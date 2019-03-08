Озолотиться на серебристой акации

Желтые веточки «абхазской мимозы» в преддверие 8 марта развалом встречаются у каждой станции метро. Но как только страна переживает женский день, бесследно исчезают. Между тем, мимоза — это целая индустрия. Как это устроено?

Основной поставщик мимозы на российский рынок — Абхазия. В этом году мимоза (или правильнее — серебристая акация) зацвела рано, еще в конце января. Мимоза в Абхазии растет как сорняк, особого ухода не требует. Собирают ее достаточно просто: режут секатором на средние и большие ветки. В Абхазии эти ветки продают на вес. Цена 1 кг (10-12 веток) — от 40 до 50 рублей (получается 3-4 рубля за веточку). В коробке, которая поедет в Россию — 7 килограммов.

Собирают и упаковывают мимозу, как правило, ночью, когда прохладно, иначе акация может потерять товарный вид. Каждый слой веток прокладывают бумагой, чтобы не помялись, потом упаковывают коробки и везут на грузовых машинах или минивэнах. В такую машину можно набить килограммов сто.

На границе цена цветка начинает расти.

Чтобы задекларировать цветы официально, нужно будет оплатить по 50 рублей за килограмм.

Однако вмешивается и коммерческий интерес работников таможни, в нужный момент вспоминающих, что один человек может ввозить не более 25 килограммов.

Бизнесмены крайне довольны, что с 2016 года на таможне ускорили процедуру оформления провоза цветов через границу. Сейчас партии декларируются по упрощенной системе, при проверке товара не производится выгрузка и осмотр, соблюдается герметичность упаковки — акация доезжает до точек продаж в лучшем виде.

В пресс-службе сочинской таможни сообщают, что с 7 февраля в день через границу проходит около 1,5 тонн серебристой акации. В 2019 году суммарный объем мимозы, перевезенной через границу, составит около 100 тонн. А в 2018 году было ввезено чуть более 90 тонн.

Кроме пошлин и аппетитов таможенников, на цену мимозы влияет стоимость доставки до вашего города, а также оплата труда продавцов, часами стоящих у метро.

Как дорожает килограмм мимозы доезжая, например, до Москвы?

По первому запросу в поисковике нахожу сайт, где написано:

«Цена на мимозу из Абхазии 2019 составляет 370р/кг или 2600/коробка. МАШИНА УЖЕ В МОСКВЕ».

Таким образом, веточка мимозы, доезжая до Москвы, стоит уже 34-35 рублей.

Бронировать и оплачивать цветы на такой базе нужно заранее: меня уверили, что к 7 марта ни одной веточки уже не будет, оптовики скупают сразу по 10-15 ящиков.

И у метро ветка мимозы стоит уже около 150 рублей.

И это только если мы говорим об обычной «беспородной» абхазской мимозе, а не об итальянской, цена на букет из которой в цветочных магазинах доходит до 3000 рублей. Как мне объяснили, «абхазская мимоза» — бледная, и цветочки у нее мелкие, а вот итальянская — яркая, пушистая и «благоухает, как счастливая женщина».

Лейла Копалиани, для «Новой»