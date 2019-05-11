Старикам здесь не место!

Российское кино снова у порога нововведений, вызывающих нешуточное беспокойство продюсеров, режиссеров, дистрибьюторов. «Новой» стало известно о готовящемся законопроекте или распоряжении, регулирующем господдержку кинодебютов. С этим связывают задержку сбора заявок от студий, претендующих на получение субсидий на производство первых полнометражных фильмов. Среди предлагаемых ограничений — возрастной ценз дебютанта (не старше 30 лет), учеба на дневном отделении, а также сокращение числа институций, которым будет разрешено получать субсидии.

Сегодня в России существуют десятки киношкол. Помимо высшего образования во ВГИКе или СПбГУКиТ, будущие режиссеры, продюсеры, актеры, сценаристы могут изучать профильные программы в частных учебных заведениях, многие из которых уже отлично себя зарекомендовали. Их выпускники стали частью профессиональной среды. Только в столице действуют Московская школа кино, Школа документального кино Марины Разбежкиной, Московская школа нового кино, Киношкола Александра Митты, Школа «Индустрии», возглавляемая Федором Бондарчуком, Академия Н. С. Михалкова и дюжина других школ. И если будет создан список привилегированных учебных заведений

(эксперты говорят, что в основном финансироваться будут кинопроекты, сочиненные во ВГИКе и СПбГУКиТ),

то десятки начинающих режиссеров не смогут даже принять участие в конкурсе.

Известно, сколь рискованно для любого продюсера запускать фильм дебютанта. Это по определению, плавание с непредсказуемым результатом. Государство, по идее, и должно поощрять талант и свежие идеи. А не возраст. Не профильное образование. Не пролоббированные институции. Кинематографисты предполагают, что нововведения связаны, в первую очередь, с перераспределением средств. И выиграет от этих перемен, прежде всего, Продюсерский центр «ВГИК-дебют».

При этом за семь лет существования этого продюсерского центра запомнился, пожалуй, лишь фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Впрочем, в итоге и ВГИК проиграет. Ведь среди предлагаемых новшеств есть и такое условие: дебютант должен закончить бюджетное отделение института. Таким образом, за чертой останутся выпускники, сами платившие за свое обучение.

Поддержка дебютов — одна из главных задач министерства культуры. Это прогнозирование будущего российского кинематографа.

На дебют выделяется примерно 25 миллионов рублей.

В 2016-ом было поддержано 26 дебютов,

в 2017 — 17.

На главном российском смотре «Кинотавр» возникла даже вторая конкурсная программа «Кинотавр. Дебют». Лучшими были названы Александр Горчилин за фильм «Кислота» и Владимир Битоков за фильм «Глубокие реки». Битоков — ученик Александра Сокурова, как и Кантемир Балагов, чья дебютная картина «Теснота» была отмечена в Каннах. По новым условиям они вряд ли бы получили поддержку. Ведь Александр Сокуров набрал режиссерскую мастерскую не во ВГИКе, а в Кабардино-Балкарском университете.

Говорят, что среди возможных ограничений будет и графа «профильное образование». То есть человеку без диплома «режиссер игрового кино» вряд ли удастся запуститься с полнометражным фильмом.

Вспомним:

почти в сорок лет дебютировал в режиссуре актер по образованию Андрей Звягинцев. И его фильм «Возвращение» удостоился сразу двух наград Венецианского кинофестиваля.

И его фильм «Возвращение» удостоился сразу двух наград Венецианского кинофестиваля. Кирилл Серебренников — выпускник физического факультета Ростовского университета.

— выпускник физического факультета Ростовского университета. Борис Хлебников заканчивал киноведческий факультет ВГИКа. Алексей Попогребский успел до ВГИКа стать профессиональным психологом, работал переводчиком. Они дебютировали, перешагнув третий десяток.

заканчивал киноведческий факультет ВГИКа. успел до ВГИКа стать профессиональным психологом, работал переводчиком. Они дебютировали, перешагнув третий десяток. Николай Лебедев , создатель одного из самых кассовых фильмов «Легенда №17», а также «Экипажа», окончил факультет журналистики, и уже потом сценарно-киноведческий факультет ВГИКа.

, создатель одного из самых кассовых фильмов «Легенда №17», а также «Экипажа», окончил факультет журналистики, и уже потом сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Василий Сигарев заявил о себе дебютным фильмом «Волчок», который на «Кинотавре» получил главный приз. Дебютанту было 32 года.

заявил о себе дебютным фильмом «Волчок», который на «Кинотавре» получил главный приз. Дебютанту было 32 года. Авдотья Смирнова сделала свой первый фильм «Связь», будучи известным сценаристом.

сделала свой первый фильм «Связь», будучи известным сценаристом. В 32 года Тимур Бекмамбетов снял дебютную драму «Пешеварский вальс», получившую множество фестивальных наград.

снял дебютную драму «Пешеварский вальс», получившую множество фестивальных наград. Лучший на сегодняшний день комедиограф Жора Крыжовников свой полнометражный дебют «Горько!» снял за тридцать. Сегодня Крыжовников читает блестящие лекции по режиссуре, которые охотно посещают выпускники ВГИКа.

свой полнометражный дебют «Горько!» снял за тридцать. Сегодня Крыжовников читает блестящие лекции по режиссуре, которые охотно посещают выпускники ВГИКа. В 38 завершил съемки «Первых на луне» и заявил о себе один из самых самобытных российских режиссеров Алексей Федорченко , закончивший инженерно-экономический факультет Уральского политеха, а затем сценарный во ВГИКе.

, закончивший инженерно-экономический факультет Уральского политеха, а затем сценарный во ВГИКе. В 46 лет дебютировал в игровом кино в качестве режиссера известный оператор Сергей Мокрицкий , автор «Битвы за Севастополь».

, автор «Битвы за Севастополь». В пятьдесят восемь снял свой режиссерский дебют талантливый автор Александр Миндадзе . И по сей день продолжает режиссерскую работу. Ждем премьеру его нового фильма «Паркет».

. И по сей день продолжает режиссерскую работу. Ждем премьеру его нового фильма «Паркет». Не говорю уже о мастерах советского кино, когда в режиссуру приходили в основном люди взрослые, с жизненным опытом. Григория Чухрая, Владимира Басова, Петра Тодоровского, Леонида Гайдая, Александра Алова никто не попрекал возрастом.

На совещании по нацпроектам президент говорил о недобросовестной конкуренции, которая наносит невосполнимый ущерб. Он говорил о необходимости командной работы по достижению общенациональных целей. Кажется, у российского авторского кино, при всех его заслугах, и так много проблем.

Зачем же искусственно тормозить его развитие, создавать дополнительные заслоны?

Здесь важно знать, кто инициатор очередной новации, и как к ней относится руководство Минкульта.

Мы послали запрос в Министерство культуры, чтобы прояснить его позицию и роль в этом сложном вопросе, и спросили мнение представителей киноотрасли.

Вадим Абдрашитов режиссер

Зачем же дополнительно поощрять инфантилизм в профессии?



— Для меня эта новость — абсолютная неожиданность. Главная проблема сегодняшнего дня — найти десять интересных замыслов, десять талантливых дебютантов. И в этой ситуации вводить возрастные ограничения? Это просто глупость. Причем вредная и опасная. Речь идет о завтрашнем кино. Все лучшие дебюты в отечественном кинематографе создавали люди за тридцать.

Зачем же дополнительно поощрять инфантилизм в профессии, которая требует не только знаний, но жизненного и человеческого опыта. Мы и так набираем на режиссерский факультет семнадцати-восемнадцатилетних ребят. Теперь еще и дебютировать в кино будут исключительно юные?

Второе ограничение. Как я понял, на бюджетные деньги не может претендовать режиссер, получивший внебюджетное образование. То есть, если я учился за свои средства, меня вычеркивают из списка претендующих на госфинансирование моего первого фильма.

Вы только подумайте, о чем разговор.

25 миллионов дают на дебютную картину! За такие деньги снять фильм практически невозможно. И дебютанту вряд согласятся помогать спонсоры, банкиры. Вот о чем надо подумать. Как поддержать дебютанта. Как поддержать талант. А не накладывать такие ограничения и вето, чтобы потом изумляться низкому уровню отечественного кино.

Ясно, что это непродуманные, абсурдные предложения в идеологическом, политическом, профессиональном смысле.

Прежде чем принимать столь серьезные решения, надо садиться за стол и обсуждать проблему с экспертами, педагогами, мэтрами, критиками. Слишком ответственное дело.

Борис Хлебников режиссер

Из нашего поколения только Петр Буслов мог бы проскочить сквозь эти барьеры



— Мне не очень понятно: есть ли в этих нововведениях коррупционная составляющая. Непонятно, кто их продвигает.

Если это ВГИК, и он в результате получит много денег на дебюты в ущерб другим дебютантам, тогда это история про деньги. Если инициатива идет не от ВГИКа, а от Министерства культуры, тогда это чисто идеологическая история.

ВГИК, Высшие режиссерские курсы, СПбГУКиТ — понятные, предсказуемые институции. А новые киношколы — непонятные. Непредсказуемые. Чего ждать от них, неизвестно. Может быть, для спокойствия, контроля?

Притом что ВГИК не является эталоном качества обучения, его сложно назвать прогрессивной школой. Ребята, которые приходят туда учиться режиссуре, получают некоторые теоретические знания и почти не занимаются практикой. Та же Московская школа кино или школа Бондарчука на несколько уровней выше, это доказывает конкурс короткометражного кино на «Кинотавре».

Что же касается ограничений «по возрасту», это вообще абсурд. Из нашего поколения только Петр Буслов мог бы проскочить сквозь эти барьеры. Ни Бакур Бакурадзе, ни Александр Велединский, ни Леша Попогребский не смогли бы дебютировать.