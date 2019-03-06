Воспользоваться интернетом и вернуть стране культуру

«Мои слушатели – дипломники и аспиранты, будущие преподаватели литературы в школе. Я им часто читаю Пушкина. Они никогда этого раньше не слышали, но им очень нравится. Поэзия нужна!», — доцент МГПУ в ответ на вопрос радио-ведущего.

«Миллионные тиражи сказок Киплинга, «Детей капитана Гранта», журнала «Юный техник» (1,8 млн. в 1981 году – против 18 тыс. в 2008-м) или «Юный натуралист» (до 4 млн. экз. в «позднесоветские» годы – против 20 тыс. ныне)…» — эти убийственные данные из очень важной заметки Елены Дьяковой («Новая газета» 18.02.2019) на тему культурного воспитания школьников, страшного культурного провала, образовавшегося в нашей стране в начале 1990-х и до сих пор не преодоленного. Поэта Ларису Миллер пригласили почитать стихи на радио «Маяк», и во время передачи ведущая задала радиослушателям вопрос: «Нужна ли сегодня поэзия?». Один из ответов вынесен в эпиграф и в комментариях не нуждается.

Почему же так получилось, что будущие преподаватели литературы в школе никогда не читали стихов Пушкина в свое удовольствие? Ответ очевиден: потому что в Новой России, то есть теперь уже в течение 28 лет, классическая поэзия практически исчезла из доступного миллионам информационного пространства, за это время выросло несколько поколений, никогда не слышавших об этом великом богатстве русской культуры. В СССР на Шаболовке существовала Редакция литературно-художественных и научно-популярных передач, 250 сотрудников которой — специалисты высшего класса — заполняли теле- и радио-эфир программами, на которых вырастали дети и молодежь в самых отдаленных уголках страны. В марте 1992-го года Редакция была распущена.

Тогда же, в конце марта 1992-го года, рухнула и Союзкнига, практически бесплатно распространявшая книги по всей стране. Никакого другого, подобного Союзкниге, механизма распространения книг в Новой России не возникло, и

в результате сложилась ситуация, предельно точно обозначенная поэтом Олегом Хлебниковым в одной из его статей в «Новой газете»: «Нас депортировали из самой читающей страны».

Все проблемы распространения, доступности информации и т.п. очевидно решаются с появлением интернета, социальных сетей, Youtube. Значит, казалось бы, дело за малым: организовать в интернете аналог указанной Редакции на Шаболовке. Уверен, что это будет массово востребовано, особенно, если эти интернет-передачи будут также и качественным дополнительным материалом к школьным программам.

Поясню суть идеи на реальном примере. На Всероссийской конференции по сиротству в Нижнем Новгороде в 2003 году я познакомился с двумя публикаторами художественных альбомов из Самары. И они рассказали о своей затее. В Самаре есть картинные галереи, в том числе и с классикой. Но посещают их хорошо еще если несколько человек в день. А эти ребята придумали устраивать месячные тематические выставки — по 70 картин ("Русский портрет", "Передвижники", "Импрессионисты"...), арендовали зал, договорились с галереями о картинах, вход бесплатный (или копейка), но там они продают свои небольшие альбомы, специально выпускаемые к каждой выставке.

И случилось чудо: тысячи посетителей, родители с детьми, учителя с классами — оказывается НАДО ВСЕМ. Вот такую педагогически умную подачу материала в интернете я и имею ввиду.

Передачи могут быть и интерактивны. Одна из задач этих передач – вернуть людям замечательную забаву: чтение стихов в свое удовольствие. О том, как это бывает – как читал стихи Корней Чуковский, ярко написала в книге «Памяти детства» Лидия Корнеевна Чуковская:

« …Стихи он читал постоянно и всегда вслух: себе самому, один на один, у себя в кабинете, Репину в мастерской и репинским гостям в беседке; захожим студентам на песке у моря; друзьям–соседям: Николаю Федоровичу Анненскому, Татьяне Александровне Богданович и Короленко, нам по дороге на почту… …В голосе его, когда он читал великую лирику, появлялось некое колдовство, захватывающее его и нас. На страницах своих сочинений он не раз говорит, что смолоду привык «упиваться стихами». Упоение заразительно. Наверное, потому мы и упивались, слушая, что он упивается, произнося. И все стихи, которые я узнала потом, одна, сама, без него, звучание всех на свете стихотворных строчек, кто бы их не произносил, навсегда связаны для меня с моим детством и его голосом».

Лариса Миллер цитирует это в своем ностальгическом эссе «Упоение заразительно», заканчивая его словами: «Привожу эту длинную цитату с тоской в сердце и завистью к тем временам, когда людей, «упивающихся стихами», еще не требовалось заносить в красную книгу. Уолт Уитмен сказал, что там, где существует великая поэзия, непременно существует великий читатель. В России всегда было именно так. Что будет дальше, покажет время».

Борис Альтшулер, руководитель РОО «Право ребенка»