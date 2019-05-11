Дмитрий Быковобозреватель
эпиграф
Хоть я атеист, но думаю, что Сергей в аду, где самому сатане он дает жару, выступая по каналу Государственного Преисподнего Вещания. Думаю, Сергею было бы приятно такое предположение.
Познер. Из позднего
Сцена изображает совершенно прекрасный сад.
ПЕРВЫЙ:
Приди ко мне, архангел Михаил. В России все давно тебе знакомо: ты главный шеф Вооруженных сил, а с некоторых пор еще Следкома. Как там дела? Кто там присел у вас? Докладывай как есть, не обинуясь.
ВТОРОЙ:
Прошел парад.
ПЕРВЫЙ:
Да ведь не в первый раз.
ВТОРОЙ (со значением):
На нем прошла Росгвардия.
ПЕРВЫЙ:
Вот новость! Да им давно бы надо сделать так. Парад же демонстрирует суровость врагам страны — а кто там главный враг? Вот именно. Давай другую новость.
ВТОРОЙ:
Ну если не хотите про парад — в Иркутске, да и в целом по Сибири, горят леса.
ПЕРВЫЙ:
Они всегда горят…
ВТОРОЙ:
Сегодня шире.
ПЕРВЫЙ:
Да куда уж шире! Я прошлый год покуда не забыл, а уж в десятом — хоть топор повесить…
ВТОРОЙ:
Владимир Путин десять раз забил.
ПЕРВЫЙ:
Вношу поправку: восемь, а не десять. Когда б я лично правил там у вас и побеждал всегда с разгромным счетом, я сам давно забил бы восемь раз, а может быть, и десять. Что еще там?
ВТОРОЙ:
На праздник не смогли созвать гостей. Объяла русофобия планету.
ПЕРВЫЙ:
Опять! И больше нету новостей? Не может быть!
ВТОРОЙ:
Выходит так, что нету. О Господи! Не нравится — не ешь.
ПЕРВЫЙ:
Какая утомительная повесть! Зачем «Лайфньюз»? Зачем держу я «Мэш»?
ВТОРОЙ:
Там — обыски…
ПЕРВЫЙ:
И там? Вот это новость! Была же интересная страна, а стала плоской, лысой, как коленка… Твоя беседа стала мне скучна, в ней перца нет. Позвать сюда Доренко! Он всех с утра заводит без труда и новости возводит в ранг искусства…
ВТОРОЙ:
Доренко — в рай?!
ПЕРВЫЙ:
Конечно, а куда? Я думаю, в аду и так нескучно. А он мне все расскажет про страну, любимицу и ужас всей планеты…
ВТОРОЙ:
Давай хотя бы Быкова…
ПЕРВЫЙ:
Да ну! Он эгоцентрик, как и все поэты, и у него однообразный стиль, и сам он русофоб, не чуждый барства. Я тут его позвал — и отпустил, чтоб он покуда опыта набрался. Зови Доренко! Там ему грозят, а здесь дадут совсем другую базу. Мне помнится, я двадцать лет назад его программ не пропускал ни разу. Ну, думаю, пиратская башка! Не ведает ни совести, ни страху, разделывает этого Лужка, почти как я когда-то черепаху… И поделом! Платили по счетам! Давай его сюда, как раз на ужин…
ВТОРОЙ:
Но, может быть, он все же нужен там?
ПЕРВЫЙ (с горечью):
Нет. Там никто, по-моему, не нужен. Давай его оттуда забирай, и он мне все как есть расскажет смело, без страха, без цензуры…
ДОРЕНКО (раскатистым баритоном):
Здррравствуй, рррай!
ПЕРВЫЙ (удовлетворенно):
Слыхал? Учись! Совсем другое дело.
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