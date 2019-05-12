Состав представления

Одно большое дело тренерский штаб и Федерация хоккея России уже сделали, обеспечив чемпионату мира в Словакии невиданную доселе раскрутку. Еще бы — ​на турнире, который, по крайней мере в Северной Америке, считается второстепенным, заокеанских звезд уже куда больше, чем в полуфиналах розыгрыша Кубка Стэнли. Сборная России с Малкиным-Овечкиным-Кучеровым-Ковальчуком-Кузнецовым и другими и здесь впереди планеты всей, билеты на матчи группового этапа с ее участием расхватали как горячие пирожки, экспансия российских болельщиков в Братиславу обеспечена.

Сборная США золота не видела почти 60 лет, и по суммарной стоимости игроков нынешнего состава российский даже превосходит. Чуть менее звонко выглядят канадцы и шведы, но «Тре Крунур» свою звездность никогда и не выпячивает — ​она последние два года просто приезжает и берет золото без лишнего пафоса и патриотических заклинаний. Финны способны войти в медальную зону всего с двумя заокеанскими легионерами, чехи играют почти дома, Швейцария приехала в ранге вице-чемпиона мира и с Романом Йози в составе, не стоит забывать и про хозяев, так что, по крайней мере, половина участников готова к штурму главной вершины.

А сборные из второй половины сочтут своим долгом если не одолеть, то хотя бы заставить распиаренных русских вспомнить простую истину про порядок и класс. Если подопечные Ильи Воробьева ничего не поняли после двух невзрачных матчей на Чешских играх, где они были биты и шведами, и скромнейшими по составу финнами, то дело плохо. Наши славные парни блистательно оправдали пессимистические прогнозы, смотревшись не командой, а набором звучных имен. Такое на чемпионатах мира и Олимпийских играх мы видели не раз и не два, в Братиславе в том числе.

Да, было дело восемь лет назад, было. Это тот самый чемпионат, на котором случился излет более чем успешной команды Вячеслава Быкова. Вполне себе конкурентоспособная по составу, в золото-серебряном ореоле, сборная России с величайшим трудом добралась до медальной зоны, где в полуфинале совершенно издевательски была уничтожена финнами (помните чудо-гол Гранлунда «чайной ложечкой» за шиворот Барулину?), а за черту призеров не менее эпично ее отправили чехи. Это тот самый чемпионат, куда на конгресс Международной федерации хоккея агитировать за право проведения Россией ЧМ‑2016 прилетал со всем пулом Владимир Путин, а победить ему надо было такие «хоккейные державы», как Украину и Данию. Это тот самый чемпионат, после которого у дуэта Быков–Захаркин, которому сейчас поют исключительно дифирамбы, не было ни единого шанса остаться у руля сборной. Это тот чемпионат, где победу праздновали «вышедшие из лесов» (это не мое, это выражение их комментатора) горячие финские парни. Есть что вспомнить — ​знаковый был турнир.

А нынче вовсе Словакия становится местом, с которого чемпионаты мира начнут новый отсчет — ​по крайней мере, на ближайшее время. НХЛ наигралась в Олимпиады, молчит про Кубок мира, так что увидеть в деле если не всех, то очень многих лучших хоккеистов планеты можно будет только в рамках чемпионата мира. Если дело и дальше так пойдет, то отношение к закрепленному за Европой турниру изменится и в Северной Америке. Почему бы и нет, если 83-й чемпионат и впрямь оправдает выданные ему авансы?

Выданных сборной России авансов хватило бы не на один турнир. Ее начали приговаривать к победе еще тогда, когда полтора десятка заокеанских легионеров в составе казались чем-то несбыточным. А когда российские энхаэловцы стали освобождаться и приглашаться очередями, приговор обжалованию уже не подлежал: с таким составом либо золото, либо провал. По ходу длившейся целый месяц эпопеи с отбором кандидатов проверенные местные кадры выпадали из состава, как опадают с дерева осенние листья.

Последним «отцепленным» оказался один из лучших защитников КХЛ Александр Елесин — ​единственный из оставшихся местных, кто не представлял СКА или ЦСКА. Ярославца, правда, на случай форс-мажора попросили тренироваться по индивидуальной программе в Новогорске. Справедливости ради, расстались и с энхаэловцем Богданом Киселевичем — ​казалось бы, железным кандидатом в линию обороны, который был незаменим на двух последних чемпионатах мира.

В отличие от игроков, которые были под рукой и при пригляде, легионеров сборная получала в разной степени готовности, не в очень понятном физическом и психологическом состоянии. Тем не менее шансов у тех, кто прилетал из-за океана, изначально было намного больше, чем у местных. Не думаю, что легионеры приглашались под определенную тренерскую концепцию — ​чтобы подбирать игроков таким способом, надо иметь непререкаемый авторитет, чего Илье Воробьеву еще только предстоит достичь. С концепцией, судя по его дебютному сезону в СКА, тоже пока не очень.

Путь был выбран самый простой и беспроигрышный — ​приглашаем самых известных, а дальше что-нибудь придумаем. То, что к началу чемпионата мира в розыгрыше Кубка Стэнли осталось лишь трое россиян, а из приглашенных согласились почти все, создало уникальную ситуацию переизбытка даже заокеанских кандидатов. Отговорка у тренерского штаба есть — ​а кто бы добровольно отказался от Овечкина, Малкина, Кузнецова, Дадонова, Василевского и прочих? То, что те же финны, пусть и во многом вынужденно, продемонстрировали противоположный подход, — ​это вроде как их проблемы. Мы идем своим путем, не имеющим ничего общего с «Красной машиной» прошлого, но стараясь подверстать под старое и не нами придуманное прозвище новые реалии.

При возрожденном бренде, вызывающем справедливое негодование большей части продвинутых болельщиков, сборная России выиграла только секвестированный олимпийский турнир в Пхенчхане. По мнению авторов проекта, это оправдало многое, но жить «великой олимпийской победой» при отсутствии у «Красной машины» других успехов (а на прошлогоднем чемпионате мира сборная России даже не вошла в медальную зону) как-то неловко. В этом смысле на Братиславу возложены особые надежды, под триумф и собирался суперсостав.

По опыту российского хоккейного прошлого, чем больше звезд — ​тем хуже результат, но об этом предпочитают не вспоминать.

Тут вариантов немного — ​либо привычно наступить на грабли, либо как-то избежать провала. По моему разумению и тому, что я наблюдал на двух десятках чемпионатов мира, больше двух-трех ярких лидеров сборной и не нужно. Если их больше, то они подсознательно перекладывают ответственность друг на друга, и при отсутствии должной сыгранности, заряженности на победу и самоотдачи катастрофа неминуема. Напоминать об этом хотя бы изредка — ​не помешает.

Календарь у россиян, как и сама братиславская группа «В», вполне щадящий. Играющая в Кошице группа «А» с двумя североамериканскими сборными выглядит посильнее и поровнее, но более или менее комфортная жизнь с окончанием группового этапа и закончится. Поэтому все эксперименты с подбором атакующих звеньев россиянам хорошо бы завершить как можно скорее — ​а пока что ни одно сочетание троек стабильным не выглядит. Да, норвежцев в первом матче одолели сравнительно легко, особенно удачно наказав соперника за нарушения правил, но так же легко россияне и пропустили в концовке две необязательных шайбы. Серьезным конкурентам и двух забитых в ворота Андрея Василевского голов может хватить. А такого бомбардира, как Владимир Путин, который в это самое время в Сочи забросил за «Легенд хоккея» рекордные десять шайб в одном матче, в национальной сборной России пока не просматривается.

Первый игровой день принес одну большую сенсацию и две поменьше. Начало положили финны — ​те самые, которые все «из местных», в Кошице разобрались со сборной Канады. Следом чехи в Братиславе разгромили шведов, а вишенкой на торте стала крупная победа словаков над сборной США в группе «А». Подобного начала не припоминаю — ​турнир с ходу начинает оправдывать ожидания.

Не только потому, что приехало много звезд. В конце концов, побеждают не звездами, а командой, что старт чемпионата так ярко и продемонстрировал.