администрации Кроноцкого заповедника воздержались от комментариев уголовного дела и эпизодов хозяйственной деятельности учреждения. Представитель заповедника также не стал обсуждать заявление Петра Шпиленка о вероятной связи между уголовным преследованием сотрудников заповедника и планами рыбопромышленников оборудовать рыбоход на реке Кроноцкой.

Комментарий

Уголовное преследование руководства Кроноцкого заповедника развивается на фоне другого скандала, связанного с проектом создания на территории резервата зоны промышленного лова нерки. Для этого необходимо будет строительство искусственного рыбохода до самого Тихого океана, что потребует выведения из-под охраны значительной части территории заповедника и может привести к настоящей экологической катастрофе. Против выступают не только экологи, но и руководство Камчатского края, в том числе губернатор Виктор Илюхин. Однако интерес к проекту приписывают Глебу Франку, одному из сильнейших лоббистов в рыбной отрасли. Мы обратились за комментариями к экспертам.

Александра Яковлева начальник службы развития Кенозерского национального парка:

— Кроноцкий заповедник — один из самых лучших и успешных природных парков страны, настоящий символ и Камчатского края, и всей России. Несмотря на то, что заповедник существует в регионе, где большое влияние имеет рыбопромышленное и даже браконьерское лобби, его сотрудники на протяжении многих лет способствуют сохранению природы этого первозданного края, занимаются экологическим просвещением и научными исследованиями. И вот сейчас на наших глазах эта неприкосновенная и ценнейшая территория может оказаться на грани разрушения из-за строительства рыбопроводного канала.

Наши камчатские коллеги бьют во все колокола, российское заповедное сообщество буквально на ушах стоит. Дарья Паничева организует настоящий центр сопротивления этому беспределу, а потом почему-то оказывается под арестом. Мы не считаем это простым совпадением. Это прессинг сотрудников Кроноцкого заповедника, руководителя научного отдела, который всеми силами отстаивает законное право на сохранение природных территорий от безумных идей и чьих-то коммерческих интересов.

Ассоциация директоров заповедников и национальных парков полностью встала на защиту Кроноцкого заповедника, дала комментарии СМИ и опубликовала сотни постов в социальных сетях по поводу этой истории, помогала в организации юридической поддержки руководства заповедника.

Во многих западных странах национальные парки — это национальная идея. В Канаде несколько лет назад проходил опрос: что граждане считают символом страны. И после флага и гимна люди голосовали за заповедники и парки. Очень обидно, что у нас в стране ситуация обратная: бесконечные попытки отобрать, присвоить, уничтожить части заповедных территорий ради интересов недобросовестных чиновников, бизнесменов, наплевав на законодательство. Это начисто перечеркивает всю работу по сохранению заповедной системы, и чем дальше, тем, как видите, страшнее работать. Ведь сотрудники парков защищают не себя, не свою частную собственность, не свои бизнес-интересы, а всемирное наследие, включенное в список ЮНЕСКО.

Записала

Дарья Кобылкина,

«Новая»