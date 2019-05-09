Кислое молоко для папы Римского

Компактный визит папы Римского в две балканские страны, Болгарию и Северную Македонию, занял всего три дня и не таил неожиданностей — в обоих случаях приглашение последовало от светских властей, в то время как соответствующие официальные церкви сохраняли нейтралитет. Католики в обеих странах не составляют и одного процента от общего населения, и потому апостольский визит рассматривался в первую очередь как подтверждение особого отношения нынешнего папы к периферии католического мира. И всё же поездка высветила те общечеловеческие гуманитарные горизонты, которые занимают и тревожат не только европейцев.

На болгарском социально-политическом пространстве неудобной проблемой стал вопрос о приёме мигрантов. Действуя в рамках общеевропейских программ, Болгария создала соответствующие центры, однако заполнены они, согласно данным министерства внутренних дел, лишь на 7-10 процентов. Все 274 километра болгарско-турецкой границы оборудованы первоклассным забором с колючей проволокой: Болгария который год готовится к вступлению в Шенген и очень гордится этим дорогим инженерным сооружением. Не только беженцам и мигрантам, но и тем, кто им сочувствует, лучше держаться в стороне от Болгарии: экстремальной иллюстрацией этого настроения стал эпизод 2017 года, когда

католический священник из города Белене приютил у себя семью из Сирии, однако был вынужден покинуть страну из-за возмущения прихожан. Позже он, правда, вернулся.

Что делает папа Франциск? Он едет в лагерь беженцев на окраине Софии, в квартал с говорящим названием Враждебна, где обитает около пятидесяти беженцев из Сирии и Ирака. Папа громко заявляет о праве мигрантов сменить страну, если жизнь на родине становится невыносимой. Обращаясь к болгарам, он говорит: со всем уважением призываю вас, в соответствии с традициями вашего народа, не закрывать своих глаз и сердец, не прятать руки за спину перед теми, кто стучится в вашу дверь — они всего лишь ищут убежища.

Возможно, его слова будут услышаны националистскими и популистскими партиями Болгарии, требующими вовсе закрыть границы ЕС для мигрантов. Реакции Болгарской православной церкви пока не последовало. Сослужить с папой римским православные иерархи отказались, объяснив, что это «канонически невозможно». На массовой молитве с участием папы их представлял детский хор. Отвечать от имени Болгарии пришлось премьеру Бойко Борисову, который и приглашал высокого гостя — в его правоцентристское коалиционное правительство, надо сказать, входят и националистические партии. Молитвы папы Франциска за мир, сказал Борисов, чрезвычайно важны для нашего региона, который простирается от Украины до Западных Балкан.

С патриархом Болгарским Неофитом и Синодом Болгарской православной церкви папа Франциск всё же встретился, что не помешало митрополиту Пловдивскому Николаю сказать вдогонку — приезд папы был политическим актом.

А в Северную Македонию визит понтифика состоялся всего через два дня после президентских выборов, победитель в которых гарантировал самой бедной из балканских стран интеграцию с ЕС и НАТО. Просто хорошее совпадение.

В Скопье папа Франциск пробыл всего один день, начав с посещения мемориала одной из самых знаменитых католичек мира, матери Терезы — она родилась здесь в начале прошлого века в албанской семье, звали её тогда Аньэза Гондже Бояджиу.

И в Болгарии, и в Северной Македонии папа римский апеллировал к будущему. Его формулировки не могли вызвать ничьего отторжения. «В мозаике, ради красоты целого, важна каждая часть. Я очень надеюсь, что интеграция будет происходить в интересах всего региона Западных Балкан, с неизменным уважением разнообразия стран и их основных прав». Православная церковь и здесь промолчала.

…Кроме официальных подарков — икон и предметов богослужения, — папа Римский получил в Софии и личное подношение от премьера Борисова — жбан с болгарским кислым молоком, популярным в разных концах света.

— Вижу, вы знаете мою историю, — сказал довольный папа Франциск. — Впервые я услышал слово «болгарский», когда бабушка давала мне в детстве йогурт.

— Знаю, вы же мне сами рассказывали, — ответил Борисов.