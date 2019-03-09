Лейтенант. Ректор. Магистр магии

Народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Владимир Абрамович Этуш умер 9 марта — на 97-м году жизни. Он был старейшим из ныне живущих и действующих русских актеров! В афишах театра Вахтангова до сего дня были премьеры 2012, 2013, 2016 годов, поставленные «на Этуша». И еще в 2017-м он играл…

Владимир Этуш в Театре Вахтангова. Фото: РИА Новости

Москвич 1922 года рождения, фронтовой лейтенант, водивший роту в атаки, он окончил Щукинское училище после войны. Тогда же, в 1940-х, начал там преподавать (среди его студентов — Людмила Максакова, Вениамин Смехов, Александр Збруев). В 1987–2003 гг. был ректором Щукинского училища. И весь свой век во всем Этуш был вахтанговцем.

Острокомедийные кинороли, эксцентрика, породистая пластика прекрасно сочетались с таинственным сценическим блеском киносказок: от товарища Саахова до Карабаса-Барабаса, от процветающего протезиста у Гайдая до магистра черной и белой магии.

Худая, рослая гуттаперчевая фигура, острый рисунок движений, породистый баритон, умная улыбка памятны зрителям Вахтанговского театра с 1940-х. Бригелла в вечной «Принцессе Турандот», Журден, укладывавший в лоск партер, в нарядном вахтанговском Мольере, бабелевский мудрец Арье Лейб и столь же печальный мудрец, цирковой маг в комедии Эдуардо Де Филиппо, блестящая роль старого князя К. в спектакле «Дядюшкин сон» (2000).

…Самые поздние роли: старый антиквар и философ Грегори из «Цены» Артура Миллера (в «Пристани» Римаса Туминаса) — и академик Окаемов в Москве 1940 года. «Окаемовы дни» (по пьесе Александра Афиногенова «Машенька»), вышедшие на сцену к 90-летию актера, были полноценным бенефисом: Владимир Абрамович нес спектакль на себе.

В «Окаемовых днях» каучуково-гибкий эксцентрик и комик окончательно уступил место мудрецу в грозном великолепии седин. В стране, где за столетие карточный домик ценностей и наработанного уклада жизни рассыпался полностью как минимум дважды (не считая мелких восьмибалльных потрясений); в стране, где несколько поколений отцов не могли передать детям социальный опыт по причине полной неприменимости оного при новых правилах игры; в стране, где старики тихо, зябко, молча отступали в углы уплотненных комнат, уносили свой опыт с собой так же безвозвратно и обреченно, как жгли бумаги, —

внутренняя тоска по великолепной старости, по дедам, которых незыблемо уважают, — так сильна, что мы даже ее не замечаем.

Чтобы не было мучительно…

Такого деда, патриарха династии книжников с вековой родовой памятью, играл Владимир Этуш в «Окаемовых днях». Опершись на старый письменный стол, он читал зареванной внучке Маше и партеру Вахтанговского театра послание апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует…» Опыт, проницательная твердость, мудрость героя, старость как ценность, как серебряный венец судьбы, как опыт несгибаемости — были сутью роли.

Теперь, увы, все это нельзя будет увидеть даже на вахтанговской сцене.

«Новая газета» приносит соболезнования семье артиста и театру.