Принуждение к уважению

Оскорблять власть в интернете, а также публиковать недостоверные новости теперь законодательно запрещено. Нарушителям, как минимум, будет выписан штраф, — в диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей. В один день Госдума приняла в третьем чтении два нашумевших законопроекта сенатора Андрея Клишаса. Против очередной формы контроля пользователей в интернете выступали Генпрокуратура, Минюст, даже Роскомнадзор и Минкомсвязи — например, в надзорном ведомстве неожиданно заметили, что законопроекты «могут повлечь необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации».

Эксперты рассказали «Новой», что станет результатом принятых поправок и для чего правительству нужно усиливать и без того серьезное давление на интернет-пользователей.

комментарий it-эксперта

Артем Козлюк руководитель «Роскомсвободы» «Это довольно-таки опасная игра с обществом»

— Если бы эти законопроекты носили рациональное зерно, то можно было бы говорить про повышение чувства ответственности у пользователей. Здесь же только провоцирование гражданского общества со стороны законодателей, — поясняет в разговоре с «Новой» смысл законопроектов Артем Козлюк, руководитель «Роскомсвободы», — Это ужесточение красиво ложится в текущий государственный тренд, который обозначился в 2011-12 годах в связи с принятием первых законов об ограничении доступа к интернет-ресурсам. Как результат: некоторые пользователи будут вводить самоцензуру, и это довольно опасно для общества. Других государство еще больше провоцирует на политизацию своих воззрений. Это довольно-таки опасная игра с обществом — исторически, конечно, сложилось, что россияне могут долго терпеть и раскачиваться, но государство само же помогает переворачивать лодку.

Почему власть борется с фейковыми новостями?

Согласно тексту законопроекта о «недостоверных новостях», Роскомнадзор будет блокировать сообщения с общественно-значимой информацией, которая публикуются под видом достоверной, но такой на самом деле не является. При этом отмечается, что такая новость должна нести «угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, нарушения общественного порядка, создания помех работе систем стратегически важной инфраструктуры». Если интернет-СМИ официально зарегистрировано, ему сначала придет сообщение от Роскомнадзора и будет дано определенное время для возможности удалить фейковую новость.

Обычным сайтам времени давать не будут, их заблокируют сразу.

комментарий медиаюриста

Галина Арапова директор Центра защиты прав СМИ «Дискутировать на болезненные для государства темы не дадут»

— В особой зоне риска не зарегистрированные как СМИ сайты, информационные и общественно-значимые проекты — например, те же ОВД-Инфо, медиа «Проект» и многие другие — говорит Галина Арапова, директор Центра защиты прав СМИ, — Мне лично совершенно непонятно, как будет приниматься решение — а является ли эта информация фейком. Как это оперативно проверить? Чтобы проверить достоверность, нужно время, нужны достаточно веские обстоятельства, чтобы сказать — эта информация не соответствует действительности. Арапова обращает внимание на следующую формулировку в тексте законопроекта: «если распространение информации несет угрозу…»: «Кто будет определять, есть ли вероятность, что эта новость вызовет угрозу? Сказки Пушкина — а вдруг кто-то прочитает и ему станет плохо с сердцем? Вот угроза жизни и здоровью населения...» «...Или кто-нибудь опубликует, что люди массово отравились паленой водкой, но официальных данных экспертизы пока нет — это угроза, значит. Неизвестно же, была ли она на самом деле паленая, пока официально определить не успели. Но теперь совсем не сообщать эту информацию, получается?». Основная цель законопроекта, по мнению Араповой — «снизить общественную дискуссию по тем вопросам, по которым населению не нужно дискутировать (с точки зрения государства, не нужно)»: — В ходе дискуссии появляются версии. Вспомните историю со Скрипалями. Сколько было различных версий по поводу Петрова и Боширова. Здесь тоже можно говорить, что информация об их причастности несла угрозу чьей-то жизни, сохранению общественного порядка. Теперь обсуждать, высказывать свои версии — государство запрещает.

За публикацию «фейковых» новостей штрафы для граждан составят от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Оскорбление власти в интернете: кого затронет?

Написать оскорбительный пост о Государственной думе, президенте, Совете Федерации, правительстве, российских судах — уже нельзя. Запрещено «явное неуважение в неприличной форме».

Публикация такого высказывания в интернете, даже на личной странице в социальной сети будет приравниваться к мелкому хулиганству.

В наказание штраф — от 30 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафные санкции возрастут до 100-200 тыс. рублей, а в случае многократного нарушения (более двух раз) — до 200-300 тыс. рублей или 15 суток ареста.

комментарий адвоката

Алексей Глухов глава юридической службы «Апологии протеста» «Число дел будет зависеть от того, насколько прокуроры будут готовы переварить этот конвейер»

— Не секрет, что в подразделениях МВД, ФСБ и прокуратуры есть списки, как они их называют, «оппозиционно настроенных граждан», — рассказывает «Новой» глава юридической службы «Апологии протеста» Алексей Глухов. — Там есть политики, активисты, правозащитники и работающие по правозащитным делам адвокаты в том числе. Их социальные сети мониторятся 24/7. Вызывающие вопросы посты скринятся, распечатываются и складываются в какую-то сумасшедшую папку. Их принято называть «делами оперативного учета». Это первая группа риска. По словам Глухова, закон будет применяться выборочно, потому что власти никогда не могли добиться стопроцентного охвата при осуществлении того или иного запрета: «На это никогда не было ни сил, ни средств, да и никогда не было и желания». Один из авторов законопроекта, сенатор Андрей Клишас в интервью «Новой» уточнял следующий момент: «Если целью высказываний будет исключительно оскорбление, то да, это может быть расценено как состав». Кого именно привлекут оценивать цель высказывания пользователей — пока неизвестно. — Формулировки в законопроекте достаточно размыты, чтобы говорить, что именно подпадает под оскорбление. Возможным вариантом «легализации» оскорбления будет заключение какого-нибудь эксперта, сотрудничающего с силовиками, который будет писать: «Вот, сочетание фотографий, текстов и прочего — несомненно, совсем-совсем оскорбительно», — предполагает Глухов. Блокировать материалы будет Роскомнадзор, после обращения Генпрокуратуры. В системе иерархии силовиков прокуратура не является особо важным органом, считает Глухов, но именно туда приносят материалы сотрудники Центра «Э»: «Если посмотреть дела по новым «административкам» о возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП), пришедшим на замену ст. 282 УК, где теперь тоже только прокуратура имеет право возбудить дело, или по статье 20.33 КоАП о нежелательных организациях, по которым преследуют «Открытую Россию», — все материалы основаны на оперативных документах сотрудников либо Центра «Э», либо ФСБ. К ним просто приносят, а они пишут постановления о возбуждении дела и идут в суд, все на этом заканчивается. Так что число дел будет зависеть от региона и позиции прокуратуры — насколько они готовы переварить этот конвейер».