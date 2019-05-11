«Я не хотел самосуда»

Так называлась наша публикация в «Новой» от 10 апреля 2019 года о том, как отец изнасилованной 15-летней девочки все чаще вспоминал фильм «Ворошиловский стрелок», где дедушка расстреливает насильников своей внучки.

«Вы себе даже не представляете, что бы я с ними сделал тогда, когда все случилось! Но пересилил себя, говорил себе, что самосуд не выход, закон и справедливость на нашей стороне. Мы в итоге живем в аду уже пять с половиной лет. Не видим ни закона, ни справедливости», — говорил отец девочки.

7 мая 2019 года ситуация резко изменилась. Обвиняемые были взяты под стражу в зале судебного заседания Щелковского городского суда. По приговору они будут отбывать наказание в колонии общего режима по три года каждый. Здесь не обошлось без эксцессов: один из осужденных после перерыва в судебном заседании на оглашение приговора не явился. Почувствовал себя плохо или подался в бега, неизвестно. В ближайшие дни, если не объявится в какой-то больнице или еще где-то, то он будет объявлен в розыск.

— Мы понимаем, что родители осужденных обязательно подадут апелляцию, и что история пока не окончена. Но такие процессы вселяют надежду на то, что в стране все еще есть правосудие и справедливость, пусть не сразу, через много препятствий, но неотвратимость наказания за преступления все равно побеждает, если ты не опускаешь рук и борешься, — сказали мне родители девочки.