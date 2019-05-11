эпиграф

Хоть я атеист, но думаю, что Сергей в аду, где самому сатане он дает жару, выступая по каналу Государственного Преисподнего Вещания. Думаю, Сергею было бы приятно такое предположение. Познер. Из позднего

Петр Саруханов / «Новая газета»

Сцена изображает совершенно прекрасный сад.

ПЕРВЫЙ:

Приди ко мне, архангел Михаил. В России все давно тебе знакомо: ты главный шеф Вооруженных сил, а с некоторых пор еще Следкома. Как там дела? Кто там присел у вас? Докладывай как есть, не обинуясь.

ВТОРОЙ:

Прошел парад.

ПЕРВЫЙ:

Да ведь не в первый раз.

ВТОРОЙ (со значением):

На нем прошла Росгвардия.

ПЕРВЫЙ:

Вот новость! Да им давно бы надо сделать так. Парад же демонстрирует суровость врагам страны — а кто там главный враг? Вот именно. Давай другую новость.

ВТОРОЙ:

Ну если не хотите про парад — в Иркутске, да и в целом по Сибири, горят леса.

ПЕРВЫЙ:

Они всегда горят…

ВТОРОЙ:

Сегодня шире.

ПЕРВЫЙ:

Да куда уж шире! Я прошлый год покуда не забыл, а уж в десятом — хоть топор повесить…

ВТОРОЙ:

Владимир Путин десять раз забил.

ПЕРВЫЙ:

Вношу поправку: восемь, а не десять. Когда б я лично правил там у вас и побеждал всегда с разгромным счетом, я сам давно забил бы восемь раз, а может быть, и десять. Что еще там?

ВТОРОЙ:

На праздник не смогли созвать гостей. Объяла русофобия планету.

ПЕРВЫЙ:

Опять! И больше нету новостей? Не может быть!

ВТОРОЙ:

Выходит так, что нету. О Господи! Не нравится — не ешь.

ПЕРВЫЙ:

Какая утомительная повесть! Зачем «Лайфньюз»? Зачем держу я «Мэш»?

ВТОРОЙ:

Там — обыски…

ПЕРВЫЙ:

И там? Вот это новость! Была же интересная страна, а стала плоской, лысой, как коленка… Твоя беседа стала мне скучна, в ней перца нет. Позвать сюда Доренко! Он всех с утра заводит без труда и новости возводит в ранг искусства…

ВТОРОЙ:

Доренко — в рай?!

ПЕРВЫЙ:

Конечно, а куда? Я думаю, в аду и так нескучно. А он мне все расскажет про страну, любимицу и ужас всей планеты…

ВТОРОЙ:

Давай хотя бы Быкова…

ПЕРВЫЙ:

Да ну! Он эгоцентрик, как и все поэты, и у него однообразный стиль, и сам он русофоб, не чуждый барства. Я тут его позвал — и отпустил, чтоб он покуда опыта набрался. Зови Доренко! Там ему грозят, а здесь дадут совсем другую базу. Мне помнится, я двадцать лет назад его программ не пропускал ни разу. Ну, думаю, пиратская башка! Не ведает ни совести, ни страху, разделывает этого Лужка, почти как я когда-то черепаху… И поделом! Платили по счетам! Давай его сюда, как раз на ужин…

ВТОРОЙ:

Но, может быть, он все же нужен там?

ПЕРВЫЙ (с горечью):

Нет. Там никто, по-моему, не нужен. Давай его оттуда забирай, и он мне все как есть расскажет смело, без страха, без цензуры…

ДОРЕНКО (раскатистым баритоном):

Здррравствуй, рррай!

ПЕРВЫЙ (удовлетворенно):

Слыхал? Учись! Совсем другое дело.