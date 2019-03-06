«Готовил цветные революции и может скрыться»

Назначенное на понедельник на 16 часов заседание началось поздно вечером без присутствия прессы и слушателей. Приставы, объявив, что время работы суда закончилось, силой вывели группу поддержки Мифтахова из здания. Само заседание прошло в обычном режиме.

Во время конфликта с приставами активист Виктор Капитонов снимал происходящее на телефон. Приставы задержали мужчину и составили протокол о неисполнении требования судебного пристава (ст. 17.3 КоАП). Позднее Капитонова отпустили.

В это же самое время Никулинский суд Москвы рассматривал административные дела активистов, которые участвовали в народном сходе в поддержку Азата Мифтахова у главного здания МГУ в субботу, 2 марта. Поздним вечером судья оштрафовал пресс-секретаря Ассоциации народного сопротивления Никиту Зайцева на 15 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия»).

Рассмотрение аналогичного дела на администратора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова отложено на вторник. 6 марта перенесли слушания по делу другого активиста, Константина Котова, которому вменили ч. 8 ст. 20.2 КоАП («Повторное нарушение на публичном мероприятии»), предусматривающую до 30 суток ареста. Адвокат Мария Эйсмонт требовала прекратить дело, указав, что Котов является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. По закону, его могут привлечь к ответственности только с санкции прокурора. Судья отложил разбирательство, как предположили активисты, для получения этого разрешения.

Судья Дмитрий Арнаут из Головин­ского суда поздно вечером удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Мифтахову на один месяц. Следователь Ирина Иванова выступила с прежними доводами для продления стражи: может скрыться, организовать «цветные революции», оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства по делу. Никаких доказательств к этим доводам она не предъявила.

По данным следствия, Мифтахов является активным членом анархистского движения «Народная самооборона», «ставившего своей целью насильственную смену власти по сценариям «цветных революций».

Силовики задержали Мифтахова 1 февраля по делу о незаконном изготовлении взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ), найденной в Балашихе. Улик, указывающих на причастность аспиранта, у следствия не было совсем, городской суд Балашихи не смог отправить его в СИЗО. Азата Мифтахова отпустили, но прямо на выходе из ИВС снова задержали. Уже по новому делу о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). На этот раз Мифтахову вменяют участие в акции анархистов у офиса «Единой России» в Ховрине. По данным следствия, ночью 31 января 2018 года неизвестные разбили окно и бросили внутрь здания дымовую шашку. Тогда полиция задержала анархистов Елену Горбань и Алексея Кобаидзе. Их допросили и позднее отпустили, а расследование дела так и оставалось незавершенным. Сейчас дело переквалифицировали с вандализма на хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По этому делу повторно допросили Кобаидзе, который заявил, что с Мифтаховым не знаком, и на опознании его не узнал. Единственный секретный свидетель под псевдонимом Петров указал на причастность Мифтахова. Свидетель говорил, что в ночь на 31 января он видел на Онежской улице, где находится офис «Единой России», шесть человек. Спустя год свидетель вдруг вспомнил, что нападавшие разделились на две группы, в одной из которых находился Мифтахов. Что конкретно там делал Мифтахов, свидетель не смог объяснить. Отметил только, что он размахивал руками. Свидетель запомнил обвиняемого по «выразительным бровям».

Также после осмотра планшета и телефона следователь сделал вывод, что Мифтахов якобы вел переписку, в которой обсуждалось его намерение совершить акцию протеста у офиса «Единой России».

Адвокат Сидоркина полагает, что реальных доказательств вины Мифтахова у следствия нет. А к показаниям засекреченного свидетеля и другим «уликам» стоит относиться критически.

Напомним, в начале февраля целые сутки адвокаты не могли найти Азата. Он обнаружился в ИВС Балашихи вечером в субботу, при этом в документе значилось, что задержан он только перед судом, в 19.55. До этого Азат рассказал, что в полиции его избивали и приставляли к телу шуруповерт, следы от которого замазали зеленкой. Сам Мифтахов категорически отрицает участие в нападении на офис «Единой России» и заявил, что дело сфабриковано.