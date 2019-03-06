Парламентаризм в отдельно взятой вертикали
Почему спикер Госдумы отправил министра Орешкина делать домашнее задание
Фото: РИА Новости
Лилит СаркисянНовая газета
Государственная дума перенесла «правительственный час» на конец марта либо на начало апреля. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина, который должен был рассказать о приоритетах социально-экономического развития России и о реализации национального проекта о поддержке малого и среднего предпринимательства. Володин объяснил это излишне абстрактным характером выступления и недостатком какой-либо конкретики.
Председатель Госдумы обратил внимание министра на темпы роста российской экономики: если в прошлом году рост составил 2,3 %, то в этом году Минэкономразвития прогнозирует рост только 1,3 %.
«Думаю, что всем нашим коллегам сегодня хочется от вас услышать, что делает министерство для того, чтобы наша экономика развивалась»,
— заявил Володин.
Он напомнил, что сейчас уже март, и спросил, когда же начнется реализация национальных проектов, о которых говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Максим Станиславович, у вас выступление в парламенте один раз в год. Сводить его к обсуждению вопроса чисто в разрезе малого и среднего бизнеса будет неправильно, потому что все-таки Министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране», — парировал Володин под аплодисменты депутатов.
В комментарии телеканалу РЕН ТВ министр Орешкин признал, что разговор в думе был «непростой», но он согласен на перенос даты «правчаса».
Так называемый «правительственный час» декларируется как форма парламентского контроля над представителями исполнительной власти. Обычно он проводится в думе дважды в месяц и представляет собой регулярный отчет правительственных министров, премьера или его замов перед депутатами.
Прерванное выступление Максима Орешкина спровоцировало дискуссии в социальных сетях о зарождающемся парламентаризме в России.
Владимир Жириновский заявил, что депутат впервые за 20 лет прервал министра, правда, не напомнил, с кем именно это произошло в последний раз.
Это, по его словам, свидетельствует о растущей требовательности парламента к исполнительной власти.
Председатель ЛДПР не одинок в своем мнении: даже депутат-единоросс Виктор Карамышев назвал случившееся «парламентским контролем в действии». Он пишет, что перенос «правительственного часа» спикером Госдумы из-за неподготовленности министра — прецедент в российской новейшей истории.
В Госдумe на правчасе сегодня был Максим Орешкин. Из-за неподготовленности главы Минэкономразвития было решено выступление перенести. Впервые такое. Парламентский контроль в действии. #ПравительственныйЧас #Орешкин #Госдума pic.twitter.com/GT5MEhcE9s— Виктор Карамышев (@vkaramyshev) March 6, 2019
Так же считает депутат от КПРФ Валерий Рашкин, еще более резкий в своих оценках. «На мой взгляд, представительный орган власти у нас сегодня унижен и обделен правами, — жалуется в разговоре с «Новой» коммунист. — Я давно депутат, но сегодня впервые увидел, как при отчете министра Орешкина по экономическим вопросам дума проявила характер, прослушав абсолютно пустой доклад».
Рашкин убежден, что российские парламентарии обязаны контролировать представителей исполнительной власти, как то предписывает Конституция, и сегодняшний демарш — первый к тому шаг.
«Я впервые услышал четкие и однозначные реплики депутатов: «А кто ты и соответствуешь ли занимаемой должности?» — передает свои впечатления коммунист.
Он уверен, что в условиях нарастающей инфляции, роста цен и прогнозируемого снижения экономического роста министр экономики просто не имеет права вещать с трибуны Государственной думы о мнимых успехах Минэкономразвития.
«Любой, даже премьер-министр Медведев, приходящий в думу для отчетов раз в год, все его замы и министры должны понимать, куда идут. Мы представители народа, мы избраны им и обязаны жить вместе с народом, выполняя его требования и транслируя их представителям исполнительной власти», — возмущается Рашкин.
Тем не менее не все разделяют энтузиазм парламентариев. Политолог и президент Фонда прикладных политических исследований «ИНДЕМ» Георгий Сатаров призывает не торопиться называть произошедшее зачатками российского парламентаризма.
Он видит в этом скорее межвидовую борьбу в рамках одной вертикали власти:
«Это не проявление парламентской независимости или контроля — ничего депутаты не контролируют. Их контролирует администрация [президента], ее контролирует правительство — тут своя вертикаль».
При этом в целом критерии «отбора» в думу и в правительство разные, считает он: если депутатов отбирают «по критерию послушности», то федеральных министров — «по профессиональным критериям». Правда, и это никак не способствует эффективности работы правительства.
События в думе обсуждают и в контексте недавно обнаружившихся президентских амбиций министра экономического развития. Во время разговора со слушателями Академии журналистики «Коммерсанта» 4 марта он сказал, что любому управленцу было бы интересно поработать президентом. Правда, после этого Орешкину пришлось уточнять, что к такой высокой должности он еще не готов: «Мне до уровня президента как до Луны».