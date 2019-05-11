«Это ключевой, у которого в руках была арматура»

15 мая Городской суд Петербурга приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Вячеслава Борисова, бывшего сотрудника службы охраны петербургского «Механического завода» (входит в холдинг АО «Заслон», на 40% принадлежащий семье экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака). По версии следствия, он один из исполнителей покушения на убийство журналиста Олега Кашина, совершенного в ноябре 2010 года, и последний, кого на днях удалось арестовать. «Это ключевой — именно тот, у которого в руках была арматура», — отреагировал в фейсбуке Олег Кашин, узнав Борисова. Правда, перед судом задержанный предстанет по обвинению в другом преступлении.

Вячеслав Борисов. Фото: Кашин.Гуру

Два фигуранта дела Кашина — тоже сотрудники «Механического завода»: бывший охранник Михаил Кавтаскин и начальник службы охраны Данила Веселов — по подозрению в покушении на журналиста были задержаны еще в сентябре 2015 года. Тогда же оба дали признательные показания. Однако в июле 2018 года суд приговорил их к реальным срокам заключения (6 лет — Кавтаскину и 7 лет — Веселову) по другому делу — о похищении управляющего директора АО «Заслон» Александра Горбунова.

Согласно показаниям Кавтаскина и Веселова, Горбунов фактически являлся организатором и заказчиком нападения на Кашина, хотя официально проходил по делу только как свидетель. Обвиняемые настаивали, что управляющий директор АО «Заслон» решил отомстить Кашину за то, что тот в августе 2010 года в переписке в Интернет-журнале оскорбил его знакомого Андрея Турчака, в то время — губернатора Псковской области. Чиновник (ныне — заместитель председателя Совета Федерации РФ и секретарь генсовета партии «Единая Россия») публично потребовал от журналиста извинений, но так их и не добился. Судя по комментариям в прессе, обиду он не забыл. Тем не менее, свою причастность к последующему происшествию с Кашиным Турчак всегда категорически отрицал.

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В июле прошлого года петербургский Городской суд установил, что Кавтаскин, Борисов и Веселов действительно в апреле 2014 года, представившись инспекторами ДПС, ввели в заблуждение, лишили сознания и похитили управляющего директора АО «Заслон», а затем заставили его на камеру признаться в организации нападения на Кашина. Горбунов под видеозапись назвал губернатора Псковской области Турчака «заказчиком», а себя «организатором» преступления. Но лишь после того, как похитители в течение суток при помощи шприца вводили похищенному психотропное вещество, обливали его водой, били деревянной палкой по пальцам ног и по пяткам и применяли электрошокер. В результате Горбунову разорвали барабанную перепонку, разбили правое колено и нанесли несколько травм средней степени тяжести. После записи компрометирующего «признания» жертву вывезли за город и бросили в лесу.

По мнению следствия, Борисов активно участвовал в похищении: приобретал форму сотрудников ДПС, исполнял роль полицейского при остановке «Тойоты» Горбунова, устанавливал в доме камеры наблюдения и аппаратуру для видеозаписи, охранял похищенного руководителя.

— Больше трех лет Вячеслав Борисов находился в международном розыске, — сообщили «Новой» в объединенной пресс-службе петербургских судов. — Он обвиняется в похищении управляющего директора АО «Заслон» Александра Горбунова с целью получения информации репутационно-делового характера, компрометирующей потерпевшего, для ее использования в будущем в своих интересах. Горсуд Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении Борисова. На сегодняшний день подсудимый не признает вину и не дает показания, ссылаясь на 51-ую статью Конституции России.

— Я, как и мой адвокат, узнал из СМИ о задержании Борисова — человека, который бил меня металлическим прутом 6 ноября 2010 года, — прокомментировал «Новой» Олег Кашин. — Видимо, по каким-то причинам он решил, что надобность дальше прятаться в Белоруссии отпала, но не учел инерцию. Скорее всего, рассчитывал избежать ареста. Несмотря на то, что расследование покушения на меня еще не завершено, я считаю, что передача в суд дела Борисова по обвинению в похищении Горбунова никак не повлияет на ход следствия по моему делу и нисколько его не продвинет. Единственный индикатор движения по делу — положение Андрея Турчака, которого сами исполнители называют заказчиком преступления, но которого при этом следственные органы до сих пор даже не допросили.