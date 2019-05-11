«Это ключевой, у которого в руках была арматура»
Исполнителя покушения на Олега Кашина задержали в Петербурге по другому уголовному делу. Журналист уверен: следствие не продвинется
Олег Кашин. Фото: Евгений Степанов / ТАСС
Нина Петлянова«Новая в Петербурге»
15 мая Городской суд Петербурга приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Вячеслава Борисова, бывшего сотрудника службы охраны петербургского «Механического завода» (входит в холдинг АО «Заслон», на 40% принадлежащий семье экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака). По версии следствия, он один из исполнителей покушения на убийство журналиста Олега Кашина, совершенного в ноябре 2010 года, и последний, кого на днях удалось арестовать. «Это ключевой — именно тот, у которого в руках была арматура», — отреагировал в фейсбуке Олег Кашин, узнав Борисова. Правда, перед судом задержанный предстанет по обвинению в другом преступлении.
Два фигуранта дела Кашина — тоже сотрудники «Механического завода»: бывший охранник Михаил Кавтаскин и начальник службы охраны Данила Веселов — по подозрению в покушении на журналиста были задержаны еще в сентябре 2015 года. Тогда же оба дали признательные показания. Однако в июле 2018 года суд приговорил их к реальным срокам заключения (6 лет — Кавтаскину и 7 лет — Веселову) по другому делу — о похищении управляющего директора АО «Заслон» Александра Горбунова.
Согласно показаниям Кавтаскина и Веселова, Горбунов фактически являлся организатором и заказчиком нападения на Кашина, хотя официально проходил по делу только как свидетель. Обвиняемые настаивали, что управляющий директор АО «Заслон» решил отомстить Кашину за то, что тот в августе 2010 года в переписке в Интернет-журнале оскорбил его знакомого Андрея Турчака, в то время — губернатора Псковской области. Чиновник (ныне — заместитель председателя Совета Федерации РФ и секретарь генсовета партии «Единая Россия») публично потребовал от журналиста извинений, но так их и не добился. Судя по комментариям в прессе, обиду он не забыл. Тем не менее, свою причастность к последующему происшествию с Кашиным Турчак всегда категорически отрицал.
В июле прошлого года петербургский Городской суд установил, что Кавтаскин, Борисов и Веселов действительно в апреле 2014 года, представившись инспекторами ДПС, ввели в заблуждение, лишили сознания и похитили управляющего директора АО «Заслон», а затем заставили его на камеру признаться в организации нападения на Кашина. Горбунов под видеозапись назвал губернатора Псковской области Турчака «заказчиком», а себя «организатором» преступления. Но лишь после того, как похитители в течение суток при помощи шприца вводили похищенному психотропное вещество, обливали его водой, били деревянной палкой по пальцам ног и по пяткам и применяли электрошокер. В результате Горбунову разорвали барабанную перепонку, разбили правое колено и нанесли несколько травм средней степени тяжести. После записи компрометирующего «признания» жертву вывезли за город и бросили в лесу.
По мнению следствия, Борисов активно участвовал в похищении: приобретал форму сотрудников ДПС, исполнял роль полицейского при остановке «Тойоты» Горбунова, устанавливал в доме камеры наблюдения и аппаратуру для видеозаписи, охранял похищенного руководителя.
— Больше трех лет Вячеслав Борисов находился в международном розыске, — сообщили «Новой» в объединенной пресс-службе петербургских судов. — Он обвиняется в похищении управляющего директора АО «Заслон» Александра Горбунова с целью получения информации репутационно-делового характера, компрометирующей потерпевшего, для ее использования в будущем в своих интересах. Горсуд Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении Борисова. На сегодняшний день подсудимый не признает вину и не дает показания, ссылаясь на 51-ую статью Конституции России.
— Я, как и мой адвокат, узнал из СМИ о задержании Борисова — человека, который бил меня металлическим прутом 6 ноября 2010 года, — прокомментировал «Новой» Олег Кашин. — Видимо, по каким-то причинам он решил, что надобность дальше прятаться в Белоруссии отпала, но не учел инерцию. Скорее всего, рассчитывал избежать ареста. Несмотря на то, что расследование покушения на меня еще не завершено, я считаю, что передача в суд дела Борисова по обвинению в похищении Горбунова никак не повлияет на ход следствия по моему делу и нисколько его не продвинет. Единственный индикатор движения по делу — положение Андрея Турчака, которого сами исполнители называют заказчиком преступления, но которого при этом следственные органы до сих пор даже не допросили.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.