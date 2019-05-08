Совершившие чудо
Не бывает так, что в полуфинале Лиги Чемпионов отыгрывают три гола и забивают четвертый — но именно это мы видели
Браво, «Ливерпуль»! Фото: EPA
Алексей ПоликовскийОбозреватель «Новой»
Этот матч не забудется, не затеряется в прошлом, среди сотен и тысяч других матчей. Он останется в истории и в памяти. И когда кто-то будет говорить «Ливерпуль ― «Барселона», мы будем кивать головами. Да, нам повезло: мы видели это собственными глазами.
Мы знаем о чудесах из древних книг, из сказок, из мифов. Но часто ли на жизненном пути мы встречаем чудеса? На длинной дороге между домом и офисом все всегда обычно, привычно, рутинно. Может быть, чудеса бывают, а может, и нет… Но этот матч был чудом на наших глазах, чудом безусловным и очевидным.
Я не ждал от этой игры ничего. После 0:3 в первом матче дело казалось сделанным: «Ливерпуль» вылетает из Лиги Чемпионов, «Барселона» в финале. Слова Клоппа о том, что команде нечего терять, я счел дежурным заявлением, которые часто делаются в подобных обстоятельствах. И я расслабленно уселся напротив телевизора, чтобы посмотреть первый тайм ничего не значащей игры и отправиться спать. Но мне не пришлось спать до конца игры и еще полночи, в которые адреналин бродил по организму так, будто это я сам играл.
Как бежал «Ливерпуль», истрепанный и измученный долгим турниром английской премьер-лиги, где ему приходится биться в каждом матче, биться с лидерами и аутсайдерами, биться за каждое очко. Но все синяки этим вечером чудом сошли с их ног и боков, и в их телах была новая, свежая, боевая сила. Мане, оставшийся без Салаха и Фирмино, в одиночку сражался с огромными Пике и Лангле. Лысый Фабиньо в опорной зоне работал, как топор, обрубая атаки «Барсы». Когда на последней минуте он, подхватив мяч, рванулся вперед, отнимая у Месси и Суареса последние секунды надежды, на нем повисли трое светло-зеленых, и он упал и кричал что-то, и глаза его на смуглом лице были огромны и безумны.
Каменная твердость воли была в людях «Ливерпуля» в этот вечер, и мастера и маэстро из Барселоны ничего не могли поделать с этим камнем. Он не ломался и не рассыпался. На него не действовала испанская магия, он не подчинялся каталонскому заклятью. Кипер Алисон был непрошибаем, Милнер был неутомим, Хендерсон был вездесущ, и Ориги, попавший в эту грандиозную битву со скамейки запасных, тоже был неутомим в своем дриблинге, которым он измучил «Барселону» и довел ее до прострации в тот момент, когда Александер-Арнольд на 77 минуте при общем счете 3:3 подавал угловой.
Этот мини-эпизод с угловым сам по себе был чудом в современном футболе, с его беспрерывными однообразными подачами на ворота с угла. В этот момент две команды словно жили в разном времени. Вратарь «Барсы» Тер Штеген вышел вперед и обсуждал расстановку игроков со своими защитниками так, словно время это такая медленная, медленная штука и его всегда навалом. Но Александер-Арнольд у углового флажка и Ориги действовали так, словно все данное им время исчерпывается одной секундой. У вас есть секунда, чтобы сделать ВСЁ! В одно мгновение они вместили пас и удар, а поднятые руки Тер Штегена в больших перчатках были жестом не спасения, а отчаяния.
Бежать, бежать и бежать, бежать вперед, прессингуя привыкшую владеть мячом «Барселону», бежать назад, чтобы сдавить ее в своих густых и плотных защитных порядках, бежать на огромной скорости снова вперед, чтобы резать защиту соперника и давить его, как прессом, и так весь матч, без устали, без пауз, без сомнений, с немыслимой верой в победу ― таким был «Ливерпуль» в этот вечер, когда в темном воздухе над стадионом сгущалось ожидание чуда.
Травмированный Салах сидел на трибуне в черной майке со словами «Never give up». Никто этим вечером в Ливерпуле не собирался сдаваться ― ни один из одиннадцати людей на поле и ни один из 55 тысяч на трибунах.
«Барса», приехавшая оформлять победу и выход в финал, попала в раскаленный котел страсти и огня. Там ее расплавило и спалило.
Этот матч был чудом, потому что не бывает так, что в полуфинале Лиги Чемпионов отыгрывают три гола и забивают четвертый, не бывает так, что великую «Барсу» рвут на части и подавляют активностью, не бывает так, что команда, играющая без двух своих лучших нападающих, оказывается острее в атаке, чем признанный фаворит, не бывает так, что Суарес и Месси стоят с растерянными лицами и не знают, что делать, и в глазах у Суареса растерянность и боль, а в глазах у Месси тихое отчаяние.
Уже когда «Ливерпуль» забил три, и «Барселона» теряла сознание и связность игры, и на поле не было видно всегда заметных Пике и Бускетса, Месси подхватил мяч и рванул вперед. Он знал, что он него ждут чуда, знал, что он должен забить и спасти. И как бежал этот маленький в светло-зеленом, сдавленный и травимый пятью или даже шестью огромными ливерпульцами в огненно-красном. И он погиб в этом кольце, упал и погиб, не сумев прорваться.
«Барселона» в этой игре верила в правила жизни и законы материи. По этим правилам и законам чуда нет. «Ливерпуль» верил в другое, он верил в невозможное и в себя. Правила против исключения из правил, невозможность чуда против желания совершить чудо ― вот на самом деле о чем и про что была эта игра.
Лица этой игры незабываемы. Нельзя забыть лицо дюжего коротыша Шакири, когда его заменили на 89 минуте, и он, уходя, с выражением дикой энергии и зверского мужества кричал что-то в лицо выходившему вместо него Старриджу. «Давай, Старр, давай! Мы можем это! Мы сделаем это!» Нельзя забыть лицо сделанного из камня и воли непрошибаемого, непобедимого, неутомимого Милнера, когда он после игры стоял в цепочке обнявшихся игроков, тренеров, массажистов и других людей клуба, и трибуны стояли и пели, а лицо его было мокрым от пота и слез.
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