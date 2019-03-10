Нечеловеческая война

Бизнесмены, философы, IT-специалисты и разработчики программ предупреждают об опасности искусственного интеллекта и особенно — созданных на его основе военных систем. Нет, боевые роботы еще не стучатся к нам в дверь. Однако уже заработали механизмы, которые понемногу сужают личное пространство человека, перехватывают традиционные способы заработка, задвигают слабых homo sapiens в мир автоматизированного потребления и цифровых грез. День, когда «аппарат разумный» скомандует армии мобильных терминаторов «в атаку», пока не определен. Однако технический прогресс движется именно в этом направлении.

Технология распознавания образов подарила военным машинам прекрасную способность разглядеть противника даже в темноте и в камуфляже. Пулеметные вышки с искусственным интеллектом уже охраняют границы ряда государств. Если противник не вооружен, то роботизированный пулемет включит гуманный режим и предложит сдаться. В случае проявления агрессии аппарат обратится за инструкциями к оператору. Моральное человеческое «табу» еще не позволяет этим аппаратам принимать решения автономно.

Но технологии совершенствуются. В прошлом одним дроном MQ-1 Predator управляла команда из восьми человек. Современным MQ-9 Reaper управляют только двое — пилот и оператор. В будущем один человек будет управлять целой эскадрильей ударных беспилотников. Останется ли у него возможность следить за действиями каждого? Ему на помощь придет искусственный интеллект.

Роевая тактика еще больше повышает автономные возможности военных систем. В группе дроны сами распределяют задачи, заменяют выбывших из строя, как это делают, например, муравьи. В рою все равны, в нем нет главного робота. И очень мало места для контроля со стороны человека. За ним сохранится функция постановки боевой задачи. «Дальше действовать будем мы», — смогут пропеть умные роботы, отправляясь на задание. Ударные роевые беспилотники уже осваивают стихии: Sea Hunter в море и Gremlins в небе.

Технологии все больше облегчают наш труд и компенсируют наши слабости. Искусственный интеллект замещает диспетчера доставки грузов. Он делает это постепенно: на первом этапе машина ожидает прямых указаний; на втором оператор обозначает общий план, а программа уже в состоянии сама решать, как избежать препятствий и добраться до нужной точки; на третьем этапе системе достаточно узнать общие намерения человека. Она без дополнительных инструкций выберет оптимальные средства доставки и маршрут. К ее услугам постоянно расширяющийся инструментарий: самообучающиеся сети, интернет вещей, облачная логистика, беспилотный транспорт. Так рождается «прогнозное снабжение и обслуживание» — когда уже сам искусственный разум подскажет человеку, что, когда и куда нужно доставить.

Искусственный интеллект уже почти вытеснил человека из кабины самолета-разведчика. Беспилотники неутомимы. Им вечером не бежать за ребенком в школу, они запросто соглашаются на сверхурочные часы. На земле аналитики тратили 80% рабочего времени только на просмотр собранных дронами материалов. Искусственный интеллект предложил военным новые способы обработки информации. Результаты вызвали эйфорию: машина легко распознает интересующие объекты, раскрывает связи и отслеживает передвижения, динамику изменений. Вслед за сбором информации работа по анализу обширных объемов открытых и закрытых данных постепенно передается на аутсорсинг ИИ.

Подключение новых баз данных и каналов информации рождает новые проекты, машины всеядны, они открывают для разведки новые горизонты. Конфликты в современном мире зачастую скрыты от глаз. Иногда сложно понять, где кончается конкуренция и начинается «гибридная война». ИИ уже получил заказ на поиск скрытых пружин, управляющих процессами в этой «серой зоне».

Искусственный разум постепенно заполняет нервную систему военного управления ведущих мировых держав. Он врастает в структуры обмена информацией между родами войск и подразделениями, подключается к системе раннего предупреждения. В военном управлении начинается процесс, который уже пережила биржевая торговля, когда на нее пришли роботы. Среднее время от размещения заявки до ее подтверждения у автоматизированных торговых роботов составляет 3 миллисекунды. Человеку остается только зафиксировать свои намерения, обозначить желаемые параметры и нажать кнопку «Старт». Дальнейшую работу автомат проделает самостоятельно.

В военном деле робот-разведчик передаст собранную информацию роботу-аналитику, а тот посоветуется с роботом-стратегом, и вместе они предложат человеку на выбор несколько сценариев. Thirteen Days («Тринадцать дней») назывался известный фильм о Карибском кризисе. 13 дней было у президентов США и СССР в октябре 1962 года для того, чтобы через посредников прийти к компромиссу и избежать обмена ядерными ударами. В списке, который предложит в кризисной ситуации искусственный интеллект, вероятно, такого сценария не будет.

Однажды искусственный интеллект возьмет контроль над кнопкой «Старт». Важно, чтобы люди со всеми своими слабостями были достаточно мудры, чтобы быть к этому готовыми.

Вадим Козюлин,

военный эксперт