«Я не говорил, что она плоская, но докажите, что она круглая»

В пирамиде потребностей Маслоу стремление к знанию находится на пятой ступени — после основных инстинктов и потребности в признании и уважении. Для человека важно учиться и быть умным. Пути достижения есть разные: кто-то посвящает себя науке, кто-то читает книги, кто-то — смотрит телевизор. И где-то на стыке появляются разнообразные лженаучные теории, шоу экстрасенсов, гипотезы и прочие научные или псевдонаучные учения — когда люди хотят стать умнее, найти ответы на вопросы, но тут что-то идет не туда. Что это, сознательное оболванивание населения, цинизм и зарабатывание денег или увлеченная лженаука, а также кто потребители этих теорий, я попыталась понять на творческом вечере Игоря Прокопенко, главного в стране эксперта по тайнам и гипотезам. И то, что я поняла, мне не очень понравилось.

Каждый февраль родная редакция устраивает мне челлендж. В прошлом году, к примеру, это была командировка на Олимпиаду в Корею. В этом — Волгоград. Нет, претензий к городу-герою у меня нет. Просто здесь была творческая встреча Игоря Прокопенко со зрителями. Ближе не было — следующий концерт в Южно-Сахалинске.

После концерта Петросяна я почему-то считаюсь автором с крепкой психикой и специалистом по разного рода трешу. Поэтому мы с фотографом запаслись шапочками из фольги и отправились на Волгу.

Волга. А на берегу — волгоградская филармония. Фото: Станислав Крючков, специально для «Новой»

В Волгограде сыро и грязно. Из-за низких туч иногда пробивается солнце. К вечеру концерта началась метель — казалось, сама природа была не очень за. Творческая встреча проходила в городской филармонии — самой большой площадке в городе. Есть еще, конечно, построенный к чемпионату мира стадион. Но стадион не то.

В марте в филармонии будут выступать Дидюля, Ани Лорак, «Виртуозы Москвы» и Иван Кучин. Огромные афиши с этой информацией украшают фронтон. Афиши Игоря Прокопенко здесь нет — понятно, что он из другого теста. Несколько плакатов с его лицом все же попадаются в городе, в стратегических местах — у остановки метротрама (это такой трамвай, который ходит под землей как метро) «Мамаев Курган» и на Комсомольской улице в центре.

На сайте мероприятия было написано так:

«Дорогие друзья! Как важно человеку из телевизора увидеть глаза своего зрителя, услышать его вопросы! Но мечты сбываются. Приглашаем вас на творческую встречу с Игорем Прокопенко, российским документалистом, журналистом и популярным телеведущим, признанным экспертом по тайнам и сенсациям, бессменным автором и ведущим старейшей еженедельной программы «Военная тайна» и программы «Территория заблуждений» на РЕН ТВ, семикратным обладателем национальной телевизионной премии ТЭФИ и главных наград в области документального кино. Чтобы перечислить все призы и награды, которые получил за свое творчество Игорь Станиславович, нам здесь не хватит места. <…>

Главное: Игорь Прокопенко — очень честный человек, который всегда знакомит читателя с мало кому известной информацией. Игорь Прокопенко не диктует людям свою точку зрения, он заставляет человека задуматься.

<…>Если вы хотите услышать то, что никогда не рассказывали о терроризме, о тайнах цивилизации, о теории заговоров, узнать скрытые факты о Великой Отечественной войне, то 28 февраля 2019 года в 19:00 в Волгоградской филармонии Игорь Станиславович подробно ответит на все ваши вопросы. Ответит честно, лгать он не умеет. Кстати, будут новые книги, которые вы сможете приобрести, а также поучаствовать в автограф-сессии. На этот вечер не планируйте ничего важного. Приходите, будет интересно!»

Афиша творческого вечера телеведущего Игоря Прокопенко. Фото: Станислав Крючков, специально для «Новой»

В день встречи билетов в кассах уже не было.

— Вчера утром закончились, — сказала усталая кассирша.

Радость встречи с ведущим стоит от 1800 рублей (можно в рассрочку). Рассмотреть детали из партера — 2500. Немаленькие для Волгограда деньги.

Фойе симметрично разделено на две части. Слева — буфет, он пока что безлюден. Справа ажиотаж и волнение. Тут стоит стол с книгами Игоря Прокопенко.

Надо сказать, что здесь для меня приоткрылся портал в неведомый доселе мир, который называется «книги Игоря Прокопенко из серии «Военная тайна». Их можно встретить в любом киоске на вокзале между детективами в мягкой обложке, кроссвордами «Тещин язык» и свежим выпуском «Экспресс-газеты».

Их тут было видов пятьдесят, на любой вкус и — что удивительно — любую тему.

Тут «Тайны вселенной», «Тайны древнего мира», «Чеченский вопрос», «Оружие будущего», «Заговор фармацевтов», «Чиновники-рептилоиды», «Тайны динозавров», «Рецепты Древней Руси» и еще целая куча разнообразных тайн. Автор — Игорь Прокопенко, иногда в соавторстве с другими специалистами. Книги пользовались бешеным спросом.

Возможно, это потому, что многие думали, что они с автографом. Оказалось, что нет, автографы будут после концерта.

Почти все зрители с творчеством автора были знакомы.

— Да я штук двадцать прочитал, — сказал мне лысоватый мужчина в годах.

— Что порекомендуете?

— Начни с мифов про здоровье, чтоб наверняка.

Что наверняка, я не уточнила, но мы с девушкой в пестром свитере послушно взяли по книжке. Оплатить надо было тут же. Обещали по цене издательства — в твердой обложке по 424, 494 и 720 рублей. Самая большая — в суперобложке — «Энциклопедия тайн» — 1300 рублей.

— Я только из-за автографа и взял, — вдохнул мужчина в костюме с галстуком, — а его и нет.

— Не знаю, что за цена у издательства, я в книжном сегодня взяла на сто рублей меньше. Вот смотрите. На ценнике книжки «Тайны вселенной», действительно, 412 рублей.

— А почему эту взяли? — спросила я ее.

— Ну, интересно же. Не каждый день к нам человек из телевизора приезжает.

— Что тебе взять? — молодой мужчина в спортивном костюме приобнимает длинноволосую брюнетку с наращенными ресницами.

— Что хочешь, — щебечет она в ответ. — Я все равно вряд ли прочитаю.

За автографом к автору. Фото: Станислав Крючков, специально для «Новой»

— Тут что, пиво дают? — раскрасневшийся с улицы мужчина оглядывает толпу.

— Не, тут знания! Пиво рядом.

— Ну ни фига себе, самый читающий город. — Мужчина с улыбкой оглядел толпу и все же пошел налево. Пива там не было, но был глинтвейн по 150 и пробники виски и коньяка по 80 граммов за те же 150 и 200 — в кофе добавлять, для аппетита, — подмигнул кассирше высокий бритый мужик.

— А вы что-то читали? Порекомендуете? — не отставала я от правого прилавка.

— Ой, да у нас РЕН с утра до вечера включен!

— С утра вредно, вот с пяти часов — нормально. Потому что надо смотреть и вслушиваться.

Я взяла книгу «Тайны древнего мира» и начала читать.

«Совсем недавно ученые сделали сенсационную находку. На территории Боснии обнаружили гигантскую пирамиду, которая своими размерами значительно превосходит египетскую...»

«...Ее высота превышает 220 метров, грани точно сориентированы по сторонам света. Это искусственное сооружение. Вы только представьте эти масштабы!» Через мое плечо это же читает молодой мужчина в свитере.

— А вы читали? — спрашиваю.

— Не, ниче не читал, только смотрел. Даже приложение на телефон установил, чтобы на работе смотреть. В свободное от работы время!

В углу за столиком сидел бородатый, седой мужчина с железным ободком на лбу в очень жеваной красной кофте и что-то сосредоточенно писал. Рядом с ним на столе лежала книжка «Оружие будущего».

Я книжку покупать не стала (точнее, зажмотила 500 рублей).

Прозвенел второй звонок. Читатели пошли становиться зрителями.

Яблоку было негде упасть. Фото: Станислав Крючков, специально для «Новой»

Партер и два балкона битком. Красные бархатные стулья впритык — филармония. В партере тридцать рядов по сорок примерно мест, с балконами примерно тысяча мест.

По две тысячи в среднем билет — это два миллиона рублей только за билеты. Но мы здесь не за этим.

Лаконичный черный фон. Два экрана слева и справа. Сначала в зале гаснет свет и на экранах включается ролик о двадцатилетии программы «Военная тайна». Артисты Булдаков, Щербаков, Кончаловский-младший, Жириновский и кто-то еще говорят о том, что смотрят только ее.

Появляется ведущий Андрей Краснов. У него модно выбритая стрижка, красное лицо и узкие брючки с отсутствием носков. Он объявляет, что сейчас на сцене появится эксперт по тайнам и загадкам Ииииигорь Прокопеееенко!

Начинается овация. На сцену выходит человек из телевизора Игорь Прокопенко в скромном черном костюме при галстуке.

В целом, конечно, хотелось бы лазерное шоу и диджея, но так тоже вполне ничего.

В чем ему не отказать — он хорошо говорит и умеет работать с аудиторией. Его речь полна крючочков и зацепок, так что ты плывешь вместе с ним, чувствуя себя очень умным, но без подробностей. Момент, где происходит подмена понятий, и вовсе сглажен харизмой и обаянием артиста.

Игорь Прокопенко. Фото: Станислав Крючков, специально для «Новой»

Встреча начинается с продолжительного приветствия городу.

— Царицын, Сталинград или Волгоград? Это вы сами должны решить, голосованием. Это великий город. А Сталинградская битва — главное событие XX века. Объясню почему — Советский Союз воевал с евроинтеграторами, да-да, немцы тогда были евроинтеграторами, но там еще было пятьсот тысяч французов, двести тысяч поляков, вся Европа. Советский Союз воевал со всей Европой и победил. И это было здесь, в Сталинграде. Я сам из этих мест, но повыше, я донской (зал разражается аплодисментами). Мои прабабушка и прадедушка из Царицына (аплодисменты).

Давайте я начну с себя. Меня зовут Игорь Прокопенко, я родился 8 февраля 1965 года и я — Водолей. Давайте поаплодируем Водолеям. (И да, сидишь в филармонии и аплодируешь водолеям).

После некороткого экскурса в биографию (Суворовское училище, потом военное училище связи в Донецке, незаконченная диссертация по французскому экзистенциализму, служба в далекой части, отправился в Москву, стал журналистом, так и пошло).

— Я же учился в Донецке, я тяжело переживаю все, что сейчас происходит. Я же знаю все эти названия и всюду был: Славянск, Горловка, Авдеевка, вот это все. — Вздыхает. — Вообще тяжело переживаю, что стало со страной. Это невозможно! Это не про мою родину. Украину потеряли, Прибалтику, Кавказ. Россия сейчас в тех границах, что была при Иване Грозном. А все почему? Два случайных человека в Кремле: Ельцин и Горбачев. Ну, я потом об этом расскажу. А теперь давайте вопросы.

Вопросы решили задавать по очереди: сначала с бумажек, которые передавали через зал, потом — личные, в микрофон.

— Первый вопрос, — ведущий Андрей-без-носков выдерживает паузу, — так все-таки она плоская? Зал довольно загудел.

Игорь Прокопенко отхлебнул воды и начал свой рассказ:

— Я сделал фильм о тайнах Земли, и вдруг на меня обрушилась слава. Я понимаю, конечно, что любое упоминание хорошо, кроме некролога. Обо мне все писали и все говорили. Я стал очень популярен. Повылезали какие-то забытые любимцы публики, которые, знаете, иногда вылезают и начинают нести чушь. Так вот, эти всякие Макаревич, Лоза, Серебряков, а я знал его, когда он снимался у Звягинцева в «Возвращении» (только Серебряков не снимался в «Вовзращении», он играл в «Левиафане». Это незначительная оговорка, но из вот этого мелкого бисера потом получается что-то вообще невероятное. Главное — говорить это все с уверенностью в голосе, чтобы никто не сомневался — прим. авт.), и вот Леша [Серебряков] говорил, что Гитлер мог быть в сговоре со Сталиным. Но это же ерунда. Так же нельзя. Или вот Макаревич. Когда-то песни хорошие пел. А сейчас вдруг в интервью говорит, что 80 процентов зрителей — дебилы. Нельзя же так. Это мы с вами, получается, вы все в этом зале — дебилы. Ну как так? Нехорошо говорить о семье, но мы же помним, что Макаревич — такой номенклатурный сынок, из золотой молодежи, сын старшего архитектора Мосгорстроя. И такое говорит.

(Как связаны Макаревич, Серебряков и Лоза, а также Гитлер со Сталиным с плоской Землей — артист не уточнил. Прим. авт.)

Слушатели платили немалые для Волгограда деньги за билет на творческий вечер «человека из телевизора». Фото: Станислав Крючков, специально для «Новой»

Он лишь взмахнул рукой и продолжил:

— Попробую оправдаться. Самые шокирующие гипотезы не истинны и не ложны. Есть поговорка, что доказанная гипотеза становится истиной, а недоказанная — проблемой. Вот это, видимо, наш случай. Гипотеза, что Земля на самом деле плоская, достаточно популярна, у нее огромное количество адептов во всем мире. Не я ее придумал. Посмотрите в Интернете — убедитесь.

(«Это не я придумал, это в Интернете написано, я просто обратил на это внимание и задумался» еще несколько раз повторится во время концерта. Очень удобный, надо сказать, пример.)

— Скандальная гипотеза становится популярной, потому что это некая рефлексия на белые пятна, которые допускает наука. Это реакция на информацию, которую не могут объяснить.

«Мне часто говорят: зачем вы двигаете лженауку? А я не двигаю лженауку, я хочу узнать, как это устроено».

Неграмотные люди, вроде нас с вами, имеют право задавать любые вопросы (это, кажется, второй секрет мастерства от И. Прокопенко — прим. авт.). И я не утверждаю, что Земля плоская. Но докажите мне, что она круглая. А таких доказательств недостаточно. (В зале воцарилась напряженная тишина, которая возникает, когда все присутствующие крепко задумываются над важным вопросом, — такой тихий шелест мозга. Некоторые зависают и не отвисают до конца действия. Я щипала фотографа за руку). Известно же, что снимков над полюсом нет (как это? ну ладно, ладно. Я, кстати, погуглила. Там НАСА сообщает, что на Северном полюсе есть дыра во льдах и фото приводит. Хм).

Игорь Прокопенко. Фото: Станислав Крючков, специально для «Новой»

На некоторых снимках с полюса на месте, где должен быть сам полюс, зеленый цвет. Я давно работаю на телевидении и знаю, да и вы наверняка знаете, что есть такая зеленая тряпочка — хромакей.

«Когда вы видите в моей программе, что я в Сирии или в космосе, — это неправда, это просто потом нарисовано на этом зеленом фоне. И на фотографиях с полюса — тот же зеленый цвет. (Шах и мат, Илон Маск!)»

То есть они сняты в студии, нарисованы — нехорошо! Или еще вопрос. Летали ли американцы на Луну? Огромное количество американцев — поищите в Интернете — они пишут, что не летали. Что под столом в НАСА (чтооооо?! — прим. Н. П.) был вход в отдельное помещение, куда они выходили. Поищите в Интернете! А летали или нет — до сих пор непонятно. (Хорошо, что Армстронг не дожил, — вздохнул фотограф Стас и ущипнул меня за руку). Маленькая ложь рождает большое недоверие. Может, это просто наподделывали такое количество фотографий, что теперь они везде. А как доказать, что они действительно летали?

Фото: Станислав Крючков, специально для «Новой»

Очередь вопросов из зала. Вопрос справа:

— Вы верите в астрологию?

— Я строго православный человек и верую только в Бога нашего. (А пятнадцать минут назад мы аплодировали Водолеям!).

Иногда кажется, что это все чушь. Но вот прочитаешь прогноз — утром, в утренней программе на Первом канале. Там напишут: «У Водолеев сегодня замечательный день» — и настроение улучшается. Это такое программирование действительности. Ученые давно наблюдают за расположением звездных тел. И какие-то закономерности наверняка есть. Но утверждать или опровергать мы пока не можем. Вот когда будет научный скачок, когда ученые смогут переработать огромные объемы информации и найти доказательства, тогда мы все узнаем.

Вопрос слева:

— Какова вероятность крупного вооруженного конфликта с применением ядерного оружия?

— Вопрос актуальный. Я постараюсь коротко. Политики говорят, что война вот-вот начнется. Но политикам верить нельзя — они говорят только то, что им удобно. Надо смотреть, что думает Генштаб. Вот недавно получил Героя генерал, который занимался подводными ядерными лодками, о них еще Путин в послании говорил. Сказал — и человек Героя получил. Вопрос третьей мировой стоит остро. Более того, третья мировая уже идет. Но уровень деградации такой, что иностранные все эти специалисты не могут даже сформулировать вопрос. Ни этот пластиковый мальчик Макрон, ни алкоголичка Тереза Мэй, ни выжившая из ума Клинтон или миллиардер Трамп — это не я их так называю, это действительно так, в Интернете пишут (?!). Во всем мире кризис, а они продолжают считать, что Грузия (Джорджия) — это штат в Америке, и серьезно обсуждают, что можно жениться на кошечках. Надеюсь, Бог нас будет хранить от этой войны, которая уже идет. Сирия, Украина, это все о том же.

— А оружие XXI века у нас есть?

— Важно, что об этом говорят. Мы надеемся, что есть. А если нет, то пусть будет.

— Расскажите про проблему с зубной пастой.

— Это мировая зубная тайна. Один мой сокурсник, потом, сука, в Британию бежал, написал книжку. И в ней он писал, что самый лучший бизнес — на спичках. Зубная паста — то же самое. Мы съедаем в год примерно 70 кг моющих веществ. А еще всякие ГМО в продуктах. Крупные корпорации платят за молчание. Все это вредно. Но мы должны иметь право знать, насколько это не вредит здоровью и как скажется на людях через поколение.

Очень внимательно и осторожно надо с этим быть. Но чистите зубы, пожалуйста, другого варианта у нас пока нет.

Слева к микрофону подходит седовласый высокий мужчина в костюме:

Слушатель. Фото: Станислав Крючков, специально для «Новой»

— Я принес вам знания, — басит мужчина. — А меня не пустили. Я шесть часов прождал вас у служебного входа. И вот что хочу сказать!

— Подождите, — Прокопенко максимально вежливо прерывает вопрошающего. — Здесь я артист. Давайте после концерта.

Седовласый мужчина покорно соглашается.

Следующий вопрос от девушки в синем платье:

— Все мы ходим на выборы, но мало что меняется. И вообще, демократия родилась при рабовладельческом строе. А есть ли другие варианты?

Тут в ответе все было такое прекрасное, что его я привожу почти целиком.

— Какой хороший вопрос. Действительно, демократия возникла в Греции, потом была усовершенствована в США, и это была действительно очень прорывная система. Но — больше, чем двести лет тому назад. Понятно, что сейчас эти принципы устарели, они несовершенны. Альтернатива этому, конечно, есть. И сейчас я вам скажу, что может быть альтернативой демократии. Альтернативой может быть русский народ! (тут снова аплодисменты обалдевшей от такого открытия публики). Вот у нас часто говорят, что в девяностых все жили по понятиям, тюремный такой термин. Но что это за понятия? Откуда взялись? Что такое вообще понятия? А понятия — это жить по чести и совести. Они всегда были в русском обществе. Кто бы из немцев бросился на пулемет или гранату? Или «сам погибай, а товарища выручай» — где еще могла появиться такая присказка? Так что уверен, что именно русский народ может быть носителем нового общежития, ведь русский народ — носитель тех качеств, которые могут изменить глобально все общество на планете. Думаю, это скоро произойдет.

— Как вы относитесь к ЕГЭ и всеобщей безграмотности?

— Я против ЕГЭ, потому что это экзамен для умственно отсталых, пришла мода из Америки, где делали тесты для нездоровых детей. А мы для всех стали. А все почему? Как я уже говорил, два случайных человека в Кремле!

Вопрос из зала слева:

— Я человек имперских взглядов. Как вы считаете, можем мы вернуться в монархию?

— Время монархии ушло безвозвратно, — огорчил имперца Игорь Прокопенко. — Даже по чисто бытовым причинам. Должен быть такой человек, которому вы в XXI веке готовы безоговорочно вверить свою судьбу. А его нету. Я хорошо отношусь к Путину, вижу его честные попытки. Но он всего лишь человек. И ему пока не удается создать новую элиту — потому что все чиновники — воры и жулики. Но даже такой, как Путин, не тянет на роль Христа. А однажды придет время уйти. И тогда встанет во всей остроте вопрос, кто дальше. И это самый страшный вопрос.

Хранитель знания о местонахождении золотого запаса империи — тоже слушатель Прокопенко. Фото: Станислав Крючков, специально для «Новой»

— Хочу поблагодарить вас за вашу просветительскую работу. — К микрофону подошел седой мужчина с железным обручем на голове в удивительно мятой красной кофте. — Вот тут у меня ультимативное заявление Путину о том, где находится золотой запас империи!

В зале возмущенно зашумели.

— Э, харэ! Дай послушать человека! — зашикали на старца.

— Здесь я артист, — мягко отреагировал артист. — Давайте потом.

К слову, мятому старцу удалось в автограф-сессии первым подойти к Прокопенко. Так что теперь и он в курсе, где там золотой запас империи.

— Игорь Станиславович, вы верите в инопланетян?

— Я верю в нашего Бога. Но то, что существует еще какой-то разум, допускаю. Почитайте Стивена Хокинга, он много размышлял на тему того, что во Вселенной может быть разум. И что существует бесконечное множество вселенных.

Высокий мужчина с красным лицом кивал и жестикулировал в такт.

— Что вы скажете о российской чиновничьей системе?

— Я бы ответил словами моего любимого писателя Гоголя: не надо ходить к черту, у кого черт за спиной.

— Тогда я вам расскажу, что у нас дом на улице Мира разрушается. Мы писали уже куда только можно и обращались везде. Ноль реакции. Сделайте, пожалуйста, программу об этом.

В голосе женщины, задавшей вопрос, звучало настоящее отчаяние. Прокопенко покорно взял листочки и обещал посмотреть.

— А про перевал Дятлова вы что скажете?

— Тут смешная история получилась. Только мы собрались делать расследование на эту тему, как возбудилась прокуратура и заявила, что начинает расследовать сама. Генпрокуратура считает, что это была лавина. Мое мнение, что человек, который вдруг проснулся и решил расследовать дело, а потом пришел к выводу, что это была лавина, так вот, лучше бы он еще поспал(!). Лавина — очень удобный вариант. И до, и после люди гибли в лавинах. Но слишком странные доказательства. То, что ребята были раздеты. Некоторые были избиты сильно. Расследование было засекречено.

— Да все понятно, можно вопрос? — в дискуссию ворвался невысокий запыхавшийся мужчина.

— Ну я же отвечаю, — Прокопенко невозмутим, продолжает. — Много версий рассматривали: лавина, нападение уголовников, НЛО. Но ни одна из версий не объясняет всего.

Моя версия, с которой я согласен, — они попали в зону испытаний секретной ракетной техники. Испугались и побежали. Мы еще будем заниматься этой темой.

Когда-нибудь все узнаем. Давайте теперь ваш вопрос, — обратился Прокопенко к запыхавшемуся мужчине.

Игорь Прокопенко. Фото: Станислав Крючков, специально для «Новой»

— Путин и Сталин, — загадочно произнес тот. — Разницу чувствуете?

— Про Путина я уже говорил — я вижу его честные попытки сделать страну лучше. Можно ли их сравнивать? Я скажу, что нет. И еще скажу, что нам надо еще разобраться, кто кем был. Мы же ничего не знаем практически. Вот Наполеон — император, проходимец, который залил кровью пол-Европы. А Сталин — мне лично противно ужасно слышать про репрессии. Но кто написал миллионы доносов? Сказать, что Сталин принес пользу, я не могу. Но и что был чудовищем — тоже не могу. С его именем победили фашистов. На самом деле, мы вообще не знаем, кто такой был Сталин. И Хрущев. Нам надо пересмотреть всю нашу историю. Даже не пересмотреть, а всмотреться!

— Ну ладно, — согласился мужчина, задавший вопрос. В это время другой мужчина, краснолицый и жестикулирующий в такт словам ведущего, все еще стоял у микрофона и кивал.

Моя соседка по партеру наклонилась ко мне и заметила:

— Да они ж все поддатые! Ну, кто вопросы задает. Посмотри. Я посмотрела — и правда. Изрядно нарядные граждане. И я их понимаю.

Коротко ответив на последний вопрос о том, что внутри Земля полая и там слышали стоны (есть такая гипотеза. Надеюсь, мы все узнаем), Игорь Прокопенко закончил:

«Желаю вам вселенской любви, космического счастья и неземного здоровья!» Последние слова утонули в аплодисментах.

Прокопенко скрылся за кулисами, а зрители стали выстраиваться в длинную очередь за автографом и фото на память. Человек триста, не меньше.

Фото: Станислав Крючков, специально для «Новой»

Игорь Станиславович появился минут через десять в джинсах и уже без галстука. Он подписывал книги и покорно становился для фото с дамами в вечерних платьях и бодрыми парнями в спортивных костюмах.

— Я так давно этого ждала, — вдыхала радостно Ольга, перелистывая страницы книги. — Нечасто побываешь на таком вечере! Такие воспоминания!

— А мне не понравилось, — ответил на мой вопрос суровый Сергей. — Задавали дурацкие вопросы какие-то, мешали слушать умные вещи.

— А вы бы что спросили? — говорю.

— Да ничего бы не стал. Но послушать интересно! А вы с какой целью интересуетесь?

Гардеробщица Антонина Петровна тоже сходила на минутку послушать «человека из телевизора». Но все послушать не смогла, «мне же тут надо быть, работать. Там несколько человек, как он сказал, что к Путину хорошо относится, они взяли и ушли. С середины концерта прямо. Не понравилось им». А так интересно, конечно. У меня есть одна его книжка. Ну а что дома сидеть? Все какое-то развлечение».

Ледоход на Волге. Фото: Станислав Крючков, специально для «Новой»

В фойе разбирали нераспроданные книги. Больше всего осталось почему-то «Тайн Вселенной» и «Битв за космос».

Мы вышли в морозный пустой город. За спиной шумела великая русская река. И было невыразимо грустно.