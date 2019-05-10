Из Голливуда в Трубчевск

Среди 19 картин, отобранных на главный конкурс, рядом с «темными лошадками» — всемирно известные имена, от которых у синефилов дух захватывает. Новые работы Педро Альмодовара, Ксавье Долана, Жан-Пьера и Люка Дарденнов, Терренса Малика, Джима Джармуша, Кена Лоуча, Конрелиу Порумбою, Марко Беллоккьо.

«Мертвые не умирают»

«Мертвые не умирают» Джима Джармуша. Картина откроет смотр, но также будет претендовать на награды. Трансляцию церемонии открытия вместе с фильмом Джармуша покажут одновременно в 550 кинотеатрах Франции. После вампирской драмы «Выживут только любовники» режиссер снял зомби-апокалипсис в американском захолустье. В ролях: Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Игги Поп, Том Уэйтс и рэпер RZA.

«Однажды… в Голливуде»

«Однажды… в Голливуде» В начале мая стало известно о включении в основной конкурс нового фильма Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Конец 60-х. Телевизионный актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются пробиться на киноэкраны. Их соседка актриса Шэрон Тейт в ночь на 9 августа 1969 года стала одной из жертв секты Чарльза Мэнсона. Почти четверть века назад Тарантино получил «Золотую пальмовую ветвь» за «Криминальное чтиво».

«Боль и слава»

«Боль и слава». Кадр из фильма «Боль и слава» Педро Альмодовара — про режиссера на закате карьеры. История с сильным автобиографическим привкусом. Про встречи в реальности и в пространстве памяти. Про сомнения и главные вопросы. Место действия — студия El Deseo, которую братья Педро и Агустин Альмодовары основали в 1987 году во время съемок фильма «Закон желания». В ролях: Антонио Бандерас, Пенелопа Крус, Асьер Эчеандия и Жульета Серрано.

«Молодой Ахмед»

«Молодой Ахмед» Жана-Пьера и Люка Дарденнов. Любимцы Канн (начиная с их «Розетты», получившей сразу три приза, в том числе «Золотую пальмовую ветвь») возвращаются на фестиваль с драмой о способах вербовки террористов в Европе. Герой фильма — бельгийский подросток-мусульманин, решающийся на преступление под давлением исламистских пропагандистов.

«Маттиас и Максим»

«Маттиас и Максим». Кадр их фильма «Маттиас и Максим» Ксавье Долана. Канадский киновундеркинд, обладатель Гран-при Каннского фестиваля рассказывает историю о друзьях детства. «Я хочу говорить об истинной дружбе и настоящей любви», — говорит Долан, сыгравший одну из главных ролей. И вновь размышляет на тему гендерной изменчивости.

«Извините, мы скучали»

«Извините, мы скучали». Кадр из фильма «Извините, мы скучали». Кен Лоуч, 82-летний мэтр, дважды увенчанный «Золотой пальмовой ветвью», описывает семью, которая пытается вылезти из кабалы долгов после финансового кризиса 2008 года. О зыбкости надежд на восстановление своей независимости.

«Радегунд»

«Радегунд». Кадр из фильма «Радегунд» Терренса Малика — военная драма классика мирового кино («Древо жизни», «К чуду», «Рыцарь кубков», «Песня за песней»). Об австрийском военном, отказавшемся в 1943 году принять присягу и воевать на стороне нацистов. Это история Франца Егерштеттера (Аугуст Диль). Сценарий основан на подлинных фронтовых письмах между Егерштеттером и его женой. В ролях: Юрген Прохнов, Бруно Ганц, Маттиас Шоннартс. «Радегунд» стал последней работой скончавшегося в 2017 году известного шведского актера Микаэла Нюквиста.

«Предатель»

«Предатель». Кадр из фильма «Предатель» Марко Беллоккьо. Еще один знаменитый ветеран многочисленных кинобитв («Кулаки в кармане», «Здравствуй, ночь», «Улыбка моей матери», «Китай близко). «Золотого льва» за карьеру он получил из рук Бертолуччи. В центре его новой картины Томмазо Бушетта (Пьерфранческо Фавино) — мафиози, которого называли «боссом двух миров». Он помог судьям Фальконе и Борселлино пролить свет на организацию Cosa Nostrа.

«Паразиты»

«Паразиты». Кадр из фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо. Два года назад вокруг волшебной экологической фантасмагории фильма «Окча», снятого корейским режиссером Пон Чжун Хо на средства Netflix, разгорелся скандал. Представитель французских кинотеатров требовал, чтобы стриминговый сервис выпускал фильмы сначала в кинотеатрах и только спустя время — онлайн. В ответ Netflix просто отозвал все свои фильмы из программы 2018 года. Канны лишились таких фестивальных хитов, как «Рома» Альфонсо Куаронаи, «Баллада Бастера Скраггса» братьев Коэн. И вот режиссер возвращается во Францию с «Паразитом», снятым на скромные средства корейской кинокомпании. Это трагикомедийный триллер о семье безработных бездельников, вознамерившихся нажиться на одном обеспеченном семействе.

«Озеро диких гусей»

«Озеро диких гусей». Кадр из фильма «Озеро диких гусей». Фильм китайского режиссера Дяо Инаня, автора неонуара «Черный уголь, тонкий лед», удостоенного «Золотого медведя» Берлинале.

«Свистуны»

«Свистуны». Кадр из фильма Немало шансов на победу у Корнелиу Порумбою, получившего за свой фильм «Сокровище», показанный в программе «Особый взгляд», приз с формулировкой «За особый талант». Его картина «Свистуны», о полицейском, который приехал на одноименный испанский остров и начал там изучать «сильбо гомеро» — специальный свист, который позволяет местным общаться через ущелья и долины на расстоянии до пяти километров.

«Мектуб, моя любовь: Интермеццо»

Ближе к финалу фестиваля увидим новую главу гигантской медитативной саги «Мектуб, моя любовь: Интермеццо» франко-тунисского режиссера Абделатифа Кешиша длительностью в четыре часа. Напомним: шесть лет назад Кешиш получил «Золотую пальму» за «Жизнь Адель».

«Лучшие годы жизни»

За ностальгию в Каннах отвечает Клод Лелуш, снявший триквел своей кинолегенды «Мужчина и женщина» — «Лучшие годы жизни». На экране вновь дуэт Анук Эме и Жана-Луи Трентиньяна. «Золотая пальмовая ветвь» 1966-го. Продолжение в 1986-м называлось «Мужчина и женщина. Двадцать лет спустя». И вот Энн снова увидит Луи. Ностальгия по любви под музыку Фрэнсиса Лэя.

«Рокетмен»

Главным событием вне конкурса обещает стать премьера «Рокетмена» — кинобиографии Элтона Джона, который и сам пожалует в Канны.

Жюри возглавляет латиноамериканский режиссер, продюсер и сценарист Алехандро Гонсалес Иньярриту, приверженец новых технологий и визуальных экспериментов. Вслед за Голливудом Каннский фестиваль пытается быть максимально политкорректным. В жюри (помимо Иньярриту) четверо мужчин и четыре женщины — это представители шести разных национальностей с четырех континентов. В конкурсе также много женщин-режиссеров: сенегалка Мати Диоп, австрийский режиссер Джессика Хауснер, француженки Селин Скьямма и Жюстин Трие, Мати Диоп.

Российских картин в конкурсе нет. Зато на приз «Особого взгляда» претендуют сразу два отечественных фильма.

«Дылда»

«Дылда». Кадр из фильма «Дылда» — вторая полнометражная картина Кантемира Балагова. В 2017-м за фильм «Теснота» он получил приз ФИПРЕССИ, годом позже вошел в состав жюри «Особого взгляда». Фильм, спродюсированный Александром Роднянским, рассказывает о вернувшихся с фронта двух молодых женщин, которые пытаются наладить мирную жизнь.

«Однажды в Трубчевске»

«Однажды в Трубчевске». Кадр из фильма Чуть ли не в последний момент в официальную программу включили картину «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой. Действие фильма разворачивается в маленьком провинциальном городке. Кино про сложный личный выбор между старой жизнью и новой. В съемках приняли участие профессиональные актеры и жители Трубчевского района. Арт-директор кинофестиваля Тьерри Фремо счел необходимым представить картину: «Российский режиссер Лариса Садилова, снявшая уже шесть полнометражных игровых фильмов, не снимала уже последние несколько лет. Она возвращается с «хрониками городка Трубчевска», вызывая в зрителе чувство любви к современной российской провинции, показывая своих героев сквозь призму утонченной режиссуры и нежного взгляда. Стремления и терпение женщин, их мужество по отношению к иллюзорной эмансипации, их мечты, разочарования, чувство извечного фатализма поданы режиссером остро и в то же время легко. Каннский кинофестиваль впервые приветствует Ларису Садилову». Сама режиссер считает чудом, что ее картина, снятая после большого перерыва в работе, оказалась в официальной программе главного киносмотра мира.