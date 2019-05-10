«В ожидании Сенцова»

5 лет назад был арестован Олег Сенцов. Для первого подкаста «Новой газеты» объединились редакции двух стран — Украины, где режиссер родился и гражданином которой себя считает, и России, где он в настоящее время отбывает 20-летний тюремный срок.

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Пять лет назад, 10 мая 2014 года, российские спецслужбы задержали Олега Сенцова в Крыму и обвинили в подготовке терактов. Сейчас он отбывает 20-летнее наказание за полярным кругом в колонии города Лабытнанги. Одновременно — режиссирует ленту по собственной пьесе «Номера», которую снимают в Киеве.

Посредником между режиссером и актерской труппой выступает документалист Аскольд Куров. Он является одним из главных героев подкаста. Среди прочих — министр иностранных дел Украины Павел Климкин, двоюродная сестра украинского режиссера Наталья Каплан, Людмила Сенцова — мать Олега, Светлана Агеева — мать военнопленного Виктора Агеева, задержанного на востоке Украины.

Подкаст посвящен не Олегу Сенцову как таковому, а образам, которые в течение этих пяти лет создали ему политики, СМИ и простые люди — кто-то сознательно, кто-то случайно. Редакции «Новой газеты» и «Громадского» надеются, что вскоре он перестанет воплощать в себе чужие взгляды и ожидания и просто вернется к родным, которые его ждут, и к делам, которыми он хочет заниматься.

Над подкастом работали

Продюсер и сценарист: Петр Рузавин

Звуковой дизайн и оригинальная музыка: Глеб Лиманский («Новая газета») и Алексей Зеленский

Журналисты телеканала «Громадское» Юлиана Скибицкая, Наталья Гуменюк, Андрей Сайчук

Журналисты «Новой газеты» Ольга Боброва и Павел Каныгин

Подкаст сделан при поддержке «Медиасети»