«Свобода — женского рода»

8 марта на площади Ленина в Петербурге состоялся митинг, приуроченный к Международному женскому дню. Организаторами выступили активистки феминистского движения — выступавшие призывали к борьбе с дискриминацией, говорили о важности защиты репродуктивных прав и криминализации домашнего насилия. На акцию в одном из утвержденных правительством города Гайд-парков, собралось около 150 человек.

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