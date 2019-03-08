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«Свобода — женского рода»

В Петербурге прошел митинг за права женщин. Фотографии

Общество

Елена Лукьянова«Новая в Петербурге»

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8 марта на площади Ленина в Петербурге состоялся митинг, приуроченный к Международному женскому дню. Организаторами выступили активистки феминистского движения — выступавшие призывали к борьбе с дискриминацией, говорили о важности защиты репродуктивных прав и криминализации домашнего насилия. На акцию в одном из утвержденных правительством города Гайд-парков, собралось около 150 человек.

Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»

исание к изображению

Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Елена Лукьянова, «Новая в Петербурге»
Теги:
митинги, 8 марта, феминизм, петербург

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